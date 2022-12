Il no-code è adatto non solo per creare rapidamente applicazioni aziendali e siti web. Anche gli sviluppatori di giochi lo hanno adottato da tempo. I giochi creati con l'aiuto dei costruttori dimostrano perfettamente le possibilità e il potenziale della programmazione visuale.

Piccola sfortuna

di Killmonday Games AB

Un piccolo gioco di ricerca con una grafica straordinaria e una trama che racconta le avventure mistiche di una bambina.

Pagina del gioco su Steam

Strumento: Creatore di avventure

Cessabit: un gioco antistress

di Tepes Ovidiu

Un gioco minimalista antistress che migliora la memoria visiva.

Pagina del gioco nell'App Store

Strumento: BUILDBOX

Piccola saga

di Jeremy Noghani

Un RPG d'avventura per topi in miniatura che ha raccolto quasi 50.000 sterline su Kickstarter. In arrivo su Windows e Mac.

Pagina del progetto su Kickstarter

Strumento: Costruire

Dash N Blast

di Popa Radu

Un gioco 3D semplice ma visivamente gradevole, la cui componente principale del gameplay consiste nell'evitare e distruggere gli ostacoli.

Pagina del gioco nell'App Store

Strumento: BUILDBOX

Sindrome di Utopia

da Utopia Games

Point & click di genere fantasy. Un ciclo di giochi d'atmosfera sulla vita degli abitanti di un rifugio sotterraneo.

Pagina del gioco su Steam

Strumento: Creatore di avventure

Palude

da After Apocalypse Games

Una visual novel con battaglie interattive e scelte significative.

Pagina del gioco sul sito web dello sviluppatore

Strumento: GDevelop

Rainswept

di Frostwood Interactive

Storia interattiva con una trama intricata e una grafica minimalista.

Pagina del gioco su Steam

Strumento: Creatore di avventure

L'oca possente

da Blastmode, P2 Games

Alla conquista con una sola idea, uno sparatutto dinamico sulle avventure di un'oca che esplora la vastità della galassia e combatte il male.

Pagina del gioco su Steam

Strumento: Costruire

Falena

da Mertzsoft

Un gioco mobile con una grafica piacevole e livelli infiniti sulle avventure di una falena in una foresta notturna.

Pagina su Google Play

Strumento: BUILDBOX

Una legione di avventure in pixel

di Ulises Freitas

Gioco mobile in pixel con un sistema di livellamento dei personaggi, la possibilità di raccogliere oggetti, condurre dialoghi e commerciare.

Pagina su Google Play

Strumento: GDevelop

Arcana Sands of Destiny

da Invoke Games

Classico gioco d'avventura con elementi di oggetti nascosti.

Pagina del gioco su Steam

Strumento: Creatore di avventure

Combattente notturno

di Ben Scriven

Sparatutto arcade 3D per piattaforme mobili con grafica dinamica.

Pagina del gioco nell'App Store

Strumento: BUILDBOX

Spazio d'oro

da mabafu

Uno sparatutto incentrato sulla storia con ambienti completamente distruttibili, livelli non lineari e finali multipli.

Sito web del progetto Goldspace

Strumento: Stencyl

Strumenti no-code per la creazione di giochi

Elenco degli strumenti citati in questo articolo con brevi descrizioni.

Creatore di avventure

Un toolkit Unity completo per sviluppatori di ogni livello. L'interfaccia di scripting visuale e il design intuitivo sono ottimi per i principianti. I programmatori più esperti saranno sicuramente interessati al potente sistema di eventi e alle ampie funzionalità delle API.

Controlla i giochi creati con Adventure Creator

Costruire

Un ambiente per lo sviluppo rapido di giochi che permette di combinare la programmazione visiva con quella classica: c'è sia un costruttore di blocchi che un vero e proprio editor di codice. È possibile sviluppare giochi attraverso un browser o offline, installando Construct sul proprio computer.

Controlla i giochi creati con Construct

Stencyl

Una piattaforma che fornisce una serie di strumenti di programmazione visiva per la creazione di giochi 2D. Il portfolio sul sito non viene aggiornato da molto tempo, ma è possibile vedere nuovi progetti in cui gli sviluppatori utilizzano Stencyl grazie all'hashtag #MadeInStencyl su Twitter.

Guarda i giochi creati con Stencyl

BUILDBOX

Costruttore no-code che permette di creare giochi per cellulari in 2D e 3D senza competenze di programmazione - grazie a una comoda interfaccia drag & drop e a una libreria di modelli. Esiste un piano tariffario gratuito, le cui possibilità sono sufficienti per gli sviluppatori no-code alle prime armi.

Controlla i giochi creati con BUILDBOX

GDevelop

Costruttore di giochi open-source gratuito. L'editor di eventi consente di esprimere la logica del gioco senza conoscenze di programmazione e i modelli di comportamento già pronti per gli oggetti di gioco accelerano lo sviluppo. È possibile creare giochi nativi per diverse piattaforme e pubblicarli rapidamente.

Controllare i giochi creati con GDevelop

Ispira!

Le possibilità del no-code si stanno rapidamente espandendo. Migliaia di persone in tutto il mondo possono dare vita alle loro idee, non importa se come parte di un team o da soli, con esperienza di programmazione o completamente da zero.

Oggi i designer visivi consentono di impostare una logica piuttosto complessa, progettare livelli e implementare scenari ramificati. Anche se lo sviluppo di giochi no-code non è un settore in cui le capacità di AppMaster.io sono applicabili, siamo comunque molto interessati a questo campo!