IPA steht für iOS-Paket App Store. Eine iOS-App ist ein Dokument mit der Dateiendung IPA, das nur auf iOS-Betriebssystemen wie iPads, iPhones, iPod touch, Mac usw. heruntergeladen werden kann. IPA-Dateien enthalten die komprimierten Daten der App in einer ZIP-Datei. IPA-Dateien können von iTunes, Apple Configurator 2 oder Programmen von Drittanbietern heruntergeladen werden. Diese Dateien enthalten die Daten für verschiedene Apps wie Nachrichten, Wetter, Apps für soziale Netzwerke, Spiele und andere.

Wenn ein Kunde eine App herunterlädt, werden diese Dateien automatisch auf Ihr IOS-Gerät heruntergeladen und funktionieren als Backend-Software, aber IPA-Dateien sind für Benutzer normalerweise nicht sichtbar, da sie im Betriebssystem arbeiten. Zunächst teilen App-Entwickler in der App-Entwicklungsphase iOS-Apps in Form von IPA-Dateien aus dem App Store. Es passiert, wenn Entwickler eine Anwendung während der App-Entwicklung testen und sie nicht öffentlich im Apple Store starten möchten. Dies ist eine manuelle Methode zum Installieren und Testen einer App auf iOS-Geräten sowie auf M1 Mac. Nach dem Herunterladen kann der Benutzer die IPA-Datei dekomprimieren und die darin enthaltenen Daten anzeigen. Für die Dekomprimierung müssen Benutzer der IPA-Datei sie in die Erweiterung .zip umbenennen und das Zip-Dekomprimierungsprogramm verwenden. Schließlich wird dieses App-Symbol als JPEG- oder PNG-Datei und Payload-Ordner mit allen App-Daten angezeigt.

Ein Datei-IPA-Dokument wird verwendet, um iOS-Anwendungen zu testen, noch bevor es sich um eine voll funktionsfähige App handelt, während eine APK-Software (Android Application Package) auf Android-Geräten installiert wird. App-Entwickler können ganz einfach IPA-Software erstellen und in den App Store übertragen. Ein IPA-Dokument ähnelt einem einfachen ZIP-Ordner.

Apples iPhone-, iPad- und iPod touch-Geräte verwenden IPA-Dateien. Über die integrierte App Store-Software des Geräts werden sie heruntergeladen, um IPA zu erstellen. Sofern Sie kein Programm (in der App-Entwicklung) testen, das von jemand anderem als dem offiziellen Store oder einem Entwickler bereitgestellt wird, ist es am besten, wenn Sie sich bei der App-Entwicklung nicht manuell mit diesen Systemen befassen müssen. Diese sind nicht zum Öffnen bestimmt. Create IPA ist für die Installation auf Macs mit M1-Chip oder iOS-Geräten konzipiert. Um die IOS-Programme nutzen zu können, müssen Sie die Datei IPA installieren. Sie finden den Standardverzeichnispfad, in dem die gesamte Download-Software in einer älteren Version von iTunes gespeichert ist. Für Windows und Mac lauten die Standardsystempfade:

Mac: >> Musik >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Mobile App

Windows: C :> Benutzer >.> Musik >.> iTunes >.> iTunes Media >.> Mobile App

Wenn Sie die IPA-Datei öffnen, können Sie sehen, was sie enthält.





Diese Dokumente haben dieselbe Kernstruktur, die Apple für die Erstellung von IPA anerkennt. Eine geöffnete IPA-Datei enthält höchstwahrscheinlich die folgenden Begriffe und Ordner:

Nutzlast

Alle wichtigen Softwaredaten werden im Payload-Ordner gespeichert.

iTunes-Grafik

Im iTunes Store gekaufte oder von Apple Music (Mobile App) heruntergeladene Songs, Alben und Videos, einschließlich Artwork.

iTunes-Artwork-Datei

Ihr App-Symbol wird im iTunes-Artwork-Dokument durch ein PNG dargestellt. Es wird verwendet, um eine offene IPA-Datei zu erstellen.

iTunesMetadata.plist

Die Datei IPA enthält iTunes-Metadaten. Listet Informationen über die Software auf, einschließlich der Apple-ID, des Künstlernamens, der Nur-Kauf-Einstellung (die wahr oder falsch sein kann), der Version, des Preises, des Herausgebers und anderer Parameter. Es ist ein XML-Dokument.

