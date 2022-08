O que é um arquivo IPA?

IPA significa App Store do pacote iOS. Um aplicativo iOS é um documento com a extensão de arquivo IPA que pode ser baixado apenas em dispositivos operacionais IOS, como iPads, iPhones, iPod touch, Mac, etc. Os arquivos IPA contêm os dados compactados do aplicativo em um arquivo ZIP. Os arquivos IPA podem ser baixados do iTunes, Apple Configurator 2 ou programas de terceiros. Esses arquivos contêm os dados de vários aplicativos, como notícias, previsão do tempo, aplicativos de redes sociais, jogos e outros.

Quando você cria arquivos IPA?

Quando um cliente baixa um aplicativo, esses arquivos são baixados automaticamente para seu dispositivo IOS e funcionam como software de back-end, mas os arquivos IPA geralmente não são visíveis para os usuários enquanto trabalham no sistema operacional. Inicialmente, no estágio de desenvolvimento de aplicativos , os desenvolvedores de aplicativos compartilham aplicativos iOS na forma de arquivos IPA fora da App Store. Isso acontece quando os desenvolvedores testam um aplicativo durante o desenvolvimento do aplicativo e não querem lançá-lo publicamente na loja da Apple. Este é um método manual de instalação e teste de um aplicativo em dispositivos iOS, bem como em M1 Mac. Uma vez baixado, o usuário pode descompactar o arquivo IPA e visualizar os dados que ele contém. Para descompactação, os usuários do arquivo IPA precisam renomeá-lo na extensão .zip e usar o utilitário de descompactação Zip. Afinal, este ícone do aplicativo será mostrado como um arquivo JPEG ou PNG e uma pasta de carga útil contendo todos os dados do aplicativo.

O que você pode fazer com o arquivo IPA?

Um documento IPA de arquivo é usado para testar aplicativos iOS antes mesmo de ser um aplicativo totalmente funcional, enquanto um software APK (Android Application Package) é instalado em dispositivos Android. Os desenvolvedores de aplicativos podem criar facilmente um software IPA e enviá-lo para a loja de aplicativos. Um documento IPA é semelhante a uma pasta ZIP simples.

Como você abre arquivos IPA?

Os dispositivos iPhone, iPad e iPod touch da Apple utilizam arquivos IPA. Por meio do software App Store integrado ao dispositivo, eles são baixados para criar o IPA. A menos que você esteja testando um programa (no desenvolvimento de aplicativos) fornecido por alguém que não seja a loja oficial ou um desenvolvedor, é melhor não precisar lidar com esses sistemas manualmente para o desenvolvimento de aplicativos. Estes não se destinam a ser abertos. O Create IPA foi projetado para ser instalado em Macs com chip M1 ou dispositivos iOS. Para usar os programas IOS, você deve instalar o arquivo IPA. Você pode encontrar o caminho do diretório padrão onde todo o software de download é armazenado em uma versão mais antiga do iTunes. Para Windows e Mac, os caminhos de sistema padrão são:

Mac: >> Música >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Aplicativo Móvel

Windows: C :> Usuários >.> Música >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Aplicativo Móvel

Ao abrir o arquivo IPA, você pode ver o que ele contém.





O que contém um arquivo Open IPA?

Esses documentos têm a mesma estrutura central que a Apple reconhece para criar o IPA. Um arquivo IPA aberto provavelmente conterá os seguintes termos e pastas:

Carga útil

Todos os principais dados do software são armazenados na pasta Payload.

Arte do iTunes

Músicas, álbuns e vídeos comprados na iTunes Store ou baixados da Apple Music (Aplicativo para dispositivos móveis), incluindo arte.

Arquivo de arte do iTunes

O ícone do seu aplicativo é representado por um PNG no documento de arte do iTunes. Ele é usado para criar um arquivo IPA aberto.

iTunesMetadata.plist

O arquivo IPA contém metadados do iTunes. Plista informações sobre o software, incluindo ID Apple, nome do artista, configuração somente para compra (que pode ser verdadeira ou falsa), versão, preço, editora e outros parâmetros. É um documento XML.

META-INF

O aplicativo usado para criar meta-informações do arquivo IPA aberto está localizado no subdiretório META-INF.

Documento de aplicativos do aplicativo

Inclui os sistemas necessários para executar um aplicativo macOS. localização, como o executável, recursos e outros sistemas auxiliares.

WatchKit Support/WK

A estrutura WatchKit fornece infraestrutura para a criação de desenvolvimento de aplicativos, como aplicativos watchOS, incluindo um delegado de extensão que gerencia tarefas em segundo plano, sessões de tempo de execução estendidas e intenções Siri. A estrutura de desenvolvimento de aplicativos executa outras tarefas de suporte, como acessar informações sobre o Apple Watch do usuário. É usado no sistema IPA.

Como instalar um arquivo IPA em um aplicativo móvel iOS?

O aplicativo iTunes é usado para instalar arquivos IPA em dispositivos iOS usando a loja de aplicativos.

Primeiro, você precisa conectar seu dispositivo iOS (iPad/iPhone) ao seu laptop.

Segundo, acesse o iTunes e localize seu dispositivo iOS na seção Dispositivos do menu lateral do programa.

Arraste seu Open IPAss para a lista de dispositivos do iTunes.

