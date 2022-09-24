Kodsuz platformlar , girişimcilerin web sitelerinden süreç otomasyonuna , mobil uygulamalara ve proje yönetimi uygulamalarına kadar her şeyi hızla tasarlamasına ve dağıtmasına yardımcı olabilir. Uygulama geliştirme bir zamanlar yazılım geliştiricilerle sınırlıydı, ancak işler büyük ölçüde değişti.

Tek bir kod satırı yazmadan uygulamaların oluşturulmasını sağlayan araçların kolayca bulunabilmesi, aslında kodsuz bir veritabanı devriminin ortasında olduğumuzu gösteriyor. Bir vatandaş geliştirici fikri, kod içermeyen veritabanı teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla ortaya çıktı. Veriler, günümüz işletmelerinin başarılı olması için çok önemlidir. Uygun bilgiler eksik olduğunda kritik kararlar vermek daha zor hale gelir. Kaliteden ödün vermeden süreçlerinizi dijital olarak değiştirebilecek en popüler kodsuz iş çözümlerini bu yazıda bulabilirsiniz.

Kod geliştirme platformu nedir?

Kodlama olmadan yazılım uygulamaları oluşturmak için bir araçtır. Eksiksiz uygulamalarını tasarlamak isteyen teknik olmayan şirket müşterileri için geleneksel yazılım geliştirmeye çok sevilen ve gelecek vaat eden bir alternatiftir.

Kodsuz bir geliştirme platformunun avantajları şunlardır:

Daha iyi çeviklik

Daha hızlı geliştirme

Maliyeti azaltın

Artan verimlilik

Kolayca değiştirilebilir

Ürün ve hizmetleri iyileştirin

İş çözümleri için veritabanı

Bir veri tabanı, bir bilgisayar sisteminde elektronik olarak düzenlenen ve genellikle tutulan planlı bir malzeme grubudur. Kuruluşlar, müşteri verilerini toplamak ve satışları, harcamaları ve diğer ekonomik gerçekleri izlemek dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için veritabanlarını kullanır. Operasyonel verimliliği artırmak için işletmeler veritabanlarına ihtiyaç duyar.

Son yirmi yılda işletmeler, şirket verilerini entegre etmek ve birleştirmek için defterlerden, iş kitaplarından ve hacimli dosya dolaplarından elektronik depolama platformu lehine uzaklaştıkça önemli bir geçiş gördüler. Mantıksal olarak bağlantılı kayıt ve dosyalardan oluşan veri tabanı koleksiyonlarını oluşturmak, izlemek ve kullanmak için kullanılan bilgisayar programları olan veri tabanı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.

5 kodsuz Veritabanı Aracı

Uygulama Yöneticisi

Yalnızca AppMaster kullanılarak özel bir uygulama ekosistemi oluşturulabilir ve kodlama bilgisi gerekmez. Kodsuz otomasyon çözümleri, işte veya evde görevleri kolaylaştırmak, verileri düzenlemek veya çalışanları ödüllendirmek için kullanışlıdır. AppMaster, herhangi bir kod yazmanızı gerektirmeyen araçlar için en iyi seçimdir. Bu platformun sağladığı kaynaklar sayesinde web ve mobil cihazlar için kodlama deneyimi gerektirmeden yüksek kaliteli uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Varsayılan olarak, AppMaster artık herhangi bir postgress uyumlu veritabanı ile çalışır. Bu, oluşturulan uygulamaların herhangi bir standart PostgreSQL örneği olan AWS RDS ve AWS Aurora'ya bağlanabileceği anlamına gelir.

Yıl sonuna kadar Oracle Database, Microsoft SQL Server, MariaDB, MYSQL ve SQLite için destek ekleyeceğiz, böylece AppMaster yıl sonuna kadar dünyanın en popüler 6 ilişkisel veritabanıyla çalışabilecek. . Veritabanı yapısını yönetmek için alan bağlantı plakaları oluşturun, AppMaster Studio'da yerleşik model tarih düzenleyicisini kullanmak yeterlidir; ve her şey anında değiştirilebilir ve platform, formatları değiştirmek için verilerinizi taşımak için otomatik olarak komut dosyaları oluşturur ve genel olarak tüm bunlar, herhangi bir zamanda GUI kullanılarak herhangi bir kod yazmadan yapılır.

