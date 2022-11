Co to jest plik IPA?

IPA oznacza pakiet iOS App Store. Aplikacja iOS to dokument z rozszerzeniem pliku IPA, który można pobrać tylko na urządzeniach operacyjnych IOS, takich jak iPady, iPhone'y, iPody touch, Mac itp. Pliki IPA zawierają skompresowane dane aplikacji w pliku ZIP. Pliki IPA można pobrać z iTunes, Apple Configurator 2 lub programów innych firm. Pliki te zawierają dane dla różnych aplikacji, takich jak wiadomości, pogoda, aplikacje społecznościowe, gry i inne.

Kiedy tworzy się pliki IPA?

Gdy klient pobiera aplikację, pliki te są pobierane automatycznie na urządzenie IOS i działają jako oprogramowanie zaplecza, ale pliki IPA zwykle nie są widoczne dla użytkowników, ponieważ działają w systemie operacyjnym. Początkowo, na etapie tworzenia aplikacji, deweloperzy aplikacji udostępniają aplikacje iOS w postaci plików IPA poza App Store. Dzieje się tak, gdy deweloperzy testują aplikację podczas tworzenia aplikacji i nie chcą publicznie uruchamiać jej w sklepie Apple. Jest to ręczna metoda instalacji i testowania aplikacji na urządzeniach z systemem iOS, jak również na M1 Mac. Po pobraniu użytkownik może zdekompresować plik IPA i wyświetlić zawarte w nim dane. W celu dekompresji użytkownicy pliku IPA muszą zmienić jego nazwę w rozszerzeniu .zip i użyć narzędzia do dekompresji Zip. Po tym wszystkim, ta ikona aplikacji zostanie wyświetlona jako plik JPEG lub PNG i folder payload zawierający wszystkie dane aplikacji.

Co można zrobić z File IPA?

Dokument IPA pliku jest używany do testowania aplikacji iOS, nawet zanim będzie w pełni funkcjonalną aplikacją, podczas gdy oprogramowanie APK (Android Application Package) jest instalowane na urządzeniach z systemem Android. Twórcy aplikacji mogą łatwo tworzyć oprogramowanie IPA i wypychać je do sklepu z aplikacjami. Dokument IPA jest podobny do zwykłego folderu ZIP.

Jak otworzyć pliki IPA?

Urządzenia Apple iPhone, iPad i iPod touch wykorzystują pliki IPA. Za pośrednictwem wbudowanego w urządzenie oprogramowania App Store są one pobierane w celu utworzenia IPA. O ile nie testujesz programu (w rozwoju aplikacji) dostarczonego przez kogoś innego niż oficjalny sklep lub dewelopera, najlepiej jest nie mieć do czynienia z tymi systemami ręcznie dla rozwoju aplikacji. Nie są one przeznaczone do otwierania. Create IPA jest przeznaczony do zainstalowania na komputerach Mac z chipem M1 lub urządzeniach z systemem iOS. Aby korzystać z programów dla IOS, musisz zainstalować plik IPA. W starszej wersji iTunes można znaleźć domyślną ścieżkę katalogu, w którym przechowywane są wszystkie programy do pobrania. W przypadku systemów Windows i Mac domyślne ścieżki systemowe to:

Mac: >> Muzyka >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Mobile App.

Windows: C :> Użytkownicy >.> Muzyka >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Mobile App.

Po otwarciu pliku IPA można zobaczyć, co on zawiera.





Co zawiera otwarty plik IPA?

Dokumenty te mają tę samą podstawową strukturę, którą Apple rozpoznaje przy tworzeniu IPA. Otwarty plik IPA będzie najprawdopodobniej zawierał następujące terminy i foldery:

Payload

Wszystkie główne dane oprogramowania są przechowywane w folderze Payload.

Artwork iTunes

Zakupione utwory, albumy i filmy wideo z iTunes Store lub pobrane z Apple Music (Mobile App), łącznie z artworkami.

