¿Qué es un archivo IPA?

IPA significa paquete iOS App Store. Una aplicación iOS es un documento con la extensión de archivo IPA que se puede descargar solo en dispositivos operativos IOS como iPads, iPhones, iPod touch, Mac, etc. Los archivos IPA contienen los datos comprimidos de la aplicación en un archivo ZIP. Los archivos IPA se pueden descargar desde iTunes, Apple Configurator 2 o programas de terceros. Estos archivos contienen los datos de varias aplicaciones, como noticias, clima, aplicaciones de redes sociales, juegos y otras.

¿Cuándo se crean archivos IPA?

Cuando un cliente descarga una aplicación, estos archivos se descargan automáticamente en su dispositivo IOS y funcionan como software de back-end, pero los archivos IPA generalmente no son visibles para los usuarios ya que funcionan en el sistema operativo. Inicialmente, en la etapa de desarrollo de aplicaciones , los desarrolladores de aplicaciones comparten aplicaciones de iOS en forma de archivos IPA fuera de la tienda de aplicaciones. Ocurre cuando los desarrolladores prueban una aplicación durante el desarrollo de la aplicación y no quieren lanzarla públicamente en la tienda de Apple. Este es un método manual para instalar y probar una aplicación en dispositivos iOS, así como en M1 Mac. Una vez descargado, el usuario puede descomprimir el archivo IPA y ver los datos que contiene. Para la descompresión, los usuarios del archivo IPA deben cambiarle el nombre en la extensión .zip y usar la utilidad de descompresión Zip. Después de todo, el ícono de esta aplicación se mostrará como un archivo JPEG o PNG y una carpeta de carga que contiene todos los datos de la aplicación.

¿Qué puede hacer con File IPA?

Un documento de archivo IPA se utiliza para probar aplicaciones de iOS incluso antes de que sea una aplicación completamente funcional, mientras que un software APK (Paquete de aplicaciones de Android) se instala en dispositivos Android. Los desarrolladores de aplicaciones pueden crear fácilmente software IPA y enviarlo a la tienda de aplicaciones. Un documento IPA es similar a una carpeta ZIP simple.

¿Cómo se abren los archivos IPA?

Los dispositivos iPhone, iPad y iPod touch de Apple emplean archivos IPA. A través del software App Store integrado en el dispositivo, se descargan para crear IPA. A menos que esté probando un programa (en el desarrollo de aplicaciones) proporcionado por alguien que no sea la tienda oficial o un desarrollador, es mejor si no tiene que lidiar con estos sistemas manualmente para el desarrollo de aplicaciones. Estos no están destinados a ser abiertos. Create IPA está diseñado para instalarse en Mac con un chip M1 o dispositivos iOS. Para utilizar los programas de IOS, debe instalar el archivo IPA. Puede encontrar la ruta del directorio predeterminado donde se almacena todo el software de descarga en una versión anterior de iTunes. Para Windows y Mac, las rutas del sistema predeterminadas son:

Mac: >> Música >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Aplicación móvil

Windows: C :> Usuarios >.> Música >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Aplicación móvil

Cuando abre el archivo IPA, puede ver lo que contiene.





¿Qué contiene un archivo IPA abierto?

Estos documentos tienen la misma estructura central que Apple reconoce para crear IPA. Lo más probable es que un archivo IPA abierto contenga los siguientes términos y carpetas:

Carga útil

Todos los datos principales del software se almacenan en la carpeta Payload.

Ilustraciones de iTunes

Canciones, álbumes y videos comprados en iTunes Store o descargados de Apple Music (aplicación móvil), incluidas las ilustraciones.

Archivo de ilustraciones de iTunes

El ícono de su aplicación está representado por un PNG en el documento de ilustraciones de iTunes. Se utiliza para crear un archivo IPA abierto.

iTunesMetadata.plist

El archivo IPA contiene metadatos de iTunes. Muestra información sobre el software, incluida la ID de Apple, el nombre del artista, la configuración de solo compra (que puede ser verdadera o falsa), la versión, el precio, el editor y otros parámetros. Es un documento XML.

META-INF

La aplicación utilizada para crear la metainformación del archivo IPA abierto se encuentra en el subdirectorio META-INF.

Documento de aplicaciones de aplicaciones

Incluye los sistemas necesarios para ejecutar una aplicación macOS. ubicación, como el ejecutable, los recursos y otros sistemas auxiliares.

WatchKitSupport/WK

El marco WatchKit proporciona infraestructura para crear el desarrollo de aplicaciones, como aplicaciones de watchOS, incluido un delegado de extensión que administra tareas en segundo plano, sesiones de tiempo de ejecución extendido e intenciones de Siri. El marco de desarrollo de aplicaciones realiza otras tareas de soporte, como acceder a información sobre el Apple Watch del usuario. Se utiliza en el sistema IPA.

¿Cómo instalar un archivo IPA en una aplicación móvil iOS?

La aplicación iTunes se usa para instalar archivos IPA en dispositivos iOS usando la tienda de aplicaciones.

Primero, debe conectar su dispositivo iOS (iPad/iPhone) a su computadora portátil.

En segundo lugar, ve a iTunes y localiza tu dispositivo iOS en la sección Dispositivos del menú lateral del programa.

