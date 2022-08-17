ما هو ملف IPA؟

IPA تعني حزمة iOS App Store. تطبيق iOS هو مستند بامتداد IPA للملف يمكن تنزيله فقط على أجهزة تشغيل IOS مثل أجهزة iPad و iPhone و iPod touch و Mac وما إلى ذلك. تحتوي ملفات IPA على بيانات التطبيق المضغوطة في ملف ZIP. يمكن تنزيل ملفات IPA من iTunes أو Apple Configurator 2 أو برامج الجهات الخارجية. تحتوي هذه الملفات على بيانات لتطبيقات مختلفة مثل الأخبار والطقس وتطبيقات الشبكات الاجتماعية والألعاب وغيرها.

متى تقوم بإنشاء ملفات IPA؟

عندما يقوم العميل بتنزيل تطبيق ما ، يتم تنزيل هذه الملفات تلقائيًا إلى جهاز IOS الخاص بك وتعمل كبرنامج خلفي ، ولكن ملفات IPA عادةً ما تكون غير مرئية للمستخدمين أثناء عملهم في نظام التشغيل. في البداية ، في مرحلة تطوير التطبيق ، يشارك مطورو التطبيقات تطبيقات iOS في شكل ملفات IPA خارج متجر التطبيقات. يحدث ذلك عندما يختبر المطورون تطبيقًا أثناء تطوير التطبيق ولا يريدون إطلاقه علنًا في متجر Apple. هذه طريقة يدوية لتثبيت واختبار تطبيق على أجهزة iOS وكذلك على M1 Mac. بمجرد التنزيل ، يمكن للمستخدم فك ضغط ملف IPA وعرض البيانات التي يحتوي عليها. لإلغاء الضغط ، يحتاج مستخدمو ملف IPA إلى إعادة تسميته بامتداد .zip واستخدام الأداة المساعدة Zip لإلغاء الضغط. بعد كل شيء ، سيتم عرض رمز التطبيق هذا كملف JPEG أو PNG ومجلد حمولة يحتوي على جميع بيانات التطبيق.

ماذا يمكنك أن تفعل مع ملف IPA؟

يتم استخدام مستند IPA الخاص بالملف لاختبار تطبيقات iOS حتى قبل أن يكون تطبيقًا يعمل بكامل طاقته ، بينما يتم تثبيت برنامج APK (حزمة تطبيقات Android) على أجهزة Android. يمكن لمطوري التطبيقات إنشاء برنامج IPA بسهولة ودفعه إلى متجر التطبيقات. مستند IPA مشابه لمجلد ZIP بسيط.

كيف تفتح ملفات IPA؟

تستخدم أجهزة iPhone و iPad و iPod touch من Apple ملفات IPA. من خلال برنامج App Store المدمج بالجهاز ، يتم تنزيلها لإنشاء IPA. ما لم تكن تختبر برنامجًا (في تطوير التطبيق) مقدم من شخص آخر غير المتجر الرسمي أو المطور ، فمن الأفضل إذا لم تكن مضطرًا للتعامل مع هذه الأنظمة يدويًا لتطوير التطبيق. هذه ليست معدة ليتم فتحها. تم تصميم Create IPA ليتم تثبيته على أجهزة Mac بشريحة M1 أو أجهزة iOS. لاستخدام برامج IOS ، يجب عليك تثبيت ملف IPA. يمكنك العثور على مسار الدليل الافتراضي حيث يتم تخزين جميع برامج التنزيل في إصدار أقدم من iTunes. بالنسبة لنظامي التشغيل Windows و Mac ، فإن مسارات النظام الافتراضية هي:

Mac: >> موسيقى>.> iTunes>.> iTunes Media>.> تطبيق الهاتف المحمول

Windows: C:> المستخدمون>.> الموسيقى>.> iTunes>.> iTunes Media>.> تطبيق الهاتف المحمول

عندما تفتح ملف IPA ، يمكنك رؤية محتوياته.





ماذا يحتوي ملف IPA المفتوح؟

تحتوي هذه المستندات على نفس البنية الأساسية التي تتعرف عليها Apple لإنشاء IPA. من المرجح أن يحتوي ملف IPA المفتوح على المصطلحات والمجلدات التالية:

الحمولة

يتم تخزين جميع بيانات البرنامج الرئيسية في مجلد Payload.

