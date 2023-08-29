Low-code联盟是指涉及组织、技术供应商和服务提供商的战略合作伙伴关系，他们共同推动low-code开发生态系统的整体采用、集成和实施。这些联盟致力于通过促进高效协作并利用彼此的独特优势来产生协同效应，为客户提供强大、可扩展且敏捷的解决方案。 Low-code平台（例如AppMaster no-code平台）使企业能够以最少的手动编码构建软件应用程序，并显着加快应用程序开发过程。

low-code开发的概念得到了对数字化转型计划不断增长的需求以及各行业对软件应用程序不断增长的需求的支持。据 Gartner 预测， low-code应用平台市场预计到 2021 年将增长 23%，行业规模达到 138 亿美元。这种增长凸显了low-code联盟在塑造软件开发格局中的重要性。

low-code联盟的主要目标是：

促进成员间共同发展、联合创新。 使技术提供商和服务合作伙伴朝着提供端到端 low-code 解决方案的共同愿景迈进。 通过简化的应用程序交付和支持来提高客户体验和满意度。 通过应用程序开发生命周期不同阶段的标准化工具和方法，显着节省成本和时间。 通过让更广泛的专业人士（包括公民开发人员）可以使用软件开发流程，实现软件开发流程的民主化。

Low-code联盟通过免费服务汇聚公司，为客户提供对各种功能的简化访问。联盟可能涉及以下人员之间的伙伴关系：

用于创建跨行业应用程序的 Low-code 平台提供商和独立软件供应商 (ISV)。

平台提供商和独立软件供应商 (ISV)。 Low-code 平台提供商和系统集成商 (SI)，可在现有生态系统中实现无缝技术集成。

平台提供商和系统集成商 (SI)，可在现有生态系统中实现无缝技术集成。 技术提供商和以行业为中心的服务合作伙伴，提供定制或特定垂直解决方案。

咨询公司和 low-code 平台提供商帮助企业驾驭数字化转型之旅。

AppMaster的no-code平台是可以从low-code联盟中受益的low-code解决方案的一个示例。该平台使从小企业到大型企业的广泛客户能够轻松高效地创建应用程序。凭借用于构建 Web、移动和后端应用程序的集成环境， AppMaster使应用程序开发速度比传统方法提高 10 倍，成本效益提高 3 倍。

通过low-code联盟与AppMaster合作的公司可以利用其先进技术来设计满足多种业务需求和用例的应用程序。此外， AppMaster的方法是在需求发生变化时通过重新生成应用程序来消除技术债务，从而确保客户始终获得最新、干净且可维护的应用程序。

总之， low-code联盟是具有彻底改变软件开发格局的潜力的战略伙伴关系。通过将拥有low-code解决方案共同愿景的不同组织、供应商和服务提供商聚集在一起， low-code联盟可以促进数字化转型，并支持企业寻求敏捷、可扩展和高效的软件应用程序。随着low-code范式的不断发展，此类联盟将在塑造行业发展轨迹方面发挥至关重要的作用，而像AppMaster这样的平台将继续作为low-code生态系统不可或缺的组成部分。