Arrastre su Open IPAss a la lista de dispositivos de iTunes.

Luego, su dispositivo iOS ubicará en la computadora los archivos IPA por el software que contiene. Si no tiene acceso a la aplicación iTunes, puede instalar archivos IPA utilizando uno de los programas. Para Mac: Buscador de Apple, Configurador de Apple 2; Para Windows: 3uTools. Además, puedes usar Cydia Impactor (multiplataforma), ¡Sideloadly! AltStore (iOS). Instalar el sistema IPA con Finder es similar a iTunes. Debe seguir los mismos pasos: conecte su dispositivo a su computadora, busque su dispositivo en Finder y mueva su archivo IPA. Otras aplicaciones usan diferentes movimientos para colocar archivos IPA en dispositivos iOS.

¿Cómo puedo descargar un archivo IPA a mi iPhone sin una computadora?

Los siguientes son los dos métodos para instalar una aplicación de iOS en el iPhone desde la tienda de aplicaciones (SE — iOS 13.3) que me parecieron viables.

Aplicaciones/software de terceros para crear IPA





Estos se pueden obtener en tiendas de juegos externas para crear un sistema IPA. Probé el AppCake para este propósito siguiendo los pasos a continuación:

El primer paso para crear un sistema de archivos IPA es abrir iphonecake.com.

Para obtener más opciones, haga clic en las tres líneas horizontales en la parte superior derecha de la pantalla de inicio del sitio y seleccione el software AppCake iOS.

Haga clic en el paquete de instalación e instale los certificados necesarios.

Después de instalar AppCake, le pedirá que verifique el certificado, que puede obtener de la configuración de su teléfono yendo a Configuración > General > Perfiles y administración de dispositivos > verificar el perfil CRCC**.

Vuelva a abrir AppCake y verifique su perfil en la configuración para ver si se instaló correctamente.

Abra el documento IPA descargado en su teléfono y haga clic en la opción de compartir para seleccionar la opción de copiar a la torta de la aplicación.

Cuando la aplicación llegue a la sección de descarga de AppCake, le pedirá que la instale directamente en su teléfono.

Haga clic en instalar para que comience la instalación de la aplicación, que se puede monitorear en la tienda de aplicaciones del dispositivo.

Nota: En cualquier tienda de aplicaciones, si el software requiere que se verifique algún perfil de certificado desde su extremo, puede comportarse de manera diferente porque app cake instala el archivo IPA al verificarlo a través del perfil de appcake, lo que puede causar conflictos.

Implementación OTA para crear IPA

A los efectos de IPA Build, la implementación OTA (Over the Air) le permite instalar sus aplicaciones móviles integradas (IPA Build/APK) a través de Internet mediante HTTPS. Los siguientes son los pasos para instalar el archivo IPA utilizando este método:

Descarga este programa a tu dispositivo o iCloud.

Cargue el documento en cualquiera de esos sitios, creando un enlace de instalación que se pueda compartir usando el archivo cargado. sistema IPA.

Hay varios sitios gratuitos/de pago (p. ej., DeployNinja, AppHost, Diawi, install OnAir y otros servicios similares) donde puede obtener el enlace de instalación cargando el documento IPA. Descubrí que lo siguiente es gratis, simple y confiable: installonair.com

Abra el enlace anterior y cargue el. Documento IPA que descargó.

Después de cargar el documento, haga clic en el botón Enviar y espere a que se genere el enlace para compartir.

Comparta el enlace por correo u otros medios para abrirlo en el dispositivo móvil de destino.

Finalmente, abra el enlace compartido a través de la instalación de OnAir para instalar la aplicación IPA en su aplicación/dispositivo móvil. Está listo para probar una vez que el software está instalado.

¿Puedes convertir archivos IPA a APK?

La respuesta es No. Hay dos sistemas operativos diferentes disponibles en los dispositivos: IOS y Android, y los archivos IPA son para IOS cuando los archivos APK son para Android. Por lo tanto, no puede convertir archivos del sistema IPA en APK. Sin embargo, algún software excepcional puede hacerlo, pero eso siempre sería falso o una estafa. Si este software falso convierte los archivos con éxito, los archivos pueden estar dañados o incompletos. Verificamos esta entrada de conversión y la conversión del documento IPA al archivo APK se marcó como incorrecta o imposible.

Conclusión

Los archivos IPA no son más que un formato de archivo de archivo de aplicación de Apples. IPA que contiene archivos de las aplicaciones de iOS. Si desea utilizar sus dispositivos correctamente, es necesario conocer las IPA, qué contienen y cómo se pueden instalar o extraer en diferentes dispositivos. También necesita aprender acerca de los archivos IPA si desea profundizar en la funcionalidad de su dispositivo. Verá su dispositivo literalmente de una manera diferente con este conocimiento. Sugerencia para usted: si desea hacer algo increíble en su dispositivo sin aprender mucho, debe verificar las herramientas sin código .

Por ejemplo, AppMaster es una plataforma sin código para crear aplicaciones web y móviles sin necesidad de codificación; es rentable y fácil de usar. AppMaster se basa en inteligencia artificial y no necesita ser un desarrollador profesional para crear su propia aplicación. AppMaster hará todo por usted. Eche un vistazo a la plataforma y comience a crear sus aplicaciones con una estrategia sin código con AppMaster.