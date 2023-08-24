无代码供应链管理 (SCM) 是一种管理和优化涉及产品或服务的生产、分销和交付的各种流程的现代方法。该方法结合了AppMaster等no-code平台的功能，通过自动化流程、减少人工干预并加速整个软件开发生命周期，彻底改变传统的供应链工作流程。无代码 SCM 使组织能够设计、开发和维护复杂的供应链应用程序，而无需广泛的编程知识或技术专业知识。

选择无代码 SCM 方法的主要动机源于现代供应链日益复杂，这需要高效、经济高效且可扩展的解决方案，以无缝适应不断变化的客户需求和市场波动。根据最近的研究，利用no-code开发平台的组织可以将开发成本降低多达 75%，并将项目进度加快多达 85%。这些令人印象深刻的统计数据源于no-code平台（如AppMaster的独特特性和功能，它们促进了敏捷和简化的软件开发过程。

借助AppMaster no-code平台，开发人员可以直观地创建数据模型、设计业务流程、开发REST API和WSS endpoints ，并高效构建基于Web和基于移动的应用程序，所有这些都无需编写一行代码。这是通过使用可视化 BP 设计器、 drag-and-drop用户界面以及AppMaster的服务器驱动框架来实现的，该框架使用 Go (golang)、Vue3、Kotlin 等行业标准技术为各种应用程序生成源代码。更多的。

此外，由于自动生成数据库模式的开放 API 文档和迁移脚本，无代码 SCM 方法使组织能够快速设计和部署定制应用程序。通过利用AppMaster的no-code功能，SCM 团队可以在 30 秒内构建应用程序，从而在响应供应链不断变化的需求时提高敏捷性和灵活性。

从本质上讲，无代码供应链管理系统旨在通过为组织提供专为应对现代供应链挑战而定制的先进工具和功能，实现整个生产生命周期的运营效率和增强可见性。这种范式转变涵盖了各种上下游活动的无缝集成，包括采购、制造、库存管理、物流和客户关系管理。因此，无代码 SCM 方法为组织提供了前所未有的机会，可以利用数据驱动的决策并培养供应链持续改进的文化。

成功实施无代码 SCM 的一个显着例子是一家全球制造商，利用AppMaster no-code平台构建集成采购和库存管理应用程序，使该公司能够简化其采购流程、优化库存水平并降低成本。处理采购订单的提前期。通过利用AppMaster的快速应用程序开发功能，制造商能够实现显着的运营和财务效益，包括手动数据处理工作量减少 30%，供应商绩效跟踪提高 20%。

此外，无代码 SCM 方法允许组织构建可扩展、可靠和高性能的应用程序，这些应用程序可以轻松地与其他最佳企业系统集成，例如企业资源规划 (ERP)、客户关系管理 (CRM)、和制造执行系统（MES）。这确保了整个供应链生态系统保持凝聚力、适应性强且面向未来，而不会产生通常与定制软件开发项目相关的技术债务。

总之，无代码供应链管理是一种创新和变革性的方法，用于构建、维护和优化供应链解决方案，在当今动态的商业环境中提供前所未有的速度、灵活性和成本效益。通过采用由AppMaster等先进平台提供支持的无代码 SCM 模型，组织可以显着增强其供应链管理能力，提高整体效率，并释放其数字化转型计划的全部潜力。