TypeScript 5.3 Beta versterkt ECMAScript-modulevoorstellen met aanvullende ondersteuning

De bètaversie van TypeScript 5.3, een product van Microsoft's initiatief om JavaScript te verbeteren, is nu klaar voor het versterken van de ondersteuning voor het importeren van attributen, een functie van het ECMAscript-standaardvoorstel. Deze attributen, die typisch zijn voor module-importen, zouden aanvullende informatie transporteren samen met de modulespecificatie. Het voorstel is van plan om importattributen te promoten om verschillende soorten modules in JavaScript-omgevingen te ondersteunen, te beginnen met JSON-modules.

Een update die Microsoft op 3 oktober plaatste met betrekking tot de bètaversie van TypeScript 5.3 benadrukte dat importattributen zouden dienen om inzicht te geven in het verwachte formaat van een module tijdens het runtimeproces. Microsoft wees op een geval waarin de inhoud binnen deze kenmerken, onaangetast door TypeScript omdat deze hostspecifiek is, naadloos door browsers en runtimes zou kunnen worden verwerkt.

Importattributen zijn fundamenteel een voortzetting van een eerdere instantie, importbeweringen, gerealiseerd in TypeScript 4.5, daterend uit november 2021. Wat importattributen onderscheidt van hun voorganger is het gebruik van het trefwoord 'with' ter vervanging van 'assert'. Tegelijkertijd is een andere vrij subtiele verbetering de mogelijkheid van runtimes om attributen te gebruiken voor het sturen van de resolutie en het begrijpen van importpaden. Importbeweringen hadden daarentegen de beperkte capaciteit om pas na de modulebelasting een kenmerk te beweren. Het plan stelt voor om de verouderde syntaxis voor importbewering buiten gebruik te stellen, om plaats te maken voor de ontluikende standaard van importattributen.

De nieuwste bètaversie van TypeScript 5.3 is beschikbaar via NuGet of kan worden geïnstalleerd met NPM door de opdracht uit te voeren: npm install -D typescript@beta

Vooropstelling TypeScript 5.3, een release candidate, voorlopig gepland voor 31 oktober. Hierna is 14 november gemarkeerd voor de definitieve productie. De voormalige versie, TypeScript 5.2, werd op 24 augustus geïmplementeerd.

