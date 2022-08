Qu'est-ce qu'un fichier IPA ?

IPA signifie iOS package App Store. Une application iOS est un document avec l'extension de fichier IPA qui ne peut être téléchargé que sur les appareils d'exploitation IOS tels que les iPad, iPhone, iPod touch, Mac, etc. Les fichiers IPA contiennent les données compressées de l'application dans un fichier ZIP. Les fichiers IPA peuvent être téléchargés depuis iTunes, Apple Configurator 2 ou des programmes tiers. Ces fichiers contiennent les données de diverses applications telles que les actualités, la météo, les applications de réseaux sociaux, les jeux, etc.

Quand créez-vous des fichiers IPA ?

Lorsqu'un client télécharge une application, ces fichiers sont téléchargés automatiquement sur votre appareil IOS et fonctionnent comme un logiciel principal, mais les fichiers IPA ne sont généralement pas visibles pour les utilisateurs car ils fonctionnent dans le système d'exploitation. Initialement, lors de la phase de développement de l' application, les développeurs d'applications partagent des applications iOS sous la forme de fichiers IPA à partir de l'App Store. Cela se produit lorsque les développeurs testent une application pendant le développement de l'application et ne souhaitent pas la lancer publiquement dans l'Apple Store. Il s'agit d'une méthode manuelle d'installation et de test d'une application sur les appareils iOS ainsi que sur le Mac M1. Une fois téléchargé, l'utilisateur peut décompresser le fichier IPA et visualiser les données qu'il contient. Pour la décompression, les utilisateurs du fichier IPA doivent le renommer dans l'extension .zip et utiliser l'utilitaire de décompression Zip. Après tout, cette icône d'application sera affichée sous la forme d'un fichier JPEG ou PNG et d'un dossier de charge utile contenant toutes les données de l'application.

Que pouvez-vous faire avec File IPA ?

Un document IPA de fichier est utilisé pour tester les applications iOS avant même qu'il ne s'agisse d'une application entièrement fonctionnelle, tandis qu'un logiciel APK (Android Application Package) est installé sur les appareils Android. Les développeurs d'applications peuvent facilement créer un logiciel IPA et le pousser vers l'App Store. Un document IPA est similaire à un simple dossier ZIP.

Les appareils iPhone, iPad et iPod touch d'Apple utilisent des fichiers IPA. Grâce au logiciel App Store intégré à l'appareil, ils sont téléchargés pour créer de l'IPA. À moins que vous ne testiez un programme (dans le développement d'applications) fourni par quelqu'un d'autre que la boutique officielle ou un développeur, il est préférable que vous n'ayez pas à gérer ces systèmes manuellement pour le développement d'applications. Ceux-ci ne sont pas destinés à être ouverts. Create IPA est conçu pour être installé sur des Mac avec une puce M1 ou des appareils iOS. Pour utiliser les programmes IOS, vous devez installer le fichier IPA. Vous pouvez trouver le chemin du répertoire par défaut où tous les logiciels de téléchargement sont stockés dans une ancienne version d'iTunes. Pour Windows et Mac, les chemins système par défaut sont :

Mac : >> Musique >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Application mobile

Windows : C :> Utilisateurs >.> Musique >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Application mobile

Lorsque vous ouvrez le fichier IPA, vous pouvez voir ce qu'il contient.





Que contient un fichier IPA ouvert ?

Ces documents ont la même structure de base qu'Apple reconnaît pour créer l'IPA. Un fichier IPA ouvert contiendra très probablement les termes et dossiers suivants :

Charge utile

Toutes les données principales du logiciel sont stockées dans le dossier Payload.

Illustration d'iTunes

Chansons, albums et vidéos achetés sur l'iTunes Store ou téléchargés sur Apple Music (application mobile), y compris les illustrations.

Fichier d'illustration iTunes

L'icône de votre application est représentée par un PNG dans le document iTunes Artwork. Il est utilisé pour créer un fichier IPA ouvert.

iTunesMetadata.plist

Le fichier IPA contient des métadonnées iTunes. Liste des informations sur le logiciel, y compris l'identifiant Apple, le nom de l'artiste, le paramètre d'achat uniquement (qui peut être vrai ou faux), la version, le prix, l'éditeur et d'autres paramètres. C'est un document XML.

META-INF

L'application utilisée pour créer les méta-informations du fichier IPA ouvert se trouve dans le sous-répertoire META-INF.

Document sur les applications d'application

Il comprend les systèmes requis pour exécuter une application macOS. emplacement, tels que l'exécutable, les ressources et d'autres systèmes auxiliaires.

WatchKitSupport/WK

Le framework WatchKit fournit une infrastructure pour créer le développement d'applications telles que les applications watchOS, y compris un délégué d'extension qui gère les tâches en arrière-plan, les sessions d'exécution étendues et les intentions Siri. L'infrastructure de développement d'applications effectue d'autres tâches de support, telles que l'accès aux informations sur l'Apple Watch de l'utilisateur. Il est utilisé dans le système IPA.

L'application iTunes est utilisée pour installer des fichiers IPA sur des appareils iOS à l'aide de l'App Store.

Tout d'abord, vous devez brancher votre appareil iOS (iPad/iPhone) sur votre ordinateur portable.

Deuxièmement, allez sur iTunes et localisez votre appareil iOS dans la section Appareils du menu latéral du programme.

Faites glisser votre Open IPAss dans la liste des appareils iTunes.