Zapier veritabanı aracı

Zapier veritabanı aracı, uygulamaları (Mail veya Slack gibi) entegre eder, böylece veriler bunlar arasında hızlı ve basit bir şekilde gönderilebilir. Zapier ile olasılıklar neredeyse sonsuzdur. Örneğin, yapmanız gereken el emeğini azaltarak, iki veya daha fazla uygulamayı birbirine bağlayan otomatik prosedürler oluşturabilirsiniz. Zapier, programlar arasında veri aktarır.

Ayrıca, hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olmak için tek bir platformda birkaç uygulamadan önemli uyarılar alabilirsiniz. Ayrıca çeşitli şablonlar kullanarak otomatik prosedürler oluşturabilir. Zappier veritabanı aracı, ekipmanlarını bağlamak ve zahmetli görevleri otomatikleştirmek isteyen her düzeydeki şirket için en iyisidir.

Kabarcık veritabanı aracı

Kodsuz bir çözüm olarak Bubble, uygulama geliştirme sürecini dört ana aşamaya bölerek basitleştirir. Bubble, web tabanlı uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır. Uygulama geliştirme aracı oldukça esnek olduğundan, programlama dilini kullanmadan uygulamalar oluşturabilir ve oluşturabilirsiniz. Pazar, uygulamanızı hayata geçirmenize yardımcı olacak temalara ve eklentilere sahiptir ve sürükle ve bırak platformu kullanıcı dostu ve sezgiseldir. Bubble, çevrimiçi uygulamalar oluşturmak için basit bir çözüm arayan uygulama geliştiricileri ve dijital sanatçılar için en iyisidir.

Airtable veritabanı aracı

Airtable, proje yönetimi uygulamaları oluşturmak için kodsuz bir platformdur. İşbirliğini teşvik eden ilişkisel veritabanları tasarlamanıza olanak tanır. Dosyalardan veya diğer programlardan malzeme alınabilir. Kullanıcılar hatırlatıcıları iletebilir ve alabilir, bilgi paylaşabilir, görev atayabilir ve benzeri. Airtable, elektronik tabloları ve veritabanlarını tek bir yazılımda birleştirir. Yöneticiler proje verilerini Airtable tarafından sunulan bir elektronik tablo görünümünde kaydedebilir. Airtable, işleri yönetmek ve istatistik toplamak için merkezi bir konum arayan şirketler için en iyisidir.

Web akışı veritabanı aracı

Herhangi bir kod bilmeden, herkes Webflow ile web siteleri ve benzersiz veritabanları oluşturabilir. Webflow, animasyonları ve çevrimiçi mağazaları dahil etmeyi kolaylaştıran kodsuz bir platformdur. 3,5 milyondan fazla profesyonel ve kuruluş Webflow ile kolayca güzel web siteleri oluşturun, işbirliği yapın ve üretin. Tamamen görsel bir ortamda.

Webflow, ister tek başına bir tasarımcı, ister bir ajans veya bir ekip olun, herhangi bir projektör oluşturmak ve yazılımlar arasında bir arayüz oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Web akışı, kodlama ile çalışmak istemeyen ancak web sitelerini hızlı bir şekilde oluşturmak ve özelleştirmek için bir platforma ihtiyaç duyan web tasarımcıları için en iyisidir.

Pazartesi.com veritabanı aracı

Pazartesi.com, bir iş operasyonları sistemi olarak her büyüklükteki grup için ideal, kodsuz bir oluşturucudur. İnsanlar, otomasyon oluşturucusunu kullanarak arka planda çalışan rutinler geliştirebilir. Pazartesi.com'un özelleştirilebilir özellikleri, ekip üretkenliğini artırır ve herkesin kendi yolunda kodsuz geliştiriciler olmasını sağlar. Kullanıcılar, gerçek zamanlı işbirliği için uygulamalardan, geriye dönük araçlardan ve dijital beyaz tahtalardan her şeyi oluşturabilir. Pazartesi.com, bir dizi ek amaç ve gereksinime hizmet edebilecek çok yönlü bir proje yönetimi çözümü arayan işletmeler için en iyisidir.

