AppSheet, hızla gelişen kodsuz ve az kodlu platformlar dünyasında, bireylerin ve kuruluşların kapsamlı kodlama bilgisi gerektirmeden özel mobil ve web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir araç olarak öne çıkıyor. Praveen Seshadri tarafından 2014 yılında kurulan AppSheet, uygulama geliştirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekti. Google, platformu 2020'de satın alarak yeteneklerini Google Cloud ekosistemine entegre etti.

AppSheet Nasıl Çalışır?

AppSheet, kullanıcıların elektronik tablolar ve veritabanları gibi veri kaynaklarını işlevsel uygulamalara dönüştürmesine olanak tanıyarak uygulama oluşturma sürecini basitleştirir. Platform, kullanıcıların veri modellerini tanımlamasına, kullanıcı arayüzlerini yapılandırmasına ve görsel öğeler ve ifadelerin bir kombinasyonu aracılığıyla mantık akışları oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunar.

Kullanıcılar, AppSheet'i kullanarak bir uygulama oluşturmak için Google E-Tablosu, Excel dosyası, SQL veritabanı veya desteklenen diğer kaynaklar olsun, veri kaynaklarını bağlayarak işe başlarlar. Platform, veri yapısını otomatik olarak analiz eder ve bir başlangıç ​​uygulama düzeni önerir. Kullanıcılar daha sonra formlar, tablolar, grafikler ve haritalar gibi görünümler ekleyip düzenleyerek kullanıcı arayüzünü özelleştirebilir.

AppSheet'in benzersiz özelliği, farklı cihazlara ve ekran boyutlarına uyum sağlayan uygulamaları dinamik olarak oluşturma yeteneğinde yatmaktadır. Bu, akıllı telefonlardan tabletlere ve masaüstü bilgisayarlara kadar çeşitli platformlarda tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlar. Platform ayrıca çevrimdışı erişimi de destekleyerek kullanıcıların bağlantı sınırlı olduğunda bile uygulamalarıyla çalışmasına olanak tanıyor.

Kullanıcılar, hesaplamalar, doğrulamalar ve koşullu eylemler gibi mantığı etkinleştiren basit ama güçlü komut dosyası oluşturma yapıları olan ifadeleri kullanarak uygulama davranışını tanımlayabilir. Ayrıca AppSheet çeşitli hizmetlerle entegrasyonlar sunarak harici API'ler , webhooks ve daha fazlasıyla etkileşime olanak sağlar.

AppSheet ile bir uygulamanın oluşturulması ve dağıtılması, kullanıcı rollerinin ve erişim kontrollerinin tanımlanmasını, veri güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanmasını içerir. Uygulama hazır olduğunda kullanıcılara doğrudan bağlantılar, uygulama mağazaları veya kuruluşlar aracılığıyla dağıtılabilir.

Ana Özellikler

AppSheet, onu kodsuz uygulama geliştirme için popüler bir seçim haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir:

Veri Kaynağı Entegrasyonu: Gerçek zamanlı uygulamalar oluşturmak için elektronik tablolar, veritabanları ve bulut hizmetleri dahil veri kaynaklarına sorunsuz bir şekilde bağlanın.

Gerçek zamanlı uygulamalar oluşturmak için elektronik tablolar, veritabanları ve bulut hizmetleri dahil veri kaynaklarına sorunsuz bir şekilde bağlanın. Platformlar Arası Uyumluluk: Bir kez oluşturup iOS, Android ve web gibi birden fazla platformda dağıtarak cihazlar arasında tutarlı işlevsellik sağlayın.

Bir kez oluşturup iOS, Android ve web gibi birden fazla platformda dağıtarak cihazlar arasında tutarlı işlevsellik sağlayın. Dinamik Uygulama Oluşturma: Veri kaynağına dayalı olarak uygulama düzenlerini ve görünümlerini otomatik olarak oluşturarak ilk geliştirme sürecini kolaylaştırın.

