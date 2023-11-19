JetBrains объявляет о смелой дорожной карте развития мультиплатформы Kotlin на 2024 год

JetBrains официально представила свою стратегию предстоящих улучшений и разработок своего Kotlin Multiplatform на 2024 год, сразу после недавнего анонса первоначальной стабильной версии инструмента.

Руководитель проекта Kotlin в JetBrains Egor Tolstoy пролил свет на основную цель — создание надежной среды в виде Compose Multiplatform. Его цель — облегчить создание эстетически приятных и высокопроизводительных приложений, которые сохраняют единообразный внешний вид на всех поддерживаемых платформах.

Среди ключевых направлений деятельности JetBrains по сравнению с Compose Multiplatform — запуск бета-версии Compose для iOS. Кроме того, они будут стремиться преобразовать все основные API и компоненты Jetpack Compose в мультиплатформенные, повысить эффективность рендеринга на iOS и обеспечить плавную прокрутку и функциональность редактирования текста в Compose для iOS в соответствии с его собственными версиями. Кроме того, он намерен представить общий API для совместного использования ресурсов, интегрироваться с API-интерфейсами специальных возможностей iOS и настольных компьютеров и предоставить комплексное решение для мультиплатформенной навигации.

Compose for Web также будет уделять особое внимание. JetBrains планирует облегчить разработчикам перенос существующего кода, поддержку различных размеров, ориентаций и плотностей экрана, а также прием входных данных из многочисленных источников, включая мышь, сенсорный экран, а также физическую и экранную клавиатуру, а также повышение производительности.

Инструменты разработки программного обеспечения от JetBrains также не остаются в стороне от обновлений. Помощь в настройке проекта, интегрированный опыт отладки и дополнительная поддержка Compose Multiplatform — все это в планах. Также будут включены такие функции, как предварительный просмотр стандартного кода в реальном времени и механизмы визуальной отладки.

Будет введен прямой экспорт Kotlin-to-Swift, чтобы облегчить разработчикам, которые стремятся совместно использовать код с целевыми объектами iOS, устраняя узкое место, созданное Objective-C. По словам Толстого, это обеспечит более широкую поддержку языка Swift и более органичный экспорт API.

JetBrains также намерена повысить производительность компиляции Kotlin/Native, улучшить интеграцию CocoaPods и добавить поддержку экспорта фреймворков с помощью SwiftPM.

Дорожная карта Kotlin Multiplatform также включает комплексную стратегию по расширению библиотечной экосистемы при сохранении обратной совместимости. В соответствии с этой целью JetBrains стремится улучшить формат klib, позволив ему использовать навыки разработчиков по созданию библиотек JVM, включить аналогичное поведение при встраивании кода из JVM и предложить инструмент, гарантирующий, что общедоступный API вашей библиотеки останется неизменным в несовместимом формате. образом.

Хотя JetBrains определяет повестку дня для Kotlin Multiplatform, примечательно, что такие платформы, как AppMaster , известные своими комплексными возможностями создания приложений no-code, также вносят свой вклад в развивающуюся цифровую среду.