Ensuite, votre appareil iOS localisera sur l'ordinateur les fichiers IPA par le logiciel que vous contientz. Si vous n'avez pas accès à l'application iTunes, vous pouvez installer les fichiers IPA en utilisant l'un des logiciels. Pour Mac : Apple Finder, Apple Configurator 2 ; Pour Windows : 3uTools. Aussi, vous pouvez utiliser Cydia Impactor (multiplateforme), Sideloadly ! AltStore (iOS). L'installation du système IPA avec Finder est similaire à iTunes. Vous devez suivre les mêmes étapes : connectez votre appareil à votre ordinateur, recherchez votre appareil dans le Finder et déplacez votre fichier IPA. D'autres applications utilisent différents mouvements pour placer les fichiers IPA sur les appareils iOS.

Voici les deux méthodes pour installer une application iOS sur iPhone à partir de l'App Store (SE - iOS 13.3) que j'ai trouvées réalisables.

Applications/logiciels tiers pour créer une IPA





Ceux-ci peuvent être obtenus auprès de magasins de jeux externes pour créer un système IPA. J'ai essayé l'AppCake à cet effet en suivant les étapes ci-dessous :

La première étape pour créer un système de fichiers IPA consiste à ouvrir iphonecake.com.

Pour plus d'options, cliquez sur les trois lignes horizontales en haut à droite de l'écran d'accueil du site et sélectionnez le logiciel AppCake iOS.

Cliquez sur le package d'installation et installez les certificats requis.

Après avoir installé l'AppCake, il vous demandera de vérifier le certificat, que vous pouvez obtenir à partir des paramètres de votre téléphone en accédant à Paramètres > Général > Gestion des profils et des appareils > vérifier le profil CRCC**.

Rouvrez AppCake et vérifiez son profil dans les paramètres pour voir s'il a été installé avec succès.

Ouvrez le document IPA téléchargé sur votre téléphone et cliquez sur l'option de partage pour sélectionner l'option de copie sur le gâteau d'application.

Lorsque l'application atteint la section de téléchargement d'AppCake, elle vous invite à l'installer directement sur votre téléphone.

Cliquez sur installer pour démarrer l'installation de l'application, qui peut être surveillée sur la boutique d'applications de l'appareil.

Remarque : dans n'importe quel magasin d'applications, si le logiciel nécessite la vérification d'un profil de certificat à partir de son extrémité, il peut se comporter différemment car le gâteau d'application installe le fichier IPA en le vérifiant via le profil d'appcake, ce qui peut provoquer des conflits.

Déploiement OTA pour créer IPA

Dans le cadre d'IPA Build, le déploiement OTA (Over the Air) vous permet d'installer vos applications mobiles construites (IPA Build/APK) sur Internet à l'aide de HTTPS. Voici les étapes pour installer le fichier IPA en utilisant cette méthode :

Téléchargez ce programme sur votre appareil ou iCloud.

Téléchargez le document sur l'un de ces sites, en créant un lien d'installation partageable à l'aide du fichier téléchargé. système IAP.

Il existe plusieurs sites payants/gratuits (par exemple, DeployNinja, AppHost, Diawi, install OnAir et d'autres services similaires) sur lesquels vous pouvez obtenir le lien d'installation en téléchargeant le document IPA. J'ai découvert que ce qui suit était gratuit, simple et fiable : installonair.com

Ouvrez le lien ci-dessus et téléchargez le. Document IPA que vous avez téléchargé.

Après avoir téléchargé le document, cliquez sur le bouton Soumettre et attendez que le lien partageable soit généré.

Veuillez partager le lien par e-mail ou par d'autres moyens pour l'ouvrir sur l'appareil mobile ciblé.

Enfin, ouvrez le lien partagé via install OnAir pour installer IPA l'application sur votre application/appareil mobile. Vous êtes prêt à tester une fois le logiciel installé.

Pouvez-vous convertir des fichiers IPA en APK ?

La réponse est non. Il existe deux systèmes d'exploitation différents disponibles sur les appareils : IOS et Android - et les fichiers IPA sont pour IOS lorsque les fichiers APK sont pour Android. Vous ne pouvez donc pas convertir les fichiers système IPA en APK. Cependant, certains logiciels exceptionnels peuvent le faire, mais ce serait toujours soit un faux, soit une arnaque. Si ce faux logiciel convertit les fichiers avec succès, les fichiers peuvent être corrompus ou incomplets. Nous avons vérifié cette entrée de conversion et la conversion du document IPA vers le fichier APK a été marquée comme incorrecte ou impossible.

Conclusion

Les fichiers IPA ne sont rien d'autre qu'un format de fichier d'archive d'application d'Apple. IPA contenant les fichiers des applications iOS. Si vous souhaitez utiliser correctement vos appareils, il est nécessaire de connaître IPA, ce qu'ils contiennent et comment ils peuvent être installés ou extraits sur différents appareils. Vous devez également en savoir plus sur les fichiers IPA si vous souhaitez approfondir les fonctionnalités de votre appareil. Vous verrez votre appareil littéralement d'une manière différente avec cette connaissance. Astuce pour vous : si vous voulez créer quelque chose d'incroyable sur votre appareil sans trop apprendre, vous devez vérifier les outils sans code .

Par exemple, AppMaster est une plate-forme sans code permettant de créer des applications Web et mobiles sans aucun codage ; c'est rentable et facile à utiliser. AppMaster est basé sur l'intelligence artificielle et vous n'avez pas besoin d'être un développeur professionnel pour créer votre propre application. AppMaster fera tout pour vous. Découvrez la plate-forme et commencez à créer vos applications avec une stratégie sans code avec AppMaster.