META-INF

Die Anwendung, die zum Erstellen von Metainformationen für offene IPA-Dateien verwendet wird, befindet sich im Unterverzeichnis META-INF.

Anwendungs-Apps-Dokument

Es enthält die Systeme, die zum Ausführen einer macOS-App erforderlich sind. Standort, wie z. B. die ausführbare Datei, Ressourcen und andere Hilfssysteme.

WatchKitSupport/WK

Das WatchKit-Framework bietet eine Infrastruktur zum Erstellen von App-Entwicklungen wie watchOS-Apps, einschließlich eines Erweiterungsdelegates, der Hintergrundaufgaben, erweiterte Laufzeitsitzungen und Siri-Intents verwaltet. Das App-Entwicklungsframework führt andere Supportaufgaben durch, wie z. B. den Zugriff auf Informationen über die Apple Watch des Benutzers. Es wird im IPA-System verwendet.

Die iTunes-Anwendung wird verwendet, um IPA-Dateien über den App Store auf iOS-Geräten zu installieren.

Zuerst müssen Sie Ihr iOS-Gerät (iPad/iPhone) an Ihren Laptop anschließen.

Zweitens gehen Sie zu iTunes und suchen Sie Ihr iOS-Gerät im Abschnitt Geräte des Seitenmenüs des Programms.

Ziehen Sie Ihren Open IPAss in die iTunes-Geräteliste.

Dann findet Ihr iOS-Gerät auf dem Computer IPA-Dateien von der Software, die Sie enthalten. Wenn Sie keinen Zugriff auf die iTunes-Anwendung haben, können Sie IPA-Dateien mithilfe einer der Software installieren. Für Mac: Apple Finder, Apple Configurator 2; Für Windows: 3uTools. Außerdem können Sie Cydia Impactor (Multiplattform), Sideloadly verwenden! AltStore (iOS). Die Installation des IPA-Systems mit Finder ist ähnlich wie bei iTunes. Sie müssen dieselben Schritte ausführen: Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Computer, finden Sie Ihr Gerät im Finder und verschieben Sie Ihre IPA-Datei. Andere Apps verwenden andere Schritte, um IPA-Dateien auf iOS-Geräten abzulegen.

Im Folgenden sind die beiden Methoden zum Installieren einer iOS-App auf dem iPhone aus dem App Store (SE – iOS 13.3) aufgeführt, die ich als praktikabel empfunden habe.

Apps/Software von Drittanbietern zum Erstellen von IPA





Diese können von externen Play Stores bezogen werden, um ein IPA-System zu erstellen. Ich habe den AppCake zu diesem Zweck ausprobiert, indem ich die folgenden Schritte befolgt habe:

Der erste Schritt zum Erstellen eines Datei-IPA-Systems ist das Öffnen von iphonecake.com.

Klicken Sie für weitere Optionen auf die drei horizontalen Linien oben rechts auf dem Startbildschirm der Website und wählen Sie die AppCake iOS-Software aus.

Klicken Sie auf das Installationspaket und installieren Sie die erforderlichen Zertifikate.

Nach der Installation des AppCake werden Sie zur Zertifikatsüberprüfung aufgefordert, die Sie in den Einstellungen Ihres Telefons abrufen können, indem Sie zu Einstellungen > Allgemein > Profile und Geräteverwaltung > CRCC**-Profil überprüfen gehen.

Öffnen Sie AppCake erneut und überprüfen Sie sein Profil in den Einstellungen, um festzustellen, ob es erfolgreich installiert wurde.

Öffnen Sie das heruntergeladene IPA-Dokument auf Ihrem Telefon und klicken Sie auf die Option „Teilen“, um die Option „In App-Kuchen kopieren“ auszuwählen.

Wenn die App den AppCake-Downloadbereich erreicht, werden Sie aufgefordert, sie direkt auf Ihrem Telefon zu installieren.

