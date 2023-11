TypeScript 5.3 Beta verstärkt die Vorschläge des ECMAScript-Moduls mit zusätzlicher Unterstützung

Die Betaversion von TypeScript 5.3, einem Produkt der Microsoft-Initiative zur Verbesserung von JavaScript, ist nun darauf vorbereitet, die auf Importattribute erweiterte Unterstützung zu stärken, eine Funktion des ECMAscript-Standardvorschlags. Diese Attribute sind direkt für Modulimporte typisiert und transportieren Zusatzinformationen zusammen mit dem Modulspezifizierer. Der Vorschlag sieht vor, Importattribute zu fördern, um verschiedene Modultypen überall in JavaScript-Umgebungen zu unterstützen, beginnend mit JSON-Modulen.

In einem am 3. Oktober von Microsoft veröffentlichten Update zur TypeScript 5.3-Beta wurde hervorgehoben, dass Importattribute dazu dienen würden, während der Laufzeit Erkenntnisse über das erwartete Format eines Moduls zu gewinnen. Microsoft wies auf einen Fall hin, bei dem der Inhalt dieser Attribute, der von TypeScript aufgrund seiner Host-Spezifität unberührt bleibt, von Browsern und Laufzeiten nahtlos verarbeitet werden könnte.

Importattribute sind im Wesentlichen eine Weiterentwicklung einer früheren Instanz, Importassertionen, die in TypeScript 4.5 realisiert wurde und auf November 2021 zurückgeht. Was Importattribute von ihren Vorgängern unterscheidet, ist die Verwendung des Schlüsselworts „with“ anstelle von „assert“. Gleichzeitig besteht eine weitere, recht subtile Verbesserung in der Fähigkeit von Laufzeiten, Attribute zur Steuerung der Auflösung sowie zum Verständnis von Importpfaden zu nutzen. Im Gegensatz dazu hatten Importzusicherungen nur eine begrenzte Kapazität, um ein Merkmal nach dem Laden des Moduls zu behaupten. Der Plan sieht vor, die veraltete Syntax für die Importzusicherung außer Betrieb zu setzen und dem aufkeimenden Standard der Importattribute Platz zu machen.

Die neueste Betaversion von TypeScript 5.3 ist über NuGet verfügbar oder kann mit NPM installiert werden, indem Sie den folgenden Befehl ausführen: npm install -D typescript@beta

Im Vordergrund steht TypeScript 5.3, ein Veröffentlichungskandidat, der voraussichtlich für den 31. Oktober geplant ist. Anschließend ist der 14. November für die endgültige Produktion vorgesehen. Die frühere Version, TypeScript 5.2, wurde am 24. August bereitgestellt.

In der aufstrebenden Landschaft der no-code und low-code Entwicklung erobern Plattformen wie AppMaster eine Nische, indem sie leistungsstarke, umfassende und integrierte Entwicklungsumgebungen bereitstellen, die Unternehmen in die Lage versetzen, schnell und kosteneffizient Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu entwickeln wie TypeScript.