TypeScript 5.3 Beta wzmacnia propozycje modułów ECMAScript dodatkowym wsparciem

Wersja beta TypeScript 5.3, będącego owocem inicjatywy Microsoftu mającej na celu udoskonalenie języka JavaScript, jest teraz przygotowana do wzmocnienia obsługi rozszerzonej na atrybuty importu, co jest funkcją standardowej propozycji ECMAscript. Atrybuty te, typowane bezpośrednio dla importu modułów, przenoszą informacje dodatkowe wraz ze specyfikatorem modułu. Propozycja planuje promować atrybuty importu, aby wspierać różnorodne typy modułów w środowiskach JavaScript, zaczynając od modułów JSON.

Aktualizacja opublikowana przez firmę Microsoft 3 października dotycząca wersji beta TypeScript 5.3 podkreśliła, że ​​atrybuty importu będą służyć do zapewniania wglądu w przewidywany format modułu w trakcie procesu wykonawczego. Microsoft wskazał na przypadek, w którym zawartość tych atrybutów, nienaruszona przez TypeScript ze względu na specyficzność hosta, mogła być bezproblemowo przetwarzana przez przeglądarki i środowiska wykonawcze.

Atrybuty importu są zasadniczo kontynuacją wcześniejszej instancji, asercji importu, zrealizowanej w TypeScript 4.5, datowanej na listopad 2021. To, co odróżnia atrybuty importu od ich poprzednika, to użycie słowa kluczowego „z” zastępującego „assert”. Jednocześnie kolejnym dość subtelnym ulepszeniem jest zdolność środowisk wykonawczych do wykorzystywania atrybutów do sterowania rozdzielczością, a także zrozumienia ścieżek importu. W przeciwieństwie do tego, twierdzenia importu miały ograniczoną zdolność do potwierdzania charakterystyki tylko po obciążeniu modułu. Plan proponuje wycofanie przestarzałej składni potwierdzania importu, ustępując miejsca rozwijającemu się standardowi atrybutów importu.

Najnowsza wersja beta TypeScript 5.3 jest dostępna za pośrednictwem NuGet lub można ją zainstalować za pomocą NPM, uruchamiając polecenie: npm install -D typescript@beta

Na pierwszym planie TypeScript 5.3, kandydat do wydania, wstępnie zaplanowany na 31 października. Następnie ostateczną produkcję zaplanowano na 14 listopada. Poprzednia wersja TypeScript 5.2 została wdrożona 24 sierpnia.

