O sem código é adequado não apenas para criar rapidamente aplicativos de negócios e sites. Os desenvolvedores de jogos também o adotaram há muito tempo. Jogos criados com a ajuda de construtores demonstram perfeitamente as possibilidades e o potencial da programação visual.

Pequeno infortúnio

por Killmonday Games AB

Um pequeno jogo de busca com visuais extraordinários e um enredo sobre as aventuras místicas de uma menina.

Página do jogo no Steam

Ferramenta: criador de aventura

Cessabit: um jogo de alívio do estresse

por Tepes Ovidiu

Um jogo anti-stress minimalista que melhora a memória visual.

Página do jogo na App Store

Ferramenta: BUILDBOX

Pequena saga

por Jeremy Noghani

Um RPG de aventura em miniatura com mouse que arrecadou quase £ 50.000 no Kickstarter. Vindo para Windows e Mac.

Página do projeto no Kickstarter

Ferramenta: Construir

Dash N Blast

por Popa Radu

Um jogo 3D simples, mas visualmente agradável, cujo principal componente da jogabilidade é evitar e destruir obstáculos.

Página do jogo na App Store

Ferramenta: BUILDBOX

Síndrome da Utopia

por Utopia Games

Aponte e clique no gênero de fantasia. Um ciclo de jogos atmosféricos sobre a vida das pessoas em um abrigo subterrâneo.

Página do jogo no Steam

Ferramenta: criador de aventura

Pântano

por After Apocalypse Games

Um romance visual com batalhas interativas e escolhas significativas.

Página do jogo no site do desenvolvedor

Ferramenta: GDevelop

Varrido pela chuva

por Frostwood Interactive

História interativa com um enredo intrincado e gráficos minimalistas.

Página do jogo no Steam

Ferramenta: criador de aventura

Poderoso ganso

por Blastmode, P2 Games

Conquistando com uma só ideia, um atirador dinâmico sobre as aventuras de um ganso que explora a vastidão da galáxia e combate o mal.

Página do jogo no Steam

Ferramenta: Construir

Mariposa

por Mertzsoft

Um jogo para celular com visuais agradáveis e níveis infinitos sobre as aventuras de uma mariposa em uma floresta noturna.

Página no Google Play

Ferramenta: BUILDBOX

A Pixel Adventure Legion

por Ulises Freitas

Jogo móvel Pixel com um sistema de nivelamento de personagem, a capacidade de coletar itens, conduzir diálogos e negociar.

Página no Google Play .

Ferramenta: GDevelop

Arcana Sands of Destiny

por Invoke Games

Jogo clássico de aventura com elementos de objetos escondidos.

Página do jogo no Steam

Ferramenta: criador de aventura

Nite Fighter

por Ben Scriven

Shooter arcade 3D para plataformas móveis com gráficos dinâmicos.

Página do jogo na App Store

Ferramenta: BUILDBOX

Goldspace

por mabafu

Um jogo de tiro baseado em uma história com ambientes completamente destrutíveis, níveis não lineares e vários finais.

Site do projeto Goldspace

Ferramenta: Stencyl

Ferramentas sem código para criação de jogos

Lista das ferramentas mencionadas neste artigo com breves descrições.

Um kit de ferramentas Unity completo para desenvolvedores de todos os níveis. Há uma interface de script visual e um design intuitivo que é bom para iniciantes. Programadores experientes ficarão definitivamente interessados no poderoso sistema de eventos e nos extensos recursos de API.

Verifique os jogos criados com o Adventure Creator

Um ambiente para desenvolvimento rápido de jogos que permite combinar programação visual e clássica: há um construtor de blocos e um editor de código completo. Você pode desenvolver jogos por meio de um navegador ou offline instalando o Construct em seu computador.

Verifique os jogos criados com o Construct

Uma plataforma que fornece um conjunto de ferramentas de programação visual para a criação de jogos 2D. O portfólio do site não é atualizado há muito tempo, você pode ver novos projetos em que desenvolvedores usam Stencyl pela hashtag #MadeInStencyl no Twitter .

Verifique os jogos criados com Stencyl

Construtor sem código que permite criar jogos móveis 2D e 3D sem habilidades de programação - graças a uma interface de arrastar e soltar conveniente e uma biblioteca de modelos. Existe um plano tarifário gratuito, cujas possibilidades são suficientes para desenvolvedores novatos sem código.

Verifique os jogos criados com BUILDBOX

Construtor de jogos de código aberto gratuito. O editor de eventos permite que você expresse a lógica do jogo sem conhecimento de programação, e modelos de comportamento prontos para objetos do jogo aceleram o desenvolvimento. Você pode criar jogos nativos para diferentes plataformas e publicá-los rapidamente.

Verifique os jogos criados com GDevelop

Inspira!

As possibilidades de não código estão se expandindo rapidamente. Milhares de pessoas ao redor do mundo podem dar vida às suas ideias - não importa se como parte de uma equipe ou sozinhas, usando a experiência de programação ou completamente do zero.

Hoje, os designers visuais permitem que você configure lógicas bastante complexas, níveis de design e implemente cenários ramificados. Embora o desenvolvimento de jogos sem código não seja uma área em que os recursos do AppMaster.io sejam aplicáveis, ainda estamos bastante interessados no campo!