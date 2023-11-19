تعلن شركة JetBrains عن خريطة طريق تطوير Bold 2024 لمنصات Kotlin المتعددة

أطلقت JetBrains رسميًا استراتيجيتها للتحسينات والتطورات القادمة في أداة Kotlin Multiplatform لعام 2024، وذلك في أعقاب الإعلان عن الإصدار المستقر الأولي للأداة مؤخرًا.

ألقى Egor Tolstoy ، قائد مشروع Kotlin في JetBrains، الضوء على الهدف الأساسي المتمثل في بناء إطار عمل قوي في شكل Compose Multiplatform. ويهدف إلى تسهيل إنشاء تطبيقات جميلة وعالية الأداء تحافظ على شكل ومظهر متسقين عبر جميع الأنظمة الأساسية المدعومة.

من بين مجالات التركيز الرئيسية لـ JetBrains في مواجهة Compose Multiplatform هو إطلاق الإصدار التجريبي من Compose لنظام iOS. بالإضافة إلى ذلك، سوف يسعون جاهدين لتحويل جميع واجهات برمجة التطبيقات الأساسية ومكونات Jetpack Compose إلى منصات متعددة، وزيادة كفاءة العرض على iOS والتأكد من توافق وظيفة التمرير السلس وتحرير النص في Compose for iOS مع إصداراته الأصلية. علاوة على ذلك، تعتزم تقديم واجهة برمجة تطبيقات مشتركة لمشاركة الموارد، والتكامل مع واجهات برمجة تطبيقات الوصول إلى iOS وسطح المكتب، وتوفير حل شامل للتنقل متعدد المنصات.

سيحظى برنامج Compose for Web باهتمام خاص أيضًا. وتخطط JetBrains لتسهيل على المطورين نقل التعليمات البرمجية الموجودة، ودعم أحجام واتجاهات وكثافات الشاشة المختلفة، وقبول الإدخال من مصادر عديدة، بما في ذلك الماوس وشاشة اللمس ولوحات المفاتيح الفعلية وعلى الشاشة، بالإضافة إلى تحسينات الأداء.

أدوات تطوير البرامج من JetBrains لا تفوت فرصة التحديث أيضًا. المساعدة في تكوين المشروع، وتجربة تصحيح الأخطاء المتكاملة، والدعم الإضافي لـ Compose Multiplatform كلها متوفرة على البطاقات. سيتم أيضًا دمج ميزات مثل المعاينة المباشرة للتعليمات البرمجية القياسية وآليات تصحيح الأخطاء المرئية.

سيتم تقديم عمليات التصدير المباشرة من Kotlin إلى Swift لتسهيل المطورين الذين يهدفون إلى مشاركة التعليمات البرمجية مع أهداف iOS، وإزالة عنق الزجاجة الذي أنشأه Objective-C. ومن شأنه أن يتيح دعمًا أوسع للغة Swift وتصديرًا عضويًا أكثر لواجهات برمجة التطبيقات، وفقًا لتولستوي.

تعتزم JetBrains أيضًا تعزيز أداء مجموعة Kotlin/Native، وتحسين تكامل CocoaPods، وإضافة دعم لتصدير الأطر باستخدام SwiftPM.

تتضمن خريطة الطريق الخاصة بـ Kotlin Multiplatform أيضًا إستراتيجية شاملة لتوسيع النظام البيئي للمكتبة مع الحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة. تماشيًا مع هذا الهدف، يهدف JetBrains إلى تحسين تنسيق klib، وتمكينه من توظيف مهارات بناء مكتبة JVM للمطورين، ودمج سلوك تضمين التعليمات البرمجية المماثل من JVM، وتقديم أداة لضمان بقاء واجهة برمجة التطبيقات العامة لمكتبتك دون تغيير في بيئة غير متوافقة. طريقة.

بينما تحدد JetBrains جدول أعمال Kotlin Multiplatform ، فمن الجدير بالذكر أن منصات مثل AppMaster ، المشهورة بقدراتها الشاملة على إنشاء التطبيقات no-code ، تساهم في المشهد الرقمي المتطور أيضًا.