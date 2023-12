JetBrains ogłasza odważny plan rozwoju na rok 2024 dla platformy wieloplatformowej Kotlin

JetBrains oficjalnie ogłosił swoją strategię dotyczącą nadchodzących ulepszeń i ulepszeń Kotlin Multiplatform na rok 2024, tuż po ogłoszeniu niedawno pierwszej stabilnej wersji narzędzia.

Kierownik projektu Kotlin w JetBrains, Egor Tolstoy, rzucił światło na główny cel, jakim jest zbudowanie solidnej platformy w postaci wieloplatformowej platformy Compose. Ma na celu ułatwienie tworzenia estetycznych i wydajnych aplikacji, które zachowują spójny wygląd i działanie na wszystkich obsługiwanych platformach.

Jednym z kluczowych obszarów zainteresowania JetBrains w porównaniu z Compose Multiplatform jest uruchomienie wersji beta Compose na iOS. Ponadto będą dążyć do przekształcenia wszystkich podstawowych interfejsów API i komponentów Jetpack Compose w rozwiązania wieloplatformowe, zwiększenia wydajności renderowania w systemie iOS oraz zapewnienia, że ​​funkcje płynnego przewijania i edycji tekstu w aplikacji Compose dla systemu iOS będą zgodne z wersjami natywnymi. Ponadto zamierza wprowadzić wspólne API do udostępniania zasobów, zintegrować je z interfejsami API dostępności iOS i Desktop oraz zapewnić kompleksowe rozwiązanie do nawigacji wieloplatformowej.

Szczególną uwagę poświęcimy także aplikacji Compose for Web. JetBrains planuje ułatwić programistom przenoszenie istniejącego kodu, obsługę różnych rozmiarów, orientacji i gęstości ekranów oraz akceptowanie danych wejściowych z wielu źródeł, w tym myszy, ekranu dotykowego oraz klawiatur fizycznych i ekranowych, a także ulepszenia wydajności.

Narzędzia programistyczne firmy JetBrains również nie omijają szaleństwa aktualizacji. Pomoc w konfiguracji projektu, zintegrowane środowisko debugowania i dodatkowa obsługa platformy Compose Multiplatform są na kartach. Uwzględnione zostaną również funkcje takie jak podgląd na żywo standardowego kodu i mechanizmy wizualnego debugowania.

Bezpośredni eksport z Kotlina do Swift zostałby wprowadzony, aby ułatwić programistom, którzy chcą dzielić się kodem z urządzeniami docelowymi iOS, eliminując wąskie gardło utworzone przez Objective-C. Według Tołstoja umożliwiłoby to szerszą obsługę języka Swift i bardziej organiczny eksport interfejsów API.

JetBrains zamierza ponadto zwiększyć wydajność kompilacji Kotlin/Native, udoskonalić integrację z CocoaPods i dodać obsługę eksportowania frameworków za pomocą SwiftPM.

Plan działania dla Kotlin Multiplatform obejmuje również kompleksową strategię rozbudowy ekosystemu bibliotecznego przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności wstecznej. Zgodnie z tym celem JetBrains ma na celu ulepszenie formatu klib, umożliwienie mu wykorzystania umiejętności programistów w zakresie tworzenia bibliotek JVM, włączenie podobnych zachowań związanych z wstawianiem kodu z JVM oraz zaoferowanie narzędzia zapewniającego, że publiczny interfejs API Twojej biblioteki pozostanie niezmieniony w niekompatybilnym środowisku sposób.

Chociaż JetBrains ustala program dla Kotlin Multiplatform, warto zauważyć, że platformy takie jak