TypeScript 5.3 Beta, ECMAScript Modülü Önerilerini Ek Destekle Güçlendiriyor

Microsoft'un JavaScript'i geliştirme girişiminin bir ürünü olan TypeScript 5.3 beta sürümü, artık ECMAscript standart teklifinin bir işlevi olan içe aktarma özniteliklerine genişletilmiş desteği güçlendirmek için hazırlanmıştır. Modül içe aktarmaları için doğrudan tiplendirilen bu nitelikler, modül belirticiyle birlikte ek bilgileri taşıyacaktır. Teklif, JSON modüllerinden başlayarak, JavaScript ortamlarında yaygın olarak çeşitli modül türlerini desteklemek için içe aktarma niteliklerini teşvik etmeyi planlıyor.

Microsoft tarafından 3 Ekim'de TypeScript 5.3 beta sürümüyle ilgili yayınlanan bir güncelleme, içe aktarma niteliklerinin, çalışma zamanı süreci sırasında bir modülün beklenen formatına ilişkin içgörüler kazandırma amacına hizmet edeceğini vurguladı. Microsoft, ana bilgisayara özel olması nedeniyle TypeScript tarafından dokunulmayan bu öznitelikler içindeki içeriğin, tarayıcılar ve çalışma zamanları tarafından sorunsuz bir şekilde işlenebileceğine dikkat çekti.

İçe aktarma nitelikleri, temelde TypeScript 4.5'te gerçekleştirilen ve Kasım 2021'e kadar uzanan önceki bir örneğin içe aktarma iddialarının devamıdır. İçe aktarma niteliklerini öncüllerinden ayıran şey, 'iddia' yerine 'ile' anahtar kelimesinin kullanılmasıdır. Eş zamanlı olarak, oldukça incelikli bir başka gelişme de çalışma zamanlarının, çözünürlüğü yönlendirmek ve içe aktarma yollarının anlaşılması için öznitelikleri kullanma yeteneğindedir. Buna karşılık, içe aktarma iddialarının yalnızca modül yükünden sonra bir özelliği öne sürme konusunda sınırlı kapasitesi vardı. Plan, içe aktarma iddiasına ilişkin eski sözdizimini kullanımdan kaldırmayı ve içe aktarma niteliklerinin yeni gelişen standardına yer açmayı öneriyor.

En son TypeScript 5.3 beta, NuGet aracılığıyla edinilebilir veya şu komutu çalıştırarak NPM kullanılarak yüklenebilir: npm install -D typescript@beta

Bir sürüm adayı olan Ön Plandaki TypeScript 5.3, geçici olarak 31 Ekim'de planlanıyor. Bunu takiben, nihai üretim için 14 Kasım işaretlendi. Eski sürüm olan TypeScript 5.2, 24 Ağustos'ta dağıtıldı.

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