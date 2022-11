Wat is een IPA-bestand?

IPA staat voor iOS pakket App Store. Een iOS app is een document met de bestandsextensie IPA dat alleen kan worden gedownload op IOS-besturingsapparaten zoals iPads, iPhones, iPod touch, Mac, enz. IPA-bestanden bevatten de gecomprimeerde gegevens van de app in een ZIP-bestand. IPA-bestanden kunnen worden gedownload via iTunes, Apple Configurator 2 of programma's van derden. Deze bestanden bevatten de gegevens voor verschillende apps zoals nieuws, weer, apps voor sociale netwerken, games en andere.

Wanneer maakt u IPA-bestanden?

Wanneer een klant een app downloadt, worden deze bestanden automatisch gedownload naar het IOS-apparaat en werken ze als backend-software, maar IPA-bestanden zijn meestal niet zichtbaar voor gebruikers omdat ze in het besturingssysteem werken. Aanvankelijk, in de ontwikkelingsfase van de app, delen app-ontwikkelaars iOS-apps in de vorm van IPA-bestanden uit de App Store. Dit gebeurt wanneer ontwikkelaars een applicatie testen tijdens de app ontwikkeling en deze niet publiekelijk willen lanceren in de Apple store. Dit is een handmatige methode om een app te installeren en te testen, zowel op iOS-apparaten als op M1 Mac. Eenmaal gedownload kan de gebruiker het IPA-bestand decomprimeren en de gegevens die het bevat bekijken. Voor decompressie moeten IPA-bestandsgebruikers het hernoemen in de .zip-extensie en het Zip-decompressieprogramma gebruiken. Tenslotte zal dit App-pictogram worden weergegeven als een JPEG- of PNG-bestand en payload-map met alle app-gegevens.

Wat kunt u doen met Bestand IPA?

Een bestand IPA document wordt gebruikt om iOS applicaties te testen nog voordat het een volledig functionele app is, terwijl een APK (Android Application Package) software wordt geïnstalleerd op Android apparaten. App-ontwikkelaars kunnen eenvoudig IPA-software maken en naar de app store pushen. Een IPA-document is vergelijkbaar met een eenvoudige ZIP-map.

Hoe open je IPA-bestanden?

De iPhone, iPad en iPod touch van Apple maken gebruik van IPA-bestanden. Via de ingebouwde App Store-software van het apparaat worden ze gedownload om IPA te maken. Tenzij u een programma test (in app-ontwikkeling) dat door iemand anders dan de officiële winkel of een ontwikkelaar wordt geleverd, kunt u voor app-ontwikkeling het beste niet handmatig met deze systemen omgaan. Deze zijn niet bedoeld om geopend te worden. Create IPA is ontworpen voor installatie op Macs met een M1-chip of iOS-apparaten. Om de IOS-programma's te gebruiken, moet u het bestand IPA installeren. In een oudere versie van iTunes vindt u het standaardmap pad waar alle download software is opgeslagen. Voor Windows en Mac zijn de standaard systeempaden:

Mac: >> Music >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Mobile App

Windows: C :> Gebruikers >.> Muziek >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Mobiele App

Wanneer u het IPA-bestand opent, kunt u zien wat het bevat.





Wat bevat een geopend IPA-bestand?

Deze documenten hebben dezelfde kernstructuur die Apple herkent om IPA te maken. Een geopend IPA bestand zal waarschijnlijk de volgende termen en mappen bevatten:

Payload

Alle belangrijke softwaregegevens worden opgeslagen in de map Payload.

iTunes Artwork

Gekochte nummers, albums en video's uit de iTunes Store of gedownload van Apple Music (Mobile App), inclusief artwork.

iTunes artwork bestand

Uw app icoon wordt voorgesteld door een PNG in het iTunes Artwork document. Het wordt gebruikt om een open IPA bestand te maken.

iTunesMetadata.plist

Het bestand IPA bevat iTunes metadata. Het bevat informatie over de software, waaronder de Apple ID, de naam van de artiest, de buy-only instelling (die waar of onwaar kan zijn), de versie, de prijs, de uitgever en andere parameters. Het is een XML-document.

META-INF

De toepassing die wordt gebruikt om de meta-informatie van open IPA-bestanden aan te maken, bevindt zich in de subdirectory META-INF.

Application Apps Document

Het bevat de systemen die nodig zijn om een macOS app. locatie uit te voeren, zoals de executable, resources en andere hulpsystemen.

WatchKitSupport/WK

Het WatchKit-framework biedt infrastructuur voor het maken van app-ontwikkeling zoals watchOS-apps, inclusief een extensie-delegatie die achtergrondtaken, uitgebreide runtime-sessies en Siri-intenties beheert. Het kader voor app-ontwikkeling voert andere ondersteunende taken uit, zoals toegang tot informatie over de Apple Watch van de gebruiker. Het wordt gebruikt in het IPA-systeem.

Hoe installeer ik een IPA bestand op een iOS mobiele app?

iTunes applicatie wordt gebruikt om IPA bestanden te installeren op iOS apparaten met behulp van de app store.

Eerst moet u uw iOS apparaat (iPad/iPhone) aansluiten op uw laptop.

Ten tweede, ga naar iTunes en zoek je iOS apparaat in de sectie Apparaten van het zijmenu van het programma.

Sleep uw Open IPAss naar de iTunes apparatenlijst.