Klicken Sie auf Installieren, damit die App-Installation beginnt, die im App Store des Geräts überwacht werden kann.

Hinweis: Wenn die Software in einem beliebigen App-Store die Überprüfung eines Zertifikatprofils von ihrem Ende erfordert, kann es sich anders verhalten, da App Cake die IPA-Datei installiert, indem sie sie über das Profil von App Cake überprüft, was zu Konflikten führen kann.

OTA-Bereitstellung zum Erstellen von IPA

Für die Zwecke von IPA Build ermöglicht Ihnen die OTA (Over the Air)-Bereitstellung, Ihre erstellten mobilen Apps (IPA Build /APK) über das Internet mit HTTPS zu installieren. Im Folgenden sind die Schritte zum Installieren der IPA-Datei mit dieser Methode aufgeführt:

Laden Sie dieses Programm auf Ihr Gerät oder iCloud herunter.

Laden Sie das Dokument auf eine solche Website hoch und erstellen Sie mithilfe der hochgeladenen Datei einen gemeinsam nutzbaren Installationslink. IPA-System.

Es gibt mehrere kostenpflichtige/kostenlose Websites (z. B. DeployNinja, AppHost, Diawi, Install OnAir und andere ähnliche Dienste), auf denen Sie den Installationslink erhalten können, indem Sie das IPA-Dokument hochladen. Ich habe Folgendes als kostenlos, einfach und zuverlässig entdeckt: installonair.com

Öffnen Sie den obigen Link und laden Sie die Datei hoch. IPA-Dokument, das Sie heruntergeladen haben.

Klicken Sie nach dem Hochladen des Dokuments auf die Schaltfläche „Senden“ und warten Sie, bis der teilbare Link generiert wird.

Bitte teilen Sie den Link per E-Mail oder anderen Medien, um ihn auf dem Ziel-Mobilgerät zu öffnen.

Öffnen Sie schließlich den freigegebenen Link über OnAir installieren, um die IPA-App auf Ihrer mobilen App/Ihrem mobilen Gerät zu installieren. Sobald die Software installiert ist, können Sie sie testen.

Die Antwort ist Nein. Es gibt zwei unterschiedliche Betriebssysteme in Geräten: IOS und Android – und IPA-Dateien sind für IOS, wenn APK-Dateien für Android sind. Sie können also keine IPA-Systemdateien in APK konvertieren. Einige außergewöhnliche Software kann dies jedoch tun, aber das wäre immer entweder eine Fälschung oder ein Betrug. Wenn diese gefälschte Software die Dateien erfolgreich konvertiert, sind die Dateien möglicherweise beschädigt oder unvollständig. Wir haben diesen Konvertierungseintrag überprüft und die Konvertierung vom IPA-Dokument in die APK-Datei wurde als falsch oder unmöglich markiert.

Fazit

IPA-Dateien sind nichts anderes als Anwendungsarchivdateiformate von Apples. IPA, das Dateien der iOS-Apps enthält. Wenn Sie Ihre Geräte richtig verwenden möchten, müssen Sie sich mit IPA vertraut machen, was sie enthalten und wie sie auf verschiedenen Geräten installiert oder extrahiert werden können. Außerdem müssen Sie sich mit IPA-Dateien vertraut machen, wenn Sie tiefer in die Funktionalität Ihres Geräts einsteigen möchten. Mit diesem Wissen werden Sie Ihr Gerät buchstäblich mit anderen Augen sehen. Tipp für Sie: Wenn Sie etwas Erstaunliches auf Ihrem Gerät machen möchten, ohne viel zu lernen, müssen Sie No-Code-Tools überprüfen.

Beispielsweise ist AppMaster eine No-Code-Plattform zum Erstellen von Web- und mobilen Apps ohne jegliche Codierung; Es ist kostengünstig und einfach zu bedienen. AppMaster basiert auf künstlicher Intelligenz und Sie müssen kein professioneller Entwickler sein, um Ihre eigene App zu erstellen. AppMaster erledigt alles für Sie. Probieren Sie die Plattform aus und beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Apps mit der No-Code-Strategie mit AppMaster.