TypeScript 5.3 Beta renforce les propositions du module ECMAScript avec une prise en charge supplémentaire

La version bêta de TypeScript 5.3, un produit de l'initiative de Microsoft visant à améliorer JavaScript, est désormais prête à renforcer la prise en charge étendue aux attributs d'importation, une fonction de la proposition de norme ECMAscript. Typés carrément pour les importations de modules, ces attributs transporteraient des informations complémentaires avec le spécificateur de module. La proposition prévoit de promouvoir les attributs d'importation pour soutenir divers types de modules de manière omniprésente dans les environnements JavaScript, en commençant par les modules JSON.

Une mise à jour publiée par Microsoft le 3 octobre concernant la version bêta de TypeScript 5.3 a souligné que les attributs d'importation serviraient à donner des informations sur le format prévu d'un module pendant le processus d'exécution. Microsoft a souligné un cas selon lequel le contenu de ces attributs, non modifié par TypeScript car spécifique à l'hôte, pourrait être traité de manière transparente par les navigateurs et les environnements d'exécution.

Les attributs d'importation sont fondamentalement une progression d'une instance antérieure, les assertions d'importation, réalisée dans TypeScript 4.5, remontant à novembre 2021. Ce qui différencie les attributs d'importation de leur prédécesseur est l'utilisation du mot-clé « with » remplaçant « assert ». Simultanément, une autre amélioration assez subtile réside dans la capacité des runtimes à utiliser des attributs pour piloter la résolution ainsi que la compréhension des chemins d'importation. En revanche, les assertions d'importation avaient la capacité limitée d'affirmer une caractéristique uniquement après le chargement du module. Le plan propose de mettre hors service la syntaxe obsolète pour l’assertion d’importation, ouvrant la voie à la norme naissante des attributs d’importation.

La dernière version bêta de TypeScript 5.3 est disponible via NuGet ou peut être installée à l'aide de NPM en exécutant la commande : npm install -D typescript@beta

Mise en avant de TypeScript 5.3, une version candidate, provisoirement prévue pour le 31 octobre. Ensuite, le 14 novembre est marqué pour la production finale. L'ancienne version, TypeScript 5.2, a été déployée le 24 août.