Dan zal uw iOS-apparaat zoeken op de computer IPA-bestanden door de software die u bevat. Als u geen toegang hebt tot de iTunes-toepassing, kunt u IPA-bestanden installeren door een van de software te gebruiken. Voor Mac: Apple Finder, Apple Configurator 2; Voor Windows: 3uTools. U kunt ook Cydia Impactor (multiplatform), Sideloadly! AltStore (iOS). Het installeren van het IPA-systeem met Finder is vergelijkbaar met iTunes. U moet dezelfde stappen uitvoeren: sluit uw apparaat aan op uw computer, zoek uw apparaat in Finder en verplaats uw bestand IPA. Andere apps gebruiken andere bewegingen om IPA-bestanden op iOS-apparaten te zetten.

Hoe kan ik een IPA-bestand naar mijn iPhone downloaden zonder computer?

De volgende twee methoden om een iOS app op de iPhone te installeren vanuit de app store (SE - iOS 13.3) vond ik werkbaar.

Apps/Software van derden om IPA te maken





Deze kunnen worden verkregen uit externe play stores om een IPA-systeem te maken. Ik probeerde de AppCake voor dit doel door de onderstaande stappen te volgen:

De eerste stap om een bestand IPA-systeem te maken is om iphonecake.com te openen.

Klik voor meer opties op de drie horizontale lijnen rechtsboven in het beginscherm van de site en selecteer de AppCake iOS software.

Klik op het installatiepakket en installeer de vereiste certificaten.

Na de installatie vraagt AppCake u om certificaatverificatie, die u kunt verkrijgen via de instellingen van uw telefoon door te gaan naar Instellingen > Algemeen > Profielen en apparaatbeheer > CRCC** profiel verifiëren.

Heropen AppCake en controleer het profiel in de instellingen om te zien of het met succes is geïnstalleerd.

Open het gedownloade IPA-document op uw telefoon en klik op de optie delen om de optie kopiëren naar appcake te selecteren.

Wanneer de app de AppCake download sectie bereikt, zal het u vragen om het direct op uw telefoon te installeren.

Klik op installeren zodat de installatie van de app begint, die kan worden gecontroleerd op het apparaat app store.

Opmerking: In elke app store, als de software een certificaat profiel vereist om geverifieerd te worden van zijn kant, kan het zich anders gedragen omdat app cake het IPA bestand installeert door het te verifiëren via appcake's profiel, wat conflicten kan veroorzaken.

OTA-uitrol om IPA te maken

Voor het doel van IPA Build, OTA (Over the Air) Deployment maakt het mogelijk om uw gebouwde mobiele apps (IPA Build /APK) via het internet te installeren met behulp van HTTPS. Hieronder volgen de stappen om het IPA-bestand via deze methode te installeren:

Download dit programma naar uw apparaat of iCloud.

Upload het document naar een dergelijke site en maak een deelbare installatielink met behulp van het geüploade. IPA-systeem.

Er zijn verschillende betaalde/gratis sites (bijv. DeployNinja, AppHost, Diawi, installeer OnAir, en andere soortgelijke diensten) waar u de installatielink kunt verkrijgen door het IPA-document te uploaden. Ik heb ontdekt dat de volgende gratis, eenvoudig en betrouwbaar is: installonair.com

Open de bovenstaande link en upload het. IPA document dat je hebt gedownload.

Klik na het uploaden van het document op de verzendknop en wacht tot de deelbare link wordt gegenereerd.

Deel de link via mail of andere media om deze te openen op het beoogde mobiele apparaat.

Ten slotte opent u de gedeelde link via install OnAir om IPA de app op uw mobiele apparaat te installeren. U bent klaar om te testen zodra de software is geïnstalleerd.

Kun je IPA-bestanden converteren naar een APK?

Het antwoord is Nee. Er zijn twee verschillende besturingssystemen beschikbaar in apparaten: IOS en Android - en IPA-bestanden zijn voor IOS terwijl APK-bestanden voor Android zijn. U kunt dus geen IPA-systeembestanden omzetten in APK. Echter, sommige uitzonderlijke software kan het doen, maar dat zou altijd nep of een scam zijn. Als deze nep-software de bestanden met succes converteert, kunnen de bestanden beschadigd of onvolledig zijn. We controleerden deze conversie invoer, en de conversie van het IPA document naar het APK bestand werd gemarkeerd als onjuist of onmogelijk.

Conclusie

IPA bestanden zijn niets anders dan applicatie archief bestandsformaat van Apples. IPA dat bestanden van de iOS apps bevat. Als u uw apparaten goed wilt gebruiken is het noodzakelijk om te leren over IPA, wat ze bevatten, en hoe ze kunnen worden geïnstalleerd of uitgepakt op verschillende apparaten. Ook moet u leren over IPA-bestanden als u dieper wilt ingaan op de functionaliteit van uw apparaat. Je zult je toestel letterlijk op een andere manier zien met deze kennis. Tip voor u: als u iets verbazingwekkends wilt maken op uw apparaat zonder veel te leren - moet u no-code tools bekijken.

AppMaster is bijvoorbeeld een no-code platform voor het bouwen van web en mobiele apps zonder enige codering; het is kosteneffectief en gemakkelijk te gebruiken. AppMaster is gebouwd op basis van kunstmatige intelligentie en je hoeft geen professionele ontwikkelaar te zijn om je eigen app te maken. AppMaster doet alles voor je. Bekijk het platform en begin met het bouwen van uw apps met no-code strategie met AppMaster.