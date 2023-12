JetBrains anuncia roteiro de desenvolvimento ousado para 2024 para multiplataforma Kotlin

JetBrains lançou oficialmente sua estratégia para os próximos aprimoramentos e desenvolvimentos em sua ferramenta Kotlin Multiplatform para 2024, logo após anunciar o lançamento inicial estável da ferramenta recentemente.

O líder do projeto Kotlin na JetBrains, Egor Tolstoy, esclareceu o objetivo principal de construir uma estrutura robusta na forma de Compose Multiplatform. Seu objetivo é facilitar a criação de aplicativos esteticamente agradáveis ​​e de alto desempenho que mantenham uma aparência consistente em todas as plataformas suportadas.

Entre as principais áreas de foco da JetBrains em relação ao Compose Multiplatform está o lançamento de uma versão beta do Compose para iOS. Além disso, eles se esforçarão para transformar todas as APIs e componentes principais do Jetpack Compose em multiplataforma, aumentar a eficiência de renderização no iOS e garantir que a rolagem suave e a funcionalidade de edição de texto no Compose para iOS estejam alinhadas com suas versões nativas. Além disso, pretende introduzir uma API comum para compartilhamento de recursos, integrar-se com APIs de acessibilidade iOS e Desktop e fornecer uma solução abrangente para navegação multiplataforma.

O Compose for Web também receberá atenção especial. A JetBrains planeja facilitar aos desenvolvedores a transferência de código existente, o suporte a diferentes tamanhos de tela, orientações e densidades e a aceitação de entradas de diversas fontes, incluindo mouse, tela sensível ao toque e teclados físicos e na tela, além de melhorias de desempenho.

As ferramentas de desenvolvimento de software da JetBrains também não estão perdendo a onda de atualizações. Assistência de configuração de projeto, uma experiência de depuração integrada e suporte adicional para Compose Multiplatform estão todos previstos. Recursos como visualização ao vivo para código padrão e mecanismos de depuração visual também serão incorporados.

As exportações diretas de Kotlin para Swift seriam introduzidas para facilitar os desenvolvedores que desejam compartilhar código com destinos iOS, removendo o gargalo criado pelo Objective-C. Isso permitiria um suporte mais amplo à linguagem Swift e uma exportação mais orgânica de APIs, de acordo com Tolstoi.

A JetBrains pretende ainda reforçar o desempenho da compilação Kotlin/Native, refinar a integração do CocoaPods e adicionar suporte para exportação de estruturas com SwiftPM.

O roteiro para Kotlin Multiplatform também inclui uma estratégia abrangente para expandir o ecossistema da biblioteca, mantendo a compatibilidade com versões anteriores. Alinhado a esse objetivo, JetBrains visa melhorar o formato klib, permitindo que ele empregue habilidades de desenvolvedores de construção de biblioteca JVM, incorpore comportamento semelhante de inlining de código da JVM e ofereça uma ferramenta para garantir que a API pública da sua biblioteca permaneça inalterada em um formato incompatível. maneiras.