عمل فني iTunes

الأغاني والألبومات ومقاطع الفيديو التي تم شراؤها من iTunes Store أو تم تنزيلها من Apple Music (تطبيق الهاتف المحمول) ، بما في ذلك الأعمال الفنية.

ملف iTunes الفني

يتم تمثيل رمز التطبيق الخاص بك بواسطة PNG في مستند iTunes Artwork. يتم استخدامه لإنشاء ملف IPA مفتوح.

iTunesMetadata.plist

يحتوي الملف IPA على بيانات تعريف iTunes. يسرد معلومات حول البرنامج ، بما في ذلك معرف Apple واسم الفنان وإعداد الشراء فقط (الذي يمكن أن يكون صحيحًا أو خاطئًا) والإصدار والسعر والناشر والمعلمات الأخرى. إنها وثيقة XML.

معلومات التعريف الفوقية

يوجد التطبيق المستخدم لإنشاء معلومات تعريفية لملف IPA مفتوح في الدليل الفرعي META-INF.

وثيقة تطبيقات التطبيق

يتضمن الأنظمة المطلوبة لتشغيل تطبيق macOS. الموقع ، مثل الملف القابل للتنفيذ والموارد والأنظمة المساعدة الأخرى.

WatchKitSupport / WK

يوفر إطار عمل WatchKit بنية أساسية لإنشاء تطوير التطبيقات مثل تطبيقات watchOS ، بما في ذلك مفوض ملحق يدير مهام الخلفية وجلسات وقت التشغيل الممتدة وأهداف Siri. ينفذ إطار تطوير التطبيق مهام دعم أخرى ، مثل الوصول إلى معلومات حول Apple Watch الخاصة بالمستخدم. يتم استخدامه في نظام IPA.

كيفية تثبيت ملف IPA على تطبيق iOS Mobile؟

يستخدم تطبيق iTunes لتثبيت ملفات IPA على أجهزة iOS باستخدام متجر التطبيقات.

أولاً ، تحتاج إلى توصيل جهاز iOS الخاص بك (iPad / iPhone) بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

ثانيًا ، انتقل إلى iTunes وحدد موقع جهاز iOS الخاص بك في قسم الأجهزة من القائمة الجانبية للبرنامج.

اسحب Open IPAss إلى قائمة أجهزة iTunes.

ثم سيحدد جهاز iOS الخاص بك على ملفات IPA الخاصة بالكمبيوتر بواسطة البرنامج الذي تحتوي عليه. إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى تطبيق iTunes ، فيمكنك تثبيت ملفات IPA باستخدام أحد البرامج. لنظام التشغيل Mac: Apple Finder و Apple Configurator 2 ؛ لنظام التشغيل Windows: 3uTools. أيضًا ، يمكنك استخدام Cydia Impactor (متعدد المنصات) ، Sideloadly! AltStore (iOS). يشبه تثبيت نظام IPA باستخدام Finder برنامج iTunes. تحتاج إلى القيام بنفس الخطوات: قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك ، والعثور على جهازك في Finder ، ونقل ملف IPA الخاص بك. تستخدم التطبيقات الأخرى حركات مختلفة لوضع ملفات IPA على أجهزة iOS.

كيف يمكنني تنزيل ملف IPA على جهاز iPhone الخاص بي بدون جهاز كمبيوتر؟

فيما يلي طريقتان لتثبيت تطبيق iOS على iPhone من متجر التطبيقات (SE - iOS 13.3) التي وجدتها قابلة للتطبيق.

تطبيقات / برامج الجهات الخارجية لإنشاء IPA





يمكن الحصول عليها من متاجر اللعب الخارجية لإنشاء نظام IPA. لقد جربت AppCake لهذا الغرض باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى لإنشاء نظام IPA للملفات هي فتح iphonecake.com.

لمزيد من الخيارات ، انقر فوق الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى يمين الشاشة الرئيسية للموقع وحدد برنامج AppCake iOS.

انقر فوق حزمة التثبيت وقم بتثبيت الشهادات المطلوبة.

بعد تثبيت AppCake ، سيطالبك بالتحقق من الشهادة ، والذي يمكنك الحصول عليه من إعدادات هاتفك بالانتقال إلى الإعدادات> عام> الملفات الشخصية وإدارة الجهاز> التحقق من ملف تعريف CRCC **.

أعد فتح AppCake وتحقق من ملف التعريف الخاص به في الإعدادات لمعرفة ما إذا كان قد تم تثبيته بنجاح.

افتح مستند IPA الذي تم تنزيله على هاتفك وانقر فوق خيار المشاركة لتحديد خيار النسخ إلى كعكة التطبيق.

عندما يصل التطبيق إلى قسم تنزيل AppCake ، سيطالبك بتثبيته مباشرة على هاتفك.

انقر فوق تثبيت حتى يبدأ تثبيت التطبيق ، والذي يمكن مراقبته في متجر تطبيقات الجهاز.

ملاحظة: في أي متجر تطبيقات ، إذا تطلب البرنامج التحقق من أي ملف تعريف شهادة من نهايته ، فقد يتصرف بشكل مختلف لأن كعكة التطبيق تقوم بتثبيت ملف IPA عن طريق التحقق من ذلك من خلال ملف تعريف التطبيق ، مما قد يتسبب في حدوث تعارضات.

نشر OTA لإنشاء IPA

لغرض إنشاء IPA ، يسمح لك نشر OTA (عبر الأثير) بتثبيت تطبيقاتك المحمولة (IPA Build / APK) عبر الإنترنت باستخدام HTTPS. فيما يلي خطوات تثبيت ملف IPA باستخدام هذه الطريقة:

قم بتنزيل هذا البرنامج على جهازك أو على iCloud.

قم بتحميل المستند إلى أي موقع من هذا القبيل ، وإنشاء ارتباط تثبيت قابل للمشاركة باستخدام ملف. نظام IPA.

هناك العديد من المواقع المدفوعة / المجانية (على سبيل المثال ، DeployNinja و AppHost و Diawi وتثبيت OnAir وخدمات أخرى مماثلة) حيث يمكنك الحصول على رابط التثبيت عن طريق تحميل مستند IPA. اكتشفت أن ما يلي مجاني وبسيط ويمكن الاعتماد عليه: installonair.com

افتح الرابط أعلاه وقم بتحميل ملف. وثيقة IPA التي قمت بتنزيلها.

بعد تحميل المستند ، انقر فوق الزر "إرسال" وانتظر حتى يتم إنشاء الرابط القابل للمشاركة.

يرجى مشاركة الرابط عبر البريد أو أي وسيلة أخرى لفتحه على الجهاز المحمول المستهدف.

أخيرًا ، افتح الرابط المشترك من خلال تثبيت OnAir لتثبيت تطبيق IPA على تطبيقك / جهازك المحمول. أنت جاهز للاختبار بمجرد تثبيت البرنامج.

هل يمكنك تحويل ملفات IPA إلى ملف APK؟

الإجابة هي لا. هناك نوعان من أنظمة التشغيل المتباينة المتوفرة في الأجهزة: IOS و Android - وملفات IPA مخصصة لـ IOS عندما تكون ملفات APK لنظام Android. لذلك لا يمكنك تحويل ملفات نظام IPA إلى APK. ومع ذلك ، يمكن لبعض البرامج الاستثنائية القيام بذلك ، ولكن سيكون ذلك دائمًا إما مزيفًا أو عملية احتيال. إذا قام هذا البرنامج المزيف بتحويل الملفات بنجاح ، فقد تكون الملفات تالفة أو غير مكتملة. لقد تحققنا من إدخال التحويل هذا ، وتم وضع علامة على التحويل من مستند IPA إلى ملف APK على أنه غير صحيح أو مستحيل.

استنتاج

ملفات IPA ليست سوى تنسيق ملف أرشيف التطبيق من Apples. IPA الذي يحتوي على ملفات تطبيقات iOS. إذا كنت ترغب في استخدام أجهزتك بشكل صحيح ، فمن الضروري التعرف على IPA وما تحتويه وكيف يمكن تثبيتها أو استخراجها على أجهزة مختلفة. تحتاج أيضًا إلى التعرف على ملفات IPA إذا كنت تريد التعمق في وظائف جهازك. سترى جهازك حرفيًا بطريقة مختلفة مع هذه المعرفة. نصيحة لك: إذا كنت ترغب في عمل شيء مذهل على جهازك دون تعلم الكثير - فأنت بحاجة إلى التحقق من أدوات عدم وجود رمز .

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