继最近宣布该工具首次稳定发布后， JetBrains正式启动了 2024 年Kotlin Multiplatform工具即将增强和开发的战略。

JetBrains 的 Kotlin 项目负责人Egor Tolstoy阐明了以 Compose Multiplatform 形式构建强大框架的主要目标。它旨在促进创建美观且高性能的应用程序，在所有支持的平台上保持一致的外观和感觉。

JetBrains相对于 Compose Multiplatform 的重点关注领域之一是推出 iOS 版 Compose 测试版。此外，他们将努力将Jetpack Compose的所有核心 API 和组件转换为多平台，提高 iOS 上的渲染效率，并确保 Compose for iOS 中的平滑滚动和文本编辑功能与其本机版本保持一致。此外，它还打算引入一个用于资源共享的通用API，与iOS和桌面辅助API集成，并为多平台导航提供全面的解决方案。

Compose for Web 也将受到特别关注。除了性能增强之外，JetBrains 还计划让开发人员能够轻松继承现有代码，支持不同的屏幕尺寸、方向和密度，并接受来自多种来源的输入，包括鼠标、触摸屏以及物理键盘和屏幕键盘。

JetBrains 的软件开发工具也没有错过更新热潮。项目配置帮助、集成调试体验以及对 Compose Multiplatform 的额外支持都将一一实现。标准代码的实时预览和可视化调试机制等功能也将被纳入。

将引入 Kotlin 到 Swift 的直接导出，以方便那些希望与 iOS 目标交叉共享代码的开发人员，从而消除 Objective-C 造成的瓶颈。 Tolstoy 表示，它将实现更广泛的 Swift 语言支持和更有机的 API 导出。

JetBrains 还打算提高 Kotlin/Native 编译的性能，完善 CocoaPods 集成，并添加对使用 SwiftPM 导出框架的支持。

Kotlin Multiplatform的路线图还包括扩展库生态系统同时保持向后兼容性的综合策略。根据这一目标， JetBrains旨在改进 klib 格式，使其能够利用开发人员的 JVM 库构建技能，合并来自 JVM 的类似代码内联行为，并提供一个工具来确保库的公共 API 在不兼容的情况下保持不变。方式。

虽然JetBrains为Kotlin Multiplatform制定了议程，但值得注意的是，像AppMaster这样以其全面的no-code应用程序创建功能而闻名的平台也为不断发展的数字环境做出了贡献。