Veri kaynağına dayalı olarak uygulama düzenlerini ve görünümlerini otomatik olarak oluşturarak ilk geliştirme sürecini kolaylaştırın. İfade Mantığı: Uygulama davranışını tanımlamak, hesaplamalar, doğrulamalar ve koşullu eylemler gerçekleştirmek ve uygulamaya dinamik işlevsellik eklemek için ifadeleri kullanın.

Uygulama davranışını tanımlamak, hesaplamalar, doğrulamalar ve koşullu eylemler gerçekleştirmek ve uygulamaya dinamik işlevsellik eklemek için ifadeleri kullanın. Çevrimdışı Erişim: Kullanıcıların internet bağlantısı olmasa bile uygulamalarla çalışmasına olanak tanıyarak uygulamaları çeşitli ortamlara uygun hale getirin.

Kullanıcıların internet bağlantısı olmasa bile uygulamalarla çalışmasına olanak tanıyarak uygulamaları çeşitli ortamlara uygun hale getirin. Entegrasyon Yetenekleri: Entegrasyonlar aracılığıyla harici hizmetlere ve API'lere bağlanarak uygulamanın yeteneklerini ilk veri kaynağının ötesine genişletin.

Entegrasyonlar aracılığıyla harici hizmetlere ve API'lere bağlanarak uygulamanın yeteneklerini ilk veri kaynağının ötesine genişletin. Kullanıcı Rolleri ve Erişim Kontrolü: Veri güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için kullanıcı rollerini, izinlerini ve erişim kontrollerini tanımlayın.

AppSheet'i Kimler Kullanabilir?

AppSheet'in kullanıcı dostu arayüzü ve no-code yaklaşımı, teknik uzmanlıkları ne olursa olsun çok çeşitli kişi ve kuruluşların erişimine açık olmasını sağlar. AppSheet'in kullanılmasından yararlanabilecek bazı önemli gruplar şunlardır:

Vatandaş Geliştiricileri: Kapsamlı kodlama becerisine sahip olmayan kişiler, AppSheet'in görsel arayüzünü ve ifade mantığını kullanarak tamamen işlevsel uygulamalar oluşturabilir. Bu, iş profesyonellerine, eğitimcilere ve meraklılara uygulama fikirlerini hayata geçirme gücü verir.

Kapsamlı kodlama becerisine sahip olmayan kişiler, AppSheet'in görsel arayüzünü ve ifade mantığını kullanarak tamamen işlevsel uygulamalar oluşturabilir. Bu, iş profesyonellerine, eğitimcilere ve meraklılara uygulama fikirlerini hayata geçirme gücü verir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: AppSheet, küçük işletmelerin envanter yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve proje takibi gibi görevlere yönelik özel uygulamalar oluşturarak operasyonlarını kolaylaştırmalarına olanak tanır.

AppSheet, küçük işletmelerin envanter yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve proje takibi gibi görevlere yönelik özel uygulamalar oluşturarak operasyonlarını kolaylaştırmalarına olanak tanır. Kuruluşlar: Daha büyük kuruluşlar, veri toplama, saha hizmet yönetimi ve çalışanlarla işbirliği gibi görevlere yönelik dahili uygulamalar geliştirmek için AppSheet'i kullanabilir. Google Cloud hizmetleriyle entegrasyonu ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlar.

Daha büyük kuruluşlar, veri toplama, saha hizmet yönetimi ve çalışanlarla işbirliği gibi görevlere yönelik dahili uygulamalar geliştirmek için AppSheet'i kullanabilir. Google Cloud hizmetleriyle entegrasyonu ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlar. Eğitimciler: AppSheet'in eğitimsel potansiyeli önemlidir; öğretmenlere ve eğitimcilere karmaşık programlamaya ihtiyaç duymadan etkileşimli öğrenme uygulamaları, testler ve veri analizