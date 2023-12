JetBrains annonce une feuille de route de développement audacieuse pour 2024 pour Kotlin Multiplatform

JetBrains a officiellement lancé sa stratégie pour les améliorations et développements à venir de son outil Kotlin Multiplatform pour 2024, juste après l'annonce récente de la version stable initiale de l'outil.

Le chef de projet pour Kotlin chez JetBrains, Egor Tolstoy, a mis en lumière l'objectif principal de construire un framework robuste sous la forme de Compose Multiplatform. Il vise à faciliter la création d’applications esthétiques et performantes qui conservent une apparence cohérente sur toutes les plates-formes prises en charge.

Parmi les principaux domaines d'intervention de JetBrains par rapport à Compose Multiplatform figure le lancement d'une version bêta de Compose pour iOS. De plus, ils s'efforceront de transformer toutes les API et composants principaux de Jetpack Compose en multiplateforme, d'augmenter l'efficacité du rendu sur iOS et de garantir que les fonctionnalités de défilement fluide et d'édition de texte de Compose pour iOS s'alignent sur ses versions natives. En outre, il prévoit d'introduire une API commune pour le partage de ressources, de s'intégrer aux API d'accessibilité iOS et Desktop et de fournir une solution complète pour la navigation multiplateforme.

Compose for Web fera également l’objet d’une attention particulière. JetBrains prévoit de permettre aux développeurs de transférer facilement le code existant, de prendre en charge différentes tailles, orientations et densités d'écran, et d'accepter les entrées de nombreuses sources, notamment la souris, l'écran tactile et les claviers physiques et à l'écran, en plus d'améliorer les performances.

Les outils de développement logiciel de JetBrains ne manquent pas non plus la vague de mises à jour. Une assistance à la configuration du projet, une expérience de débogage intégrée et une prise en charge supplémentaire de Compose Multiplatform sont toutes au programme. Des fonctionnalités telles que l'aperçu en direct du code standard et des mécanismes de débogage visuel seront également intégrées.

Des exportations directes de Kotlin vers Swift seraient introduites pour faciliter les développeurs qui souhaitent partager du code avec des cibles iOS, supprimant ainsi le goulot d'étranglement créé par Objective-C. Selon Tolstoï, cela permettrait une prise en charge plus large du langage Swift et une exportation plus organique des API.

JetBrains a en outre l'intention de renforcer les performances de la compilation Kotlin/Native, d'affiner l'intégration de CocoaPods et d'ajouter la prise en charge de l'exportation de frameworks avec SwiftPM.

La feuille de route de Kotlin Multiplatform comprend également une stratégie globale visant à étendre l'écosystème des bibliothèques tout en conservant la compatibilité ascendante. Conformément à cet objectif, JetBrains vise à améliorer le format klib, lui permettant d'utiliser les compétences des développeurs en matière de création de bibliothèques JVM, d'incorporer un comportement d'insertion de code similaire à celui de la JVM et d'offrir un outil garantissant que l'API publique de votre bibliothèque reste inchangée dans un environnement incompatible. manière.

Alors que JetBrains définit l'agenda de Kotlin Multiplatform, il convient de noter que des plates-formes comme AppMaster , célèbres pour leurs capacités complètes de création d'applications no-code, contribuent également à l'évolution du paysage numérique.