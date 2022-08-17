什么是 IPA 文件？

IPA 代表 iOS 包 App Store。 iOS 应用程序是文件扩展名为 IPA 的文档，只能在 iPad、iPhone、iPod touch、Mac 等 IOS 操作设备上下载。IPA 文件包含应用程序压缩数据的 ZIP 文件。可以从 iTunes、Apple Configurator 2 或第三方程序下载 IPA 文件。这些文件包含各种应用程序的数据，例如新闻、天气、社交网络应用程序、游戏等。

您何时创建 IPA 文件？

当客户下载应用程序时，这些文件会自动下载到您的 IOS 设备并用作后端软件，但 IPA 文件通常对用户不可见，因为它们在操作系统中工作。最初，在应用程序开发阶段，应用程序开发者以 IPA 文件的形式将 iOS 应用程序从 App Store 中共享出去。当开发人员在应用程序开发期间测试应用程序并且不想在 Apple 商店中公开发布它时，就会发生这种情况。这是在 iOS 设备和 M1 Mac 上安装和测试应用程序的手动方法。下载后，用户可以解压缩 IPA 文件并查看其中包含的数据。对于解压缩，IPA 文件用户需要将其重命名为 .zip 扩展名并使用 Zip 解压缩实用程序。毕竟，这个应用程序图标将显示为 JPEG 或 PNG 文件和包含所有应用程序数据的有效负载文件夹。

您可以使用 IPA 文件做什么？

文件 IPA 文档甚至在它成为功能齐全的应用程序之前就用于测试 iOS 应用程序，而 APK（Android 应用程序包）软件安装在 Android 设备上。应用开发者可以轻松创建 IPA 软件并将其推送到应用商店。 IPA 文档类似于简单的 ZIP 文件夹。

你如何打开 IPA 文件？

Apple 的 iPhone、iPad 和 iPod touch 设备使用 IPA 文件。通过设备内置的 App Store 软件，下载它们以创建 IPA。除非您正在测试由官方商店或开发人员以外的人提供的程序（在应用程序开发中），否则最好不必手动处理这些系统来进行应用程序开发。这些不打算打开。 Create IPA 旨在安装在带有 M1 芯片的 Mac 或 iOS 设备上。要使用 IOS 程序，您必须安装文件 IPA。您可以找到所有下载软件存储在旧版本 iTunes 中的默认目录路径。对于 Windows 和 Mac，默认系统路径为：

Mac：>> 音乐 >.> iTunes >.> iTunes 媒体 >.> 移动应用

Windows：C :> 用户 >.> 音乐 >.> iTunes >.> iTunes Media >.> 移动应用

当您打开 IPA 文件时，您可以看到它包含的内容。





打开的 IPA 文件包含什么？

这些文件的核心结构与 Apple 认可的用于创建 IPA 的核心结构相同。打开的 IPA 文件很可能包含以下术语和文件夹：

有效载荷

所有主要的软件数据都存储在 Payload 文件夹中。

iTunes 艺术品

从 iTunes Store 购买或从 Apple Music（移动应用）下载的歌曲、专辑和视频，包括艺术品。

iTunes 艺术品文件

您的应用程序图标在 iTunes Artwork 文档中由 PNG 表示。它用于创建打开的 IPA 文件。

iTunes元数据.plist

文件 IPA 包含 iTunes 元数据。列出有关软件的信息，包括 Apple ID、艺术家姓名、仅限购买设置（可以是真或假）、版本、价格、出版商和其他参数。这是一个 XML 文档。

元信息

用于创建打开 IPA 文件元信息的应用程序位于 META-INF 子目录中。

应用程序文档

它包括运行 macOS 应用程序所需的系统。位置，例如可执行文件、资源和其他辅助系统。

WatchKitSupport/WK

WatchKit 框架为创建应用程序开发（例如 watchOS 应用程序）提供了基础设施，包括管理后台任务、扩展运行时会话和 Siri 意图的扩展委托。应用程序开发框架执行其他支持任务，例如访问有关用户 Apple Watch 的信息。它用于 IPA 系统。