Em seguida, seu dispositivo iOS localizará os arquivos IPA do computador pelo software que você contém. Se você não tiver acesso ao aplicativo iTunes, poderá instalar arquivos IPA usando um dos softwares. Para Mac: Apple Finder, Apple Configurator 2; Para Windows: 3uTools. Além disso, você pode usar o Cydia Impactor (multiplataforma), Sideloadly! AltStore (iOS). A instalação do sistema IPA com o Finder é semelhante ao iTunes. Você precisa seguir as mesmas etapas: conecte seu dispositivo ao computador, encontre seu dispositivo no Finder e mova seu arquivo IPA. Outros aplicativos usam movimentos diferentes para colocar arquivos IPA em dispositivos iOS.

Como posso baixar um arquivo IPA para o meu iPhone sem um computador?

A seguir estão os dois métodos para instalar um aplicativo iOS no iPhone da loja de aplicativos (SE — iOS 13.3) que achei viável.

Aplicativos/software de terceiros para criar IPA





Estes podem ser obtidos em lojas de jogos externas para criar um sistema IPA. Eu tentei o AppCake para esse fim seguindo os passos abaixo:

O primeiro passo para criar um sistema de arquivo IPA é abrir iphonecake.com.

Para mais opções, clique nas três linhas horizontais no canto superior direito da tela inicial do site e selecione o software AppCake iOS.

Clique no pacote de instalação e instale os certificados necessários.

Depois de instalar o AppCake, ele solicitará a verificação do certificado, que você pode obter nas configurações do seu telefone acessando Configurações> Geral> Perfis e gerenciamento de dispositivos> verificar o perfil CRCC**.

Reabra o AppCake e verifique seu perfil nas configurações para ver se ele foi instalado com sucesso.

Abra o documento IPA baixado no seu telefone e clique na opção de compartilhamento para selecionar a opção copiar para o bolo do aplicativo.

Quando o aplicativo chegar à seção de download do AppCake, ele solicitará que você o instale diretamente no seu telefone.

Clique em instalar para iniciar a instalação do aplicativo, que pode ser monitorada na loja de aplicativos do dispositivo.

Observação: em qualquer loja de aplicativos, se o software exigir que algum perfil de certificado seja verificado de sua extremidade, ele pode se comportar de maneira diferente porque o app cake instala o arquivo IPA verificando-o por meio do perfil do appcake, o que pode causar conflitos.

Implantação de OTA para criar IPA

Para fins de IPA Build, OTA (Over the Air) Deployment permite que você instale seus aplicativos móveis construídos (IPA Build /APK) pela Internet usando HTTPS. A seguir estão as etapas para instalar o arquivo IPA usando este método:

Baixe este programa para o seu dispositivo ou iCloud.

Carregue o documento em qualquer site, criando um link de instalação compartilhável usando o arquivo carregado. Sistema IPA.

Existem vários sites pagos/gratuitos (por exemplo, DeployNinja, AppHost, Diawi, install OnAir e outros serviços semelhantes) onde você pode obter o link de instalação carregando o Documento IPA. Descobri que o seguinte é gratuito, simples e confiável: installonair.com

Abra o link acima e faça o upload do arquivo. documento IPA que você baixou.

Após fazer o upload do documento, clique no botão enviar e aguarde a geração do link compartilhável.

Compartilhe o link por e-mail ou outros meios para abri-lo no dispositivo móvel de destino.

Por fim, abra o link compartilhado através da instalação do OnAir para instalar o aplicativo IPA em seu aplicativo/dispositivo móvel. Você está pronto para testar assim que o software estiver instalado.

Você pode converter arquivos IPA em um APK?

A resposta é Não. Existem dois sistemas operacionais diferentes disponíveis nos dispositivos: IOS e Android - e os arquivos IPA são para IOS quando os arquivos APK são para Android. Portanto, você não pode converter arquivos de sistema IPA em APK. No entanto, alguns softwares excepcionais podem fazer isso, mas isso sempre seria falso ou uma farsa. Se este software falso converter os arquivos com sucesso, os arquivos podem estar corrompidos ou incompletos. Verificamos essa entrada de conversão e a conversão do documento IPA para o arquivo APK foi marcada como incorreta ou impossível.

Conclusão

Os arquivos IPA nada mais são do que o formato de arquivo de aplicativo da Apples. IPA que contém arquivos dos aplicativos iOS. Se você deseja usar seus dispositivos corretamente, é necessário aprender sobre IPA, o que eles contêm e como podem ser instalados ou extraídos em diferentes dispositivos. Além disso, você precisa aprender sobre arquivos IPA se quiser se aprofundar na funcionalidade do seu dispositivo. Você verá seu dispositivo literalmente de uma maneira diferente com esse conhecimento. Dica para você: se você quiser fazer algo incrível no seu dispositivo sem aprender muito - você precisa verificar as ferramentas sem código .

Por exemplo, o AppMaster é uma plataforma sem código para criar aplicativos da Web e móveis sem qualquer codificação envolvida; é econômico e fácil de usar. AppMaster é construído com base em inteligência artificial e você não precisa ser um desenvolvedor profissional para criar seu próprio aplicativo. AppMaster fará tudo por você. Confira a plataforma e comece a construir seus aplicativos sem estratégia de código com o AppMaster.