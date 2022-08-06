.IPA вариант №

IPA расшифровывается как App Store для iOS. Приложение iOS — это документ с расширением файла IPA, который можно загрузить только на операционных устройствах IOS, таких как iPad, iPhone, iPod touch, Mac и т. д. Файлы IPA содержат сжатые данные приложения в ZIP-файле. Файлы IPA можно загрузить из iTunes, Apple Configurator 2 или сторонних программ. Эти файлы содержат данные для различных приложений, таких как новости, погода, приложения для социальных сетей, игры и другие.

Когда вы создаете файлы IPA?

Когда клиент загружает приложение, эти файлы автоматически загружаются на ваше устройство IOS и работают как серверное программное обеспечение, но файлы IPA обычно не видны пользователям, поскольку они работают в операционной системе. Первоначально, на этапе разработки приложений , разработчики приложений публикуют приложения для iOS в виде файлов IPA из App Store. Это происходит, когда разработчики тестируют приложение во время разработки и не хотят публично запускать его в магазине Apple. Это ручной метод установки и тестирования приложения на устройствах iOS, а также на M1 Mac. После загрузки пользователь может распаковать файл IPA и просмотреть содержащиеся в нем данные. Для распаковки пользователям файла IPA необходимо переименовать его в расширение .zip и использовать утилиту распаковки Zip. В конце концов, этот значок приложения будет отображаться в виде файла JPEG или PNG и папки полезной нагрузки, содержащей все данные приложения.

Что вы можете сделать с файлом IPA?

Файловый документ IPA используется для тестирования приложений iOS еще до того, как оно станет полнофункциональным приложением, тогда как программное обеспечение APK (Android Application Package) устанавливается на устройствах Android. Разработчики приложений могут легко создавать программное обеспечение IPA и размещать его в магазине приложений. Документ IPA похож на простую папку ZIP.

Как вы открываете файлы IPA?

Устройства Apple iPhone, iPad и iPod touch используют файлы IPA. Через встроенное в устройство программное обеспечение App Store они загружаются для создания IPA. Если вы не тестируете программу (при разработке приложений), предоставленную кем-то, кроме официального магазина или разработчика, лучше всего, если вам не придется иметь дело с этими системами вручную для разработки приложений. Они не предназначены для открытия. Приложение Create IPA предназначено для установки на компьютеры Mac с чипом M1 или устройства iOS. Для использования программ IOS необходимо установить файл IPA. Вы можете найти путь к каталогу по умолчанию, где все загружаемое программное обеспечение хранится в более старой версии iTunes. Для Windows и Mac системные пути по умолчанию:

Mac: >> Музыка >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Мобильное приложение

Windows: C :> Пользователи >.> Музыка >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Мобильное приложение

Когда вы открываете файл IPA, вы можете увидеть, что он содержит.





Что содержит открытый файл IPA?

Эти документы имеют ту же основную структуру, которую Apple использует для создания IPA. Открытый файл IPA, скорее всего, будет содержать следующие термины и папки:

Полезная нагрузка

Все основные данные ПО хранятся в папке Payload.

художественное произведение iTunes

Приобретенные песни, альбомы и видео в iTunes Store или загруженные из Apple Music (мобильное приложение), включая обложки.

Файл с изображением iTunes

Значок вашего приложения представлен в формате PNG в документе iTunes Artwork. Он используется для создания открытого файла IPA.

iTunesMetadata.plist

Файл IPA содержит метаданные iTunes. Содержит информацию о программном обеспечении, включая Apple ID, имя исполнителя, настройку только для покупки (которая может быть истинной или ложной), версию, цену, издателя и другие параметры. Это XML-документ.

МЕТА-ИНФ

Приложение, используемое для создания метаинформации открытого файла IPA, находится в подкаталоге META-INF.

Приложение Приложения Документ

Он включает в себя системы, необходимые для запуска приложения macOS. расположение, например исполняемый файл, ресурсы и другие вспомогательные системы.

WatchKitSupport/WK

Платформа WatchKit предоставляет инфраструктуру для разработки приложений, таких как приложения watchOS, включая делегат расширения, который управляет фоновыми задачами, расширенными сеансами выполнения и намерениями Siri. Платформа разработки приложений выполняет другие задачи поддержки, такие как доступ к информации об Apple Watch пользователя. Используется в системе IPA.

Как установить файл IPA в мобильное приложение iOS?

Приложение iTunes используется для установки файлов IPA на устройства iOS с помощью магазина приложений.

Во-первых, вам нужно подключить устройство iOS (iPad/iPhone) к ноутбуку.

Во-вторых, зайдите в iTunes и найдите свое iOS-устройство в разделе «Устройства» бокового меню программы.

Перетащите Open IPAss в список устройств iTunes.

