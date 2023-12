JetBrains kondigt gedurfde ontwikkelingsroadmap voor 2024 aan voor Kotlin Multiplatform

JetBrains heeft officieel zijn strategie gelanceerd voor de komende verbeteringen en ontwikkelingen in zijn Kotlin Multiplatform tool voor 2024, volgend op de aankondiging van de eerste stabiele release van de tool onlangs.

Projectleider voor Kotlin bij JetBrains, Egor Tolstoy, werpt licht op de primaire doelstelling om een ​​robuust raamwerk te bouwen in de vorm van Compose Multiplatform. Het is bedoeld om de creatie van esthetisch aantrekkelijke en goed presterende apps te vergemakkelijken die een consistente look en feel behouden op alle ondersteunde platforms.

Een van de belangrijkste aandachtsgebieden voor JetBrains ten opzichte van Compose Multiplatform is de lancering van een bètaversie van Compose voor iOS. Daarnaast zullen ze ernaar streven om alle kern-API's en componenten van Jetpack Compose om te zetten in multiplatform, de weergave-efficiëntie op iOS te verhogen en ervoor te zorgen dat de soepele scroll- en tekstbewerkingsfunctionaliteit in Compose voor iOS in lijn ligt met de oorspronkelijke versies. Bovendien is het de bedoeling een gemeenschappelijke API te introduceren voor het delen van bronnen, te integreren met iOS- en desktop-toegankelijkheids-API's, en een alomvattende oplossing te bieden voor multiplatformnavigatie.

Compose for Web krijgt ook speciale aandacht. JetBrains is van plan het voor ontwikkelaars gemakkelijk te maken om bestaande code over te dragen, verschillende schermformaten, oriëntaties en dichtheden te ondersteunen en invoer te accepteren van talloze bronnen, waaronder muis, touchscreen en zowel fysieke als schermtoetsenborden, naast prestatieverbeteringen.

Softwareontwikkelingstools van JetBrains missen de update-golf ook niet. Hulp bij projectconfiguratie, een geïntegreerde debugging-ervaring en extra ondersteuning voor Compose Multiplatform staan ​​allemaal op de kaart. Functies zoals live preview voor standaardcode en visuele foutopsporingsmechanismen zullen ook worden opgenomen.

Directe Kotlin-naar-Swift-export zou worden geïntroduceerd om ontwikkelaars te faciliteren die code willen delen met iOS-doelen, waardoor het knelpunt dat door Objective-C wordt gecreëerd, wordt weggenomen. Volgens Tolstoj zou het een bredere Swift-taalondersteuning en een meer organische export van API's mogelijk maken.

JetBrains is verder van plan de prestaties van Kotlin/Native-compilatie te verbeteren, de CocoaPods-integratie te verfijnen en ondersteuning toe te voegen voor het exporteren van raamwerken met SwiftPM.

De roadmap voor Kotlin Multiplatform omvat ook een alomvattende strategie om het bibliotheekecosysteem uit te breiden met behoud van achterwaartse compatibiliteit. In lijn met deze doelstelling streeft JetBrains ernaar het klib-formaat te verbeteren, waardoor het de JVM-bibliotheekbouwvaardigheden van ontwikkelaars kan inzetten, vergelijkbaar code-inlining-gedrag van de JVM kan integreren en een hulpmiddel kan bieden om ervoor te zorgen dat de openbare API van uw bibliotheek onveranderd blijft in een incompatibele omgeving. manier.