Plik graficzny iTunes

Ikona Twojej aplikacji jest reprezentowana przez PNG w dokumencie iTunes Artwork. Jest ona używana do tworzenia otwartego pliku IPA.

iTunesMetadata.plist

Plik IPA zawiera metadane iTunes. Plists informacje o oprogramowaniu, w tym Apple ID, nazwę artysty, ustawienie buy-only (które może być prawdziwe lub fałszywe), wersję, cenę, wydawcę i inne parametry. Jest to dokument XML.

META-INF

Aplikacja używana do tworzenia metainformacji o otwartym pliku IPA znajduje się w podkatalogu META-INF.

Dokument Application Apps

Zawiera systemy wymagane do uruchomienia lokalizacji aplikacji w systemie macOS, takie jak plik wykonywalny, zasoby i inne systemy pomocnicze.

WatchKitSupport/WK

Ramy WatchKit zapewniają infrastrukturę do tworzenia aplikacji takich jak aplikacje watchOS, w tym delegata rozszerzenia, który zarządza zadaniami w tle, rozszerzonymi sesjami runtime i intencjami Siri. Ramy tworzenia aplikacji wykonują inne zadania pomocnicze, takie jak dostęp do informacji o zegarku Apple Watch użytkownika. Jest on używany w systemie IPA.

Jak zainstalować plik IPA w aplikacji mobilnej iOS?

Aplikacja iTunes służy do instalowania plików IPA na urządzeniach z systemem iOS za pomocą sklepu z aplikacjami.

Po pierwsze, musisz podłączyć urządzenie z systemem iOS (iPad/iPhone) do laptopa.

Po drugie, przejdź do iTunes i zlokalizuj swoje urządzenie iOS w sekcji Urządzenia w bocznym menu programu.

Przeciągnij Open IPAss na listę urządzeń w iTunes.

Następnie urządzenie iOS będzie lokalizować na komputerze pliki IPA przez zawarte oprogramowanie. Jeśli nie masz dostępu do aplikacji iTunes, możesz zainstalować pliki IPA za pomocą jednego z programów. Dla komputerów Mac: Apple Finder, Apple Configurator 2; Dla Windows: 3uTools. Ponadto możesz użyć Cydia Impactor (multiplatform), Sideloadly! AltStore (iOS). Instalacja systemu IPA za pomocą Findera jest podobna do iTunes. Musisz wykonać wszystkie te same kroki: podłączyć urządzenie do komputera, znaleźć urządzenie w Finderze i przenieść plik IPA. Inne aplikacje używają różnych ruchów, aby umieścić pliki IPA na urządzeniach z systemem iOS.

Jak mogę pobrać plik IPA na iPhone'a bez komputera?

Poniżej znajdują się dwie metody instalacji aplikacji iOS na iPhone'a ze sklepu z aplikacjami (SE - iOS 13.3), które uznałem za wykonalne.

Aplikacje firm trzecich / oprogramowanie do tworzenia IPA





Można je uzyskać z zewnętrznych sklepów play, aby utworzyć system IPA. Próbowałem AppCake do tego celu, wykonując poniższe kroki:

Pierwszym krokiem do utworzenia systemu IPA plików jest Otwórz iphonecake.com.

Aby uzyskać więcej opcji, kliknij trzy poziome linie w prawym górnym rogu ekranu głównego witryny i wybierz oprogramowanie AppCake iOS.

Kliknij pakiet instalacyjny i zainstaluj wymagane certyfikaty.

Po zainstalowaniu AppCake wyświetli monit o weryfikację certyfikatu, który można uzyskać w ustawieniach telefonu, przechodząc do Ustawienia > Ogólne > Profile i zarządzanie urządzeniami > zweryfikuj profil CRCC**.

Ponownie otwórz AppCake i zweryfikuj jego profil w ustawieniach, aby sprawdzić, czy został pomyślnie zainstalowany.

Otwórz pobrany dokument IPA na telefonie i kliknij opcję udostępniania, aby wybrać opcję kopiowania do app cake.

