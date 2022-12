No-code is niet alleen geschikt om snel zakelijke toepassingen en websites te maken. Ook game-ontwikkelaars hebben het al lang geadopteerd. Spellen gemaakt met behulp van constructors tonen perfect de mogelijkheden en het potentieel van visueel programmeren.

Klein ongelukje

door Killmonday Games AB

Een klein zoekspel met buitengewone visuals en een plot over de mystieke avonturen van een klein meisje.

Gereedschap: Avontuur Schepper

Cessabit: een ontspanningsspel

door Tepes Ovidiu

Een minimalistisch anti-stressspel dat het visuele geheugen verbetert.

Gereedschap: BUILDBOX

Kleine Saga

door Jeremy Noghani

Een miniatuur muis adventure RPG die bijna 50.000 pond heeft opgehaald op Kickstarter. Komt naar Windows en Mac.

Gereedschap: Construct

Dash N Blast

door Popa Radu

Een eenvoudig maar visueel aantrekkelijk 3D-spel, waarvan het belangrijkste onderdeel van de gameplay het vermijden en vernietigen van obstakels is.

Gereedschap: BUILDBOX

Utopia Syndroom

door Utopia Games

Point & click in het fantasy-genre. Een cyclus van sfeervolle spellen over het leven van mensen in een ondergrondse schuilkelder.

Gereedschap: Avontuur Schepper

Moeras

door After Apocalypse Games

Een visuele roman met interactieve gevechten en betekenisvolle keuzes.

Gereedschap: GDevelop

Regenachtig

door Frostwood Interactive

Interactief verhaal met een ingewikkeld plot en minimalistische graphics.

Gereedschap: Avontuur Schepper

Machtige Gans

door Blastmode, P2 Games

Veroveren met slechts één idee, een dynamische shooter over de avonturen van een gans die de uitgestrektheid van de melkweg verkent en het kwaad bestrijdt.

Gereedschap: Construeer

Mot

door Mertzsoft

Een mobiel spel met aangename visuals en eindeloze levels over de avonturen van een mot in een nachtelijk bos.

Gereedschap: BUILDBOX

Een Pixel Avontuur Legioen

door Ulises Freitas

Pixel mobiel spel met een character leveling systeem, de mogelijkheid om items te verzamelen, dialogen te voeren en handel te drijven.

Gereedschap: GDevelop

Arcana Sands of Destiny

door Invoke Games

Klassiek avonturenspel met verborgen voorwerpen.

Gereedschap: Avontuur Schepper

Nite Fighter

door Ben Scriven

3D arcade shooter voor mobiele platforms met dynamische graphics.

Gereedschap: BUILDBOX

Goldspace

door mabafu

Een verhaalgedreven shooter met volledig vernietigbare omgevingen, niet-lineaire levels en meerdere eindes.

Gereedschap: Stencyl

No-code hulpmiddelen voor het maken van spellen

Lijst van tools genoemd in dit artikel met korte beschrijvingen.

Avontuur Schepper

Een full-featured Unity toolkit voor ontwikkelaars van alle niveaus. Er is een visuele scriptinterface en een intuïtief ontwerp dat goed is voor beginners. Ervaren programmeurs zullen zeker geïnteresseerd zijn in het krachtige event-systeem en de uitgebreide API-mogelijkheden.

Construct

Een omgeving voor snelle spelontwikkeling waarmee je visuele en klassieke programmering kunt combineren: er is zowel een blokkenbouwer als een volwaardige code-editor. Je kunt spellen ontwikkelen via een browser of offline door Construct op je computer te installeren.

Stencyl

Een platform dat een set visuele programmeertools biedt voor het maken van 2D spellen. Het portfolio op de site is al lang niet meer bijgewerkt, je kunt nieuwe projecten zien waarin ontwikkelaars Stencyl gebruiken door de #MadeInStencyl hashtag op Twitter.

BUILDBOX

No-code constructor waarmee je 2D en 3D mobiele games kunt maken zonder programmeerkennis - dankzij een handige drag & drop interface en een bibliotheek met templates. Er is een gratis tariefplan, waarvan de mogelijkheden ruim voldoende zijn voor beginnende no-code ontwikkelaars.

GDevelop

Gratis open-source spelbouwer. Met de event editor kun je de logica van het spel uitdrukken zonder programmeerkennis, en kant-en-klare gedragsmodellen voor spelobjecten versnellen de ontwikkeling. Je kunt native games maken voor verschillende platforms en ze snel publiceren.

Inspireert!

De mogelijkheden van no-code breiden zich snel uit. Duizenden mensen over de hele wereld kunnen hun ideeën tot leven brengen - het maakt niet uit of ze deel uitmaken van een team of alleen, met programmeerervaring of helemaal vanaf nul.

Tegenwoordig kun je met visuele ontwerpers vrij complexe logica opzetten, levels ontwerpen en vertakte scenario's implementeren. Hoewel no-code spelontwikkeling geen gebied is waarop de mogelijkheden van AppMaster.io van toepassing zijn, zijn we toch zeer geïnteresseerd in het veld!