如何在 iOS 移动应用程序上安装 IPA 文件？

iTunes 应用程序用于使用应用商店在 iOS 设备上安装 IPA 文件。

首先，您需要将 iOS 设备 (iPad/iPhone) 插入笔记本电脑。

其次，转到 iTunes 并在程序侧面菜单的设备部分中找到您的 iOS 设备。

将您的 Open IPAs 拖到 iTunes 设备列表中。

然后，您的 iOS 设备将通过您包含的软件定位到计算机 IPA 文件。如果您无权访问 iTunes 应用程序，您可以使用其中一种软件安装 IPA 文件。对于 Mac：Apple Finder、Apple Configurator 2；对于 Windows：3uTools。此外，您还可以使用 Cydia Impactor（多平台）、Sideloadly！ AltStore (iOS)。使用 Finder 安装 IPA 系统与 iTunes 类似。您需要执行所有相同的步骤：将您的设备连接到您的计算机，在 Finder 中找到您的设备，然后移动您的文件 IPA。其他应用程序使用不同的动作将 IPA 文件放在 iOS 设备上。

如何在没有电脑的情况下将 IPA 文件下载到我的 iPhone？

以下是我发现可行的从应用商店（SE - iOS 13.3）在 iPhone 上安装 iOS 应用的两种方法。

创建 IPA 的第三方应用程序/软件





这些可以从外部游戏商店获得以创建 IPA 系统。为此，我按照以下步骤尝试了 AppCake：

创建文件 IPA 系统的第一步是打开 iphonecake.com。

如需更多选项，请单击站点主屏幕右上角的三个水平线，然后选择 AppCake iOS 软件。

单击安装包并安装所需的证书。

安装 AppCake 后，会提示您进行证书验证，您可以在手机设置中进入设置 > 通用 > 配置文件和设备管理 > 验证 CRCC** 配置文件获取。

重新打开 AppCake 并在设置中验证其配置文件以查看它是否已成功安装。

在手机上打开下载的 IPA 文档，然后单击共享选项以选择复制到应用程序蛋糕选项。

当应用程序到达 AppCake 下载部分时，它会提示您直接在手机上安装它。

点击安装，开始安装应用，可以在设备应用商店进行监控。

注意：在任何应用商店中，如果软件要求从其端验证任何证书配置文件，它可能会表现不同，因为 app cake 通过 appcake 的配置文件验证来安装 IPA 文件，这可能会导致冲突。

OTA 部署以创建 IPA

出于 IPA 构建的目的，OTA（无线）部署允许您使用 HTTPS 通过互联网安装构建的移动应用程序（IPA 构建/APK）。以下是使用此方法安装 IPA 文件的步骤：

将此程序下载到您的设备或 iCloud。

将文档上传到任何此类站点，使用上传的内容创建可共享的安装链接。国际音标系统。

有几个付费/免费站点（例如，DeployNinja、AppHost、Diawi、install OnAir 和其他类似服务），您可以通过上传 IPA 文档获取安装链接。我发现以下内容是免费、简单且可靠的：installonair.com

打开上面的链接并上传。您下载的 IPA 文件。

上传文档后，点击提交按钮，等待生成共享链接。

请通过邮件或其他媒体分享链接，以便在目标移动设备上打开它。

最后，通过安装 OnAir 打开共享链接，在您的移动应用程序/设备上安装 IPA 应用程序。安装软件后，您就可以进行测试了。

您可以将 IPA 文件转换为 APK 吗？

答案是否定的。设备中有两种不同的操作系统可用：IOS 和 Android - IPA 文件适用于 IOS，而 APK 文件适用于 Android。所以你不能将 IPA 系统文件转换成 APK。但是，一些特殊的软件可以做到这一点，但这总是假的或骗局。如果此假软件成功转换文件，则文件可能已损坏或不完整。我们验证了这个转换条目，从 IPA 文档到 APK 文件的转换被标记为不正确或不可能。

结论

IPA 文件只不过是来自 Apple 的应用程序存档文件格式。包含 iOS 应用程序文件的 IPA。如果您想正确使用您的设备，则有必要了解 IPA、它们包含的内容以及如何在不同设备上安装或提取它们。如果您想更深入地了解设备的功能，您还需要了解 IPA 文件。有了这些知识，您会以不同的方式真正看到您的设备。给你的提示：如果你想在不学习太多的情况下在你的设备上制作一些令人惊叹的东西 - 你需要检查无代码工具。

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