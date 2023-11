TypeScript 5.3 Beta rafforza le proposte del modulo ECMAScript con supporto aggiuntivo

La versione beta di TypeScript 5.3, un prodotto dell'iniziativa di Microsoft per migliorare JavaScript, è ora pronta a rafforzare il supporto esteso agli attributi di importazione, una funzione della proposta standard ECMAscript. Tipizzati esattamente per le importazioni di moduli, questi attributi trasporterebbero informazioni aggiuntive insieme allo specificatore del modulo. La proposta prevede di promuovere attributi di importazione per sostenere vari tipi di moduli in modo pervasivo negli ambienti JavaScript, iniziando con i moduli JSON.

Un aggiornamento pubblicato da Microsoft il 3 ottobre riguardante la beta di TypeScript 5.3 ha evidenziato che gli attributi di importazione avrebbero lo scopo di conferire informazioni sul formato previsto di un modulo durante il processo di runtime. Microsoft ha sottolineato un caso in cui il contenuto all'interno di questi attributi, non toccato da TypeScript perché specifico dell'host, potrebbe essere elaborato senza problemi da browser e runtime.

Gli attributi di importazione sono fondamentalmente una progressione di un'istanza precedente, le asserzioni di importazione, realizzate in TypeScript 4.5, risalenti a novembre 2021. Ciò che differenzia gli attributi di importazione dal loro predecessore è l'uso della parola chiave "with" in sostituzione di "assert". Allo stesso tempo, un altro miglioramento abbastanza sottile riguarda la capacità dei runtime di utilizzare attributi per gestire la risoluzione e la comprensione dei percorsi di importazione. Al contrario, le asserzioni di importazione avevano la capacità limitata di asserire una caratteristica solo dopo il carico del modulo. Il piano propone di mettere fuori uso la sintassi obsoleta per l’asserzione di importazione, lasciando il posto allo standard in erba degli attributi di importazione.

L'ultima versione beta di TypeScript 5.3 è disponibile tramite NuGet o può essere installata utilizzando NPM eseguendo il comando: npm install -D typescript@beta

Foregrounding TypeScript 5.3, una release candidate, è provvisoriamente prevista per il 31 ottobre. Successivamente, il 14 novembre è segnato per la produzione finale. La versione precedente, TypeScript 5.2, è stata distribuita il 24 agosto.

