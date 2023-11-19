JetBrains, Kotlin Multiplatform İçin Cesur 2024 Geliştirme Yol Haritasını Açıkladı

JetBrains Kotlin Multiplatform aracında 2024 için yapılacak iyileştirmeler ve gelişmelere yönelik stratejisini resmi olarak başlattı ve aracın yakın zamanda ilk kararlı sürümünün duyurulmasının hemen ardından geldi.

JetBrains'te Kotlin'in proje lideri Egor Tolstoy, Compose Multiplatform biçiminde sağlam bir çerçeve oluşturma temel hedefine ışık tuttu. Desteklenen tüm platformlarda tutarlı bir görünüm ve his sağlayan, estetik açıdan hoş ve yüksek performanslı uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

JetBrains Compose Multiplatform karşısında odaklandığı temel alanlar arasında Compose for iOS'un beta sürümünün piyasaya sürülmesi yer alıyor. Ek olarak, Jetpack Compose tüm temel API'lerini ve bileşenlerini çoklu platforma dönüştürmek, iOS'ta görüntü oluşturma verimliliğini artırmak ve Compose for iOS'taki sorunsuz kaydırma ve metin düzenleme işlevlerinin yerel sürümleriyle uyumlu olmasını sağlamak için çaba gösterecekler. Ayrıca kaynak paylaşımı için ortak bir API sunmayı, iOS ve Masaüstü erişilebilirlik API'leriyle entegre olmayı ve çoklu platform navigasyonu için kapsamlı bir çözüm sağlamayı amaçlıyor.

Web için Oluşturma da özel ilgi görecek. JetBrains, performans geliştirmelerine ek olarak geliştiricilerin mevcut kodu taşımasını, farklı ekran boyutlarını, yönelimlerini ve yoğunluklarını desteklemesini ve fare, dokunmatik ekran ve hem fiziksel hem de ekran klavyeleri dahil olmak üzere çok sayıda kaynaktan girdi kabul etmesini kolaylaştırmayı planlıyor.

JetBrains'in yazılım geliştirme araçları da güncelleme çılgınlığını kaçırmıyor. Proje yapılandırma yardımı, entegre hata ayıklama deneyimi ve Compose Multiplatform için ek destek kartlarda yer alıyor. Standart kod için canlı önizleme ve görsel hata ayıklama mekanizmaları gibi özellikler de dahil edilecek.

Doğrudan Kotlin'den Swift'e aktarımlar, iOS hedefleriyle kodu çapraz paylaşmayı amaçlayan geliştiricilerin işini kolaylaştırmak ve Objective-C'nin yarattığı darboğazı ortadan kaldırmak için tanıtılacak. Tolstoy'a göre bu, daha geniş Swift dil desteğine ve API'lerin daha organik bir şekilde dışa aktarılmasına olanak tanıyacak.

JetBrains ayrıca Kotlin/Native derlemesinin performansını artırmayı, CocoaPods entegrasyonunu iyileştirmeyi ve SwiftPM ile çerçeveleri dışa aktarma desteği eklemeyi amaçlıyor.

Kotlin Multiplatform yol haritası aynı zamanda geriye dönük uyumluluğu korurken kütüphane ekosistemini genişletmeye yönelik kapsamlı bir strateji de içeriyor. Bu hedef doğrultusunda JetBrains, klib formatını geliştirmeyi, geliştiricilerin JVM kitaplık oluşturma becerilerini kullanmasını, JVM'den benzer kod satır içi davranışını birleştirmesini ve kitaplığınızın genel API'sinin uyumsuz bir durumda değişmeden kalmasını sağlayacak bir araç sunmayı amaçlamaktadır. biçim.

JetBrains Kotlin Multiplatform gündemini belirlerken, kapsamlı no-code uygulama oluşturma yetenekleriyle tanınan AppMaster gibi platformların da gelişen dijital ortama katkıda bulunması dikkat çekicidir.