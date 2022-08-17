IPA Dosyası Nedir?

IPA, iOS paketi App Store'un kısaltmasıdır. Bir iOS uygulaması, yalnızca iPad'ler, iPhone'lar, iPod touch, Mac vb. gibi IOS işletim cihazlarına indirilebilen dosya IPA uzantısına sahip bir belgedir. IPA dosyaları, uygulamanın sıkıştırılmış verilerini bir ZIP dosyasında içerir. IPA dosyaları iTunes, Apple Configurator 2 veya üçüncü taraf programlardan indirilebilir. Bu dosyalar, haberler, hava durumu, sosyal ağ uygulamaları, oyunlar ve diğerleri gibi çeşitli uygulamaların verilerini içerir.

IPA dosyalarını ne zaman oluşturursunuz?

Bir müşteri bir uygulama indirdiğinde, bu dosyalar otomatik olarak IOS cihazınıza indirilir ve arka uç yazılımı olarak çalışır, ancak IPA dosyaları işletim sisteminde çalıştıkları için genellikle kullanıcılar tarafından görülmez. Başlangıçta, uygulama geliştirme aşamasında, Uygulama geliştiricileri iOS uygulamalarını App Store dışında IPA dosyaları biçiminde paylaşır. Geliştiriciler, uygulama geliştirme sırasında bir uygulamayı test ettiğinde ve bunu Apple mağazasında herkese açık olarak başlatmak istemediğinde olur. Bu, bir uygulamayı iOS aygıtlarında ve M1 Mac'te yüklemek ve test etmek için manuel bir yöntemdir. İndirildikten sonra, kullanıcı IPA dosyasını açabilir ve içerdiği verileri görüntüleyebilir. Açılması için, IPA dosyası kullanıcılarının dosyayı .zip uzantısında yeniden adlandırması ve Zip açma yardımcı programını kullanması gerekir. Sonuçta, bu Uygulama simgesi, tüm uygulama verilerini içeren bir JPEG veya PNG dosyası ve yük klasörü olarak gösterilecektir.

Dosya IPA'sı ile Neler Yapabilirsiniz?

iOS uygulamalarını daha tam işlevsel bir uygulama olmadan test etmek için bir dosya IPA belgesi kullanılırken, Android cihazlara bir APK (Android Uygulama Paketi) yazılımı yüklenir. Uygulama geliştiricileri, kolayca IPA yazılımı oluşturabilir ve onu uygulama mağazasına gönderebilir. Bir IPA belgesi, basit bir ZIP klasörüne benzer.

IPA Dosyalarını Nasıl Açarsınız?

Apple'ın iPhone, iPad ve iPod touch cihazları IPA dosyalarını kullanır. Cihazın yerleşik App Store yazılımı aracılığıyla, IPA oluşturmak için indirilirler. Resmi mağaza veya geliştirici dışında biri tarafından sağlanan bir programı (uygulama geliştirmede) test etmiyorsanız, uygulama geliştirme için bu sistemlerle manuel olarak uğraşmak zorunda kalmamanız en iyisidir. Bunların açılması amaçlanmamıştır. Create IPA, M1 çipi veya iOS cihazları olan Mac'lere kurulmak üzere tasarlanmıştır. IOS programlarını kullanmak için IPA dosyasını yüklemeniz gerekir. Tüm indirme yazılımlarının iTunes'un daha eski bir sürümünde depolandığı varsayılan dizin yolunu bulabilirsiniz. Windows ve Mac için varsayılan sistem yolları şunlardır:

Mac: >> Müzik >>> iTunes >>> iTunes Media >>> Mobil Uygulama

Windows: C :> Kullanıcılar >>> Müzik >>> iTunes >.> iTunes Media >>> Mobil Uygulama

IPA dosyasını açtığınızda, ne içerdiğini görebilirsiniz.





Açık IPA Dosyası Neleri İçerir?