Google sayfaları

Google E-Tablolar, ekiplerin ortak çalışmasını kolaylaştırır veya bir etkinlik düzenliyor veya en son gelir rakamlarını tartışıyorsunuz. Yapay zeka yetenekleri, kullanıcıların bilinçli iş kararları vermek için gerekli içgörülere erişmesine olanak tanır. Tasarımı, herhangi biriyle, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden çalışmanıza izin verir. Verilerinizi Google E-Tablonuza ekledikten sonra çizelgeler ve grafiklerle görselleştirmeye başlayabilirsiniz. Google sayfası veri girişi için en iyisidir.

Kodsuz veritabanı nedir?

Veritabanı kodsuz geliştirme sistemleri, kodlama yapmadan veritabanlarıyla çalışmanıza ve veritabanlarını korumanıza olanak tanır. Bu sistemler, kullanıcılara esnek ve verimli veri yönetimi için veri kaynaklarını düzenlemek ve optimize etmek için araçlar sağlar. Yalnızca AppMaster ile farklı bir uygulama ekosistemi oluşturmak için kodlamaya gerek yoktur. AppMaster, birinin mobil ve web uygulamaları yapmasına izin veren kodsuz bir veri platformudur. Her karmaşıklıkta iş süreçlerini kolay ve hızlı bir şekilde tasarlayın .

Veritabanı aracını aşağıdaki alanlarda kullanabiliriz:

İş bilgi tabanı

Web tabanlı programlar

Raporlama

Onaylara dayalı iş akışı

Prosedürleri kolaylaştırın

Mobil uygulamalar oluşturmak

Excel kodsuz bir araç mı?

Microsoft Excel, "kodsuz yaratmaya" yaklaştı ve şaşırtıcı esnekliği ve kullanım durumlarındaki çeşitliliği, onu ilk kodsuz ticari platform için bir rakip haline getirdi. VBA (Visual Basic for Applications), Excel ve diğer Office uygulamaları tarafından kullanılan programlama dilidir.

En iyi kodsuz araç hangisidir?

Bir web sitesi geliştirmekten benzersiz uygulamalar geliştirmeye kadar çeşitli seçenekler vardır. Kodsuz otomasyon çözümleri, işi veya ev görevlerini otomatikleştirebilir, verileri yönetebilir veya ödüllendirilebilir. En iyi kodsuz araç AppMaster'dır. Tek satır kod yazmadan harika web ve mobil uygulamalar geliştirmek için gereken tüm araçları sağlar.

Son sözler

Nihai gerçek şu ki, işte birkaç kodsuz araç kullanılıyor. Kodsuz, şüphesiz işi ve insanların işlerini, yeniliklerini ve yaşamlarını nasıl gördüklerini değiştirir. Bu araçlardan en iyi şekilde yararlanmak için, bu kodsuz seçenekler listesine göz atarak iş akışınızı iyileştirmeyi düşünün.

Birçok kurumsal kullanıcı için kodlama engeli, kodsuz teknolojilerin ortaya çıkmasıyla ortadan kalkmıştır. Verimlilik artışına ek olarak, bu teknolojiler, yazılım mühendislerinin BT dışı personelin gereksinimleriyle ilgilenmek yerine daha zor görevlere odaklanmasını sağlar.

Kodsuz platformlar, işletme sahiplerinin hızlı bir şekilde web siteleri, süreç otomasyonu ve uygulamalar oluşturmasına izin verebilir. Düşük kod geliştirme, bir başka ilgi çekici hibrit stratejidir. Bu platformların iş sektörü içindeki önemi, BT'nin diğer departmanlarla nasıl etkileşime girdiğini önemli ölçüde etkiledi. AppMaster, kodsuz bir platformdur, kaynak kodu üretir, kod yokluğundan fazlasını üretir ve ona benzersizliğini verir. Kullanıcı isterse, her zaman kaynak kodunu alabilir, bu nedenle platformla sınırlandırılma konusunda endişelenmelerine gerek yoktur.