Затем ваше устройство iOS найдет на компьютере IPA-файлы с помощью установленного вами программного обеспечения. Если у вас нет доступа к приложению iTunes, вы можете установить файлы IPA с помощью одного из программ. Для Mac: Apple Finder, Apple Configurator 2; Для Windows: 3uTools. Также вы можете использовать Cydia Impactor (мультиплатформенный), Sideloadly! AltStore (iOS). Установка системы IPA с помощью Finder аналогична установке iTunes. Вам нужно сделать все те же шаги: подключить устройство к компьютеру, найти свое устройство в Finder и переместить файл IPA. Другие приложения используют другие способы для размещения файлов IPA на устройствах iOS.

Как я могу загрузить файл IPA на свой iPhone без компьютера?

Ниже приведены два метода установки приложения iOS на iPhone из магазина приложений (SE — iOS 13.3), которые я считаю работоспособными.

Сторонние приложения/программное обеспечение для создания IPA





Их можно получить во внешних игровых магазинах для создания системы IPA. Я попробовал AppCake для этой цели, выполнив следующие действия:

Первым шагом к созданию файловой системы IPA является открытие iphonecake.com.

Чтобы получить дополнительные параметры, нажмите на три горизонтальные линии в правом верхнем углу главного экрана сайта и выберите программное обеспечение AppCake для iOS.

Нажмите на установочный пакет и установите необходимые сертификаты.

После установки AppCake вам будет предложено подтвердить сертификат, который вы можете получить в настройках своего телефона, выбрав «Настройки» > «Основные» > «Профили и управление устройством» > «Проверить профиль CRCC**».

Снова откройте AppCake и проверьте его профиль в настройках, чтобы убедиться, что он успешно установлен.

Откройте загруженный документ IPA на своем телефоне и нажмите кнопку «Поделиться», чтобы выбрать вариант копирования в пирог приложения.

Когда приложение попадет в раздел загрузки AppCake, вам будет предложено установить его прямо на телефон.

Нажмите «Установить», чтобы начать установку приложения, которую можно отслеживать в магазине приложений устройства.

Примечание. В любом магазине приложений, если программное обеспечение требует проверки какого-либо профиля сертификата со своей стороны, оно может вести себя по-другому, потому что пирог приложения устанавливает файл IPA, проверяя его через профиль приложения, что может вызвать конфликты.

Развертывание OTA для создания IPA

Для целей IPA Build развертывание OTA (по воздуху) позволяет вам устанавливать созданные вами мобильные приложения (IPA Build /APK) через Интернет с использованием HTTPS. Ниже приведены шаги для установки файла IPA с использованием этого метода:

Загрузите эту программу на свое устройство или в iCloud.

Загрузите документ на любой такой сайт, создав общую установочную ссылку, используя загруженный файл. система ИПА.

Существует несколько платных/бесплатных сайтов (например, DeployNinja, AppHost, Diawi, установка OnAir и другие подобные сервисы), где вы можете получить ссылку для установки, загрузив документ IPA. Я обнаружил следующее бесплатное, простое и надежное: installonair.com

Откройте указанную выше ссылку и загрузите файл. Документ IPA, который вы скачали.

После загрузки документа нажмите кнопку «Отправить» и дождитесь создания общей ссылки.

Пожалуйста, поделитесь ссылкой по почте или другим способом, чтобы открыть ее на целевом мобильном устройстве.

Наконец, откройте общую ссылку через установку OnAir, чтобы установить приложение IPA на свое мобильное приложение/устройство. Вы готовы к тестированию после установки программного обеспечения.

Можете ли вы конвертировать файлы IPA в APK?

Ответ — нет. На устройствах доступны две разные операционные системы: IOS и Android — и файлы IPA предназначены для IOS, а файлы APK — для Android. Таким образом, вы не можете преобразовать системные файлы IPA в APK. Тем не менее, некоторые исключительные программы могут это сделать, но это всегда будет либо подделкой, либо мошенничеством. Если это поддельное программное обеспечение успешно преобразует файлы, файлы могут быть повреждены или неполными. Мы проверили эту запись преобразования, и преобразование документа IPA в файл APK было отмечено как неправильное или невозможное.

Вывод

Файлы IPA — это не что иное, как формат файла архива приложений от Apple. IPA, содержащий файлы приложений iOS. Если вы хотите правильно использовать свои устройства, необходимо узнать об IPA, о том, что они содержат и как их можно установить или извлечь на разных устройствах. Также вам нужно узнать о файлах IPA, если вы хотите углубиться в функциональность вашего устройства. Благодаря этим знаниям вы увидите свое устройство буквально по-другому. Совет для вас: если вы хотите сделать что-то потрясающее на своем устройстве, не изучая многого — вам нужно проверить инструменты без кода .

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