Bu belgeler, Apple'ın IPA oluşturmak için tanıdığı aynı temel yapıya sahiptir. Açık bir IPA dosyası büyük olasılıkla aşağıdaki terimleri ve klasörleri içerecektir:

yük

Tüm ana yazılım verileri Yük klasöründe saklanır.

iTunes Resmi

Sanat eserleri de dahil olmak üzere iTunes Store'dan satın alınan veya Apple Music'ten (Mobil Uygulama) indirilen şarkılar, albümler ve videolar.

iTunes Yapıt Dosyası

Uygulama simgeniz, iTunes Artwork belgesinde bir PNG ile temsil edilir. Açık bir IPA dosyası oluşturmak için kullanılır.

iTunesMetadata.plist

IPA dosyası iTunes meta verilerini içerir. Apple Kimliği, sanatçı adı, salt satın alma ayarı (doğru veya yanlış olabilir), sürüm, fiyat, yayıncı ve diğer parametreler dahil olmak üzere yazılımla ilgili bilgileri listeler. Bu bir XML Belgesidir.

META-INF

Açık IPA dosyası meta bilgisi oluşturmak için kullanılan uygulama, META-INF alt dizininde bulunur.

Uygulama Uygulamaları Belgesi

Bir macOS uygulamasını çalıştırmak için gereken sistemleri içerir. yürütülebilir dosya, kaynaklar ve diğer yardımcı sistemler gibi konum.

WatchKitDestek/WK

WatchKit çerçevesi, arka plan görevlerini, genişletilmiş çalışma zamanı oturumlarını ve Siri amaçlarını yöneten bir uzantı temsilcisi de dahil olmak üzere watchOS uygulamaları gibi uygulama geliştirme oluşturmak için altyapı sağlar. Uygulama geliştirme çerçevesi, kullanıcının Apple Watch'ına ilişkin bilgilere erişim gibi diğer destek görevlerini gerçekleştirir. IPA sisteminde kullanılmaktadır.

Bir iOS Mobil Uygulamasına IPA Dosyası Nasıl Yüklenir?

iTunes uygulaması, uygulama mağazasını kullanarak iOS cihazlarına IPA dosyalarını yüklemek için kullanılır.

Öncelikle, iOS cihazınızı (iPad/iPhone) dizüstü bilgisayarınıza takmanız gerekir.

İkinci olarak, iTunes'a gidin ve programın yan menüsünün Cihazlar bölümünde iOS cihazınızı bulun.

Open IPAss'inizi iTunes cihaz listesine sürükleyin.

Ardından iOS cihazınız, içerdiği yazılım tarafından bilgisayar IPA dosyalarını bulacaktır. iTunes uygulamasına erişiminiz yoksa, yazılımlardan birini kullanarak IPA dosyalarını yükleyebilirsiniz. Mac için: Apple Finder, Apple Configurator 2; Windows için: 3uTools. Ayrıca Cydia Impactor (multiplatform), Sideloadly'yi de kullanabilirsiniz! AltStore (iOS). IPA sistemini Finder ile kurmak iTunes'a benzer. Aynı adımların hepsini yapmanız gerekir: cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın, cihazınızı Finder'da bulun ve dosya IPA'nızı taşıyın. Diğer uygulamalar, IPA dosyalarını iOS cihazlarına yerleştirmek için farklı hareketler kullanır.

IPA dosyasını bilgisayar olmadan iPhone'uma nasıl indirebilirim?

Aşağıda, uygulanabilir bulduğum uygulama mağazasından (SE — iOS 13.3) iPhone'a bir iOS uygulaması yüklemek için iki yöntem verilmiştir.

IPA Oluşturmak için Üçüncü Taraf Uygulamalar/Yazılımlar





Bunlar, bir IPA sistemi oluşturmak için harici oyun mağazalarından alınabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek AppCake'i bu amaçla denedim:

Bir dosya IPA sistemi oluşturmanın ilk adımı iphonecake.com'u açmaktır.

Daha fazla seçenek için sitenin ana ekranının sağ üst köşesindeki üç yatay çizgiye tıklayın ve AppCake iOS yazılımını seçin.

Kurulum paketine tıklayın ve gerekli sertifikaları yükleyin.

AppCake'i yükledikten sonra, telefonunuzun ayarlarından Ayarlar > Genel > Profiller ve cihaz yönetimi > CRCC** profilini doğrula seçeneğine giderek alabileceğiniz sertifika doğrulamasını isteyecektir.