Gdy aplikacja dotrze do sekcji pobierania AppCake, wyświetli monit o zainstalowanie jej bezpośrednio na telefonie.

Kliknij na instalację, aby rozpocząć instalację aplikacji, która może być monitorowana w sklepie z aplikacjami urządzenia.

Uwaga: W każdym sklepie z aplikacjami, Jeśli oprogramowanie wymaga weryfikacji dowolnego profilu certyfikatu z jego końca, może zachowywać się inaczej, ponieważ app cake instaluje plik IPA, weryfikując go za pośrednictwem profilu appcake, co może powodować konflikty.

Wdrożenie OTA w celu utworzenia IPA

Na potrzeby IPA Build, OTA (Over the Air) Deployment pozwala zainstalować zbudowane aplikacje mobilne (IPA Build /APK) przez internet za pomocą HTTPS. Poniżej znajdują się kroki, aby zainstalować plik IPA za pomocą tej metody:

Pobierz ten program na swoje urządzenie lub iCloud.

Prześlij dokument do dowolnej takiej witryny, tworząc udostępniany link instalacyjny za pomocą przesłanego. System IPA.

Istnieje kilka płatnych / darmowych witryn (np. DeployNinja, AppHost, Diawi, zainstaluj OnAir i inne podobne usługi), w których można uzyskać link instalacyjny poprzez przesłanie dokumentu IPA. Odkryłem, że następujące są darmowe, proste i niezawodne: installonair.com

Otwórz powyższe łącze i prześlij. IPA, który pobrałeś.

Po przesłaniu dokumentu, kliknij przycisk Wyślij i poczekaj na wygenerowanie linku do udostępnienia.

Udostępnij link za pośrednictwem poczty lub innych środków, aby otworzyć go na docelowym urządzeniu mobilnym.

Na koniec otwórz udostępniony link poprzez instalację OnAir, aby zainstalować aplikację IPA na urządzeniu mobilnym. Jesteś gotowy do testowania po zainstalowaniu oprogramowania.

Czy można przekonwertować pliki IPA na APK?

Odpowiedź brzmi Nie. Istnieją dwa niepodobne systemy operacyjne dostępne w urządzeniach: IOS i Android - a pliki IPA są dla IOS, gdy pliki APK są dla Androida. Nie można więc konwertować plików systemowych IPA na APK. Jednak niektóre wyjątkowe oprogramowanie może to zrobić, ale to zawsze byłoby albo fałszywe, albo oszustwo. Jeśli to fałszywe oprogramowanie pomyślnie konwertuje pliki, pliki mogą być uszkodzone lub niekompletne. Zweryfikowaliśmy ten wpis konwersji, a konwersja z dokumentu IPA na plik APK została oznaczona jako nieprawidłowa lub niemożliwa.

Wniosek

Pliki IPA to nic innego jak format pliku archiwum aplikacji z Apples. IPA, który zawiera pliki aplikacji dla systemu iOS. Jeśli chcesz prawidłowo korzystać ze swoich urządzeń, konieczne jest poznanie IPA, co zawierają i jak można je zainstalować lub rozpakować na różnych urządzeniach. Również musisz dowiedzieć się o plikach IPA, jeśli chcesz zagłębić się w funkcjonalność swojego urządzenia. Z tą wiedzą zobaczysz swoje urządzenie dosłownie w inny sposób. Wskazówka dla Ciebie: jeśli chcesz zrobić coś niesamowitego na swoim urządzeniu bez uczenia się wiele - musisz sprawdzić narzędzia bez kodu.

Na przykład AppMaster to platforma no-code do budowania aplikacji internetowych i mobilnych bez żadnego kodowania; jest opłacalna i łatwa w użyciu. AppMaster jest zbudowany w oparciu o sztuczną inteligencję i nie musisz być profesjonalnym programistą, aby stworzyć własną aplikację. AppMaster zrobi wszystko za Ciebie. Сheck out the platform and start building your apps with no-code strategy with AppMaster.