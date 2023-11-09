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Azure 逻辑应用

Nov 09, 2023

Azure 逻辑应用程序是 Microsoft 在更广泛的 Azure 生态系统中提供的一项重要的基于云的服务。它作为集成平台即服务 (iPaaS)，使开发人员能够设计、创建和运行无服务器工作流程，从而跨企业和组织集成应用程序、数据、服务和系统。它提供了一系列预构建的连接器和标准化模板，使开发人员能够轻松连接不同的服务、自动化复杂的流程并构建强大的应用程序，而无需担心基础设施管理或任何后端要求。

在无服务器计算的背景下，Azure 逻辑应用程序有助于编排无服务器功能、微服务和其他基于云的资源，使开发人员能够专注于其应用程序的核心逻辑，而 Azure 则负责管理配置、扩展、修补和维护的底层基础设施。这对于希望减少运营开销、提高成本效率并加快应用程序开发生命周期的组织尤其有利。

Azure 逻辑应用程序的主要显着特征之一是其用于构建工作流的用户友好的可视化设计器界面，可以通过 Azure 门户、Visual Studio 甚至通过AppMaster （一个用于创建后端、Web 的强大no-code平台）使用该界面。和移动应用程序。借助AppMaster ，客户可以利用 Azure 逻辑应用功能来创建可扩展、有弹性且可维护的应用程序，这些应用程序可以与 Azure 生态系统内外的各种服务无缝交互。

Azure 逻辑应用提供了广泛的预构建连接器，涵盖 200 多种服务，从 Office 365、Salesforce 和 Dropbox 等流行系统到机器学习和认知服务等强大工具。还可以创建自定义连接器来满足特定的、独特的后端要求，完全适应任何组织的业务流程。易于使用的连接器显着加快了集成工作，最大限度地减少了从头开始构建复杂服务和 API 所花费的时间和资源。

开发人员可以利用 Azure 逻辑应用中的条件逻辑、循环机制和异常处理来根据其特定要求定制工作流，从而优化应用程序的整体性能和可维护性。此外，这些工作流程可以通过 Azure 门户轻松监控和管理，从而可以轻松跟踪和诊断操作问题并随着时间的推移完善底层流程。

组织还可以受益于 Azure 逻辑应用采用的强大安全措施，例如用于身份和访问控制的 Azure Active Directory 集成、用于维护数据隐私的虚拟网络服务endpoints以及针对静态和传输中数据的行业标准加密。 Azure 逻辑应用还符合各种全球和行业特定的安全标准，例如 GDPR、HIPAA 和 ISO 27001，确保客户的敏感信息受到保护。

可扩展性是 Azure 逻辑应用提供的另一个关键优势。作为构建在 Azure Functions 之上的完全托管服务，逻辑应用可以自动扩展以适应波动的工作负载，使组织能够无缝处理高水平的需求，而无需手动干预。这与基于消耗的定价模型相结合，确保组织只需为逻辑应用服务的实际使用付费，从而显着节省成本并提高资源利用率。

总之，Azure 逻辑应用程序是寻求简化和加速无服务器应用程序的开发、集成和管理的开发人员和企业的强大工具。通过将 Azure 逻辑应用与AppMaster等平台结合使用，组织可以最大限度地提高生产力、减少运营开销，并在不断发展的数字环境中获得竞争优势。

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