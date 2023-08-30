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CI/CD 反馈循环

Aug 30, 2023

CI/CD 反馈循环在持续集成和持续部署的背景下，是指不断收集和分析软件开发和部署各个阶段的数据，以识别需要改进的领域、优化工作流程和完善整体软件交付的过程过程。这种软件开发的迭代方法可确保输出始终与期望的结果一致，从而提高软件开发过程的效率和有效性，最大限度地减少技术债务，最大限度地发挥创新潜力，并最终带来卓越的最终用户体验。

CI/CD 反馈循环的核心是自动化原理。在软件开发生命周期的每个阶段实施自动化可以让团队减少对重复性、平凡任务的关注，而更多地关注项目的关键方面。例如， AppMasterno-code平台通过根据用户定义的蓝图自动生成应用程序来简化应用程序开发。这不仅加快了交付时间，还消除了人为错误的可能性，从而保持了最高的质量和性能标准。

持续集成 (CI) 是 CI/CD 反馈循环的初始阶段，涉及每个团队成员每天多次将代码更改集成到共享存储库中。 CI 的主要目标是确保软件组件无缝协作，防止错误和回归。 AppMaster通过自动编译和集成来自不同贡献者的代码来消除 CI 的障碍，从而确保软件组件按预期组合在一起。

另一方面，持续部署（CD）涉及将集成代码自动部署到生产和测试环境，使团队能够快速识别问题并采取纠正措施。通过不断测试和部署变更，团队可以确保只向最终用户交付高质量、功能齐全的应用程序。使用AppMaster ，每次按下“发布”按钮时，平台都会编译应用程序，运行测试，将它们打包到Docker容器中，然后将它们部署到云端。客户生成的应用程序与各种平台兼容，包括 Go、Vue3 和 Kotlin，提供无与伦比的灵活性和可扩展性。

监控和收集 CI 和 CD 流程的数据使团队能够识别瓶颈、低效率和需要改进的领域，从而进一步完善和优化他们的工作流程。采用部署频率、变更交付时间、变更失败率和平均恢复时间等 KPI（关键绩效指标）可以提供有关组织 CI/CD 管道运行状况的有用见解。有了这些信息，团队就可以对软件开发流程做出明智的决策，从而最大限度地发挥创新和增长的潜力。

AppMaster平台的背景下，CI/CD 反馈循环是其no-code应用程序开发方法的一个组成部分。利用 BP Designer 等可视化工具，客户无需编写一行代码即可创建全面的应用程序，同时平台自动管理 CI/CD 管道，在应用程序发生变化时持续集成、部署和测试应用程序。此外， AppMaster为每个项目生成Swagger（开放API）文档和数据库架构迁移脚本，确保软件系统不同组件之间的透明度和兼容性。

AppMaster中 CI/CD 反馈循环的一项显着优势是它能够消除技术债务。由于每次对蓝图进行更改时，该平台都会从头开始生成应用程序，因此客户始终可以访问最新、最优化的软件版本，并且遗留问题为零。这确保了软件在整个生命周期中保持可扩展、可维护和高效。

此外， AppMaster应用程序与任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为主数据库兼容，并且由于其使用 Go 生成的编译无状态后端应用程序，因此可以适应企业和高负载用例。这使得客户能够充分利用其软件的全部功能，无论项目的规模或复杂程度如何。

总之，CI/CD 反馈循环是一种强大的方法，使企业和开发团队能够在其软件开发流程中不断完善、优化和创新。 AppMaster等平台利用这种方法为构建 Web、移动和后端应用程序提供全面、高效且可扩展的解决方案。通过利用 CI/CD 反馈循环的力量，组织可以保持敏捷性、竞争力并响应技术领域不断变化的需求。

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