hands ico 与AppMaster一起成长。
成为我们的合作伙伴 right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

低代码联盟

Aug 29, 2023

Low-code联盟是指涉及组织、技术供应商和服务提供商的战略合作伙伴关系，他们共同推动low-code开发生态系统的整体采用、集成和实施。这些联盟致力于通过促进高效协作并利用彼此的独特优势来产生协同效应，为客户提供强大、可扩展且敏捷的解决方案。 Low-code平台（例如AppMaster no-code平台）使企业能够以最少的手动编码构建软件应用程序，并显着加快应用程序开发过程。

low-code开发的概念得到了对数字化转型计划不断增长的需求以及各行业对软件应用程序不断增长的需求的支持。据 Gartner 预测， low-code应用平台市场预计到 2021 年将增长 23%，行业规模达到 138 亿美元。这种增长凸显了low-code联盟在塑造软件开发格局中的重要性。

low-code联盟的主要目标是：

  1. 促进成员间共同发展、联合创新。
  2. 使技术提供商和服务合作伙伴朝着提供端到端low-code解决方案的共同愿景迈进。
  3. 通过简化的应用程序交付和支持来提高客户体验和满意度。
  4. 通过应用程序开发生命周期不同阶段的标准化工具和方法，显着节省成本和时间。
  5. 通过让更广泛的专业人士（包括公民开发人员）可以使用软件开发流程，实现软件开发流程的民主化。

Low-code联盟通过免费服务汇聚公司，为客户提供对各种功能的简化访问。联盟可能涉及以下人员之间的伙伴关系：

  • 用于创建跨行业应用程序的Low-code平台提供商和独立软件供应商 (ISV)。
  • Low-code平台提供商和系统集成商 (SI)，可在现有生态系统中实现无缝技术集成。
  • 技术提供商和以行业为中心的服务合作伙伴，提供定制或特定垂直解决方案。
  • 咨询公司和low-code平台提供商帮助企业驾驭数字化转型之旅。

AppMasterno-code平台是可以从low-code联盟中受益的low-code解决方案的一个示例。该平台使从小企业到大型企业的广泛客户能够轻松高效地创建应用程序。凭借用于构建 Web、移动和后端应用程序的集成环境， AppMaster使应用程序开发速度比传统方法提高 10 倍，成本效益提高 3 倍。

通过low-code联盟与AppMaster合作的公司可以利用其先进技术来设计满足多种业务需求和用例的应用程序。此外， AppMaster的方法是在需求发生变化时通过重新生成应用程序来消除技术债务，从而确保客户始终获得最新、干净且可维护的应用程序。

总之， low-code联盟是具有彻底改变软件开发格局的潜力的战略伙伴关系。通过将拥有low-code解决方案共同愿景的不同组织、供应商和服务提供商聚集在一起， low-code联盟可以促进数字化转型，并支持企业寻求敏捷、可扩展和高效的软件应用程序。随着low-code范式的不断发展，此类联盟将在塑造行业发展轨迹方面发挥至关重要的作用，而像AppMaster这样的平台将继续作为low-code生态系统不可或缺的组成部分。

探索更多术语:
低代码 ROI（投资回报率） 低代码交付 低代码价值流 低代码冠军计划 低代码基础设施即服务 (IaaS) 低代码容器化 低代码市场 低代码投资回报率基准 低代码模块化 低代码治理模型 低代码用户故事 低代码的好处 低代码管理 低代码约束 低代码蓝图 低代码里程碑

相关帖子

使用 REST API
date Sep 07, 2023 clock 5 最小值
使用 REST API
了解 REST API 如何重新定义无代码开发。此次与 AppMaster.io 的深入探讨探讨了如何利用这些强大的工具来简化无代码工作流程并构建多功能应用程序。
API No-code Development
SaaS 的好处
date Sep 07, 2023 clock 6 最小值
SaaS 的好处
深入探索软件即服务 (SaaS) 平台带来的诸多好处。了解如何利用这些优势实现业务的成功增长，包括对 AppMaster 等无代码解决方案的见解。
Business No-code
SaaS 与本地软件
date Sep 07, 2023 clock 4 最小值
SaaS 与本地软件
在这份综合指南中，我们阐述了 SaaS 和本地解决方案的优点和缺点，并考虑了企业在决定哪种模型适合其需求时必须考虑的因素。通过现实世界的示例，例如AppMaster.io独特的托管选项，我们进一步说明了这些选择对整体业务效率的影响。
Software Productivity IT
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实