AppCake'i yeniden açın ve başarıyla yüklenip yüklenmediğini görmek için profilini ayarlarda doğrulayın.

Telefonunuzda indirilen IPA belgesini açın ve uygulama pastasına kopyala seçeneğini seçmek için paylaş seçeneğini tıklayın.

Uygulama, AppCake indirme bölümüne ulaştığında, doğrudan telefonunuza yüklemenizi isteyecektir.

Cihaz uygulama mağazasında izlenebilen uygulama kurulumunun başlaması için yükle üzerine tıklayın.

Not: Herhangi bir uygulama mağazasında, eğer yazılım herhangi bir sertifika profilinin sonundan doğrulanmasını gerektiriyorsa, uygulama pastası IPA dosyasını appcake'nin profili aracılığıyla doğrulayarak yüklediği için farklı davranabilir ve bu da çakışmalara neden olabilir.

IPA Oluşturmak için OTA Dağıtımı

IPA Build amacıyla, OTA (Over the Air) Deployment, yerleşik mobil uygulamalarınızı (IPA Build /APK) HTTPS kullanarak internet üzerinden yüklemenize olanak tanır. Bu yöntemi kullanarak IPA dosyasını yükleme adımları şunlardır:

Bu programı cihazınıza veya iCloud'a indirin.

Belgeyi böyle bir siteye yükleyin, yüklenenleri kullanarak paylaşılabilir bir kurulum bağlantısı oluşturun. IPA sistemi.

IPA Belgesini yükleyerek kurulum bağlantısını edinebileceğiniz birkaç ücretli/ücretsiz site (örn. DeployNinja, AppHost, Diawi, OnAir kurulumu ve diğer benzer hizmetler) vardır. Aşağıdakilerin ücretsiz, basit ve güvenilir olduğunu keşfettim: installonair.com

Yukarıdaki bağlantıyı açın ve yükleyin. İndirdiğiniz IPA belgesi.

Belgeyi yükledikten sonra gönder düğmesine tıklayın ve paylaşılabilir bağlantının oluşturulmasını bekleyin.

Lütfen bağlantıyı hedeflenen mobil cihazda açmak için posta veya diğer ortamlar aracılığıyla paylaşın.

Son olarak, uygulamayı mobil uygulamanıza/cihazınıza IPA yüklemek için OnAir'i yükleyin aracılığıyla paylaşılan bağlantıyı açın. Yazılım yüklendikten sonra test etmeye hazırsınız.

IPA Dosyalarını APK'ya Dönüştürebilir misiniz?

Cevap Hayır. Cihazlarda iki farklı işletim sistemi mevcuttur: IOS ve Android - ve APK dosyaları Android için olduğunda IPA dosyaları IOS içindir. Yani IPA sistem dosyalarını APK'ya dönüştüremezsiniz. Ancak, bazı istisnai yazılımlar bunu yapabilir, ancak bu her zaman ya sahte ya da dolandırıcılık olur. Bu sahte yazılım dosyaları başarıyla dönüştürürse, dosyalar bozuk veya eksik olabilir. Bu dönüştürme girişini doğruladık ve IPA belgesinden APK dosyasına dönüştürme işlemi yanlış veya imkansız olarak işaretlendi.

Çözüm

IPA dosyaları, Apples'ın uygulama arşiv dosyası biçiminden başka bir şey değildir. iOS uygulamalarının dosyalarını içeren IPA. Cihazlarınızı doğru kullanmak istiyorsanız, IPA'yı, içerdiklerini ve farklı cihazlara nasıl kurulabileceğini veya çıkarılabileceğini öğrenmeniz gerekir. Ayrıca, cihazınızın işlevselliğine daha derine inmek istiyorsanız, IPA dosyaları hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Bu bilgi ile cihazınızı kelimenin tam anlamıyla farklı bir şekilde göreceksiniz. Size bir ipucu: Cihazınızda fazla bir şey öğrenmeden harika bir şey yapmak istiyorsanız, kodsuz araçları kontrol etmeniz gerekir.

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