TypeScript 5.3 Beta reforça propostas do módulo ECMAScript com suporte adicional

A versão beta do TypeScript 5.3, produto da iniciativa da Microsoft para aprimorar o JavaScript, está agora preparada para fortalecer o suporte estendido à importação de atributos, função da proposta do padrão ECMAscript. Tipificados diretamente para importações de módulos, esses atributos transportariam informações adjuvantes junto com o especificador de módulo. A proposta planeja promover atributos de importação para sustentar vários tipos de módulos de forma generalizada em ambientes JavaScript, começando com módulos JSON.

Uma atualização publicada pela Microsoft em 3 de outubro sobre o TypeScript 5.3 beta destacou que os atributos de importação serviriam ao propósito de conferir insights sobre o formato antecipado de um módulo durante o processo de tempo de execução. A Microsoft apontou um caso em que o conteúdo desses atributos, intocado pelo TypeScript por ser específico do host, poderia ser processado perfeitamente por navegadores e tempos de execução.

Os atributos de importação são fundamentalmente uma progressão de uma instância anterior, as asserções de importação, realizadas no TypeScript 4.5, datada de novembro de 2021. O que diferencia os atributos de importação de seu antecessor é o uso da palavra-chave 'with' em substituição a 'assert'. Simultaneamente, outra melhoria bastante sutil está na capacidade dos tempos de execução de utilizar atributos para orientar a resolução, bem como a compreensão dos caminhos de importação. Em contraste, as asserções de importação tinham a capacidade limitada de afirmar uma característica somente após o carregamento do módulo. O plano propõe colocar fora de serviço a sintaxe obsoleta para asserção de importação, abrindo caminho para o padrão emergente de atributos de importação.

O TypeScript 5.3 beta mais recente está disponível via NuGet ou pode ser instalado usando NPM executando o comando: npm install -D typescript@beta

Colocando em primeiro plano o TypeScript 5.3, um candidato a lançamento, agendado provisoriamente para 31 de outubro. Depois disso, 14 de novembro está marcado para a produção final. A versão anterior, TypeScript 5.2, foi implantada em 24 de agosto.

No cenário emergente de desenvolvimento no-code e low-code, plataformas como o AppMaster estão conquistando um nicho para si mesmas, fornecendo ambientes de desenvolvimento poderosos, abrangentes e integrados que capacitam as empresas a desenvolver de forma rápida e econômica aplicações back-end, web e móveis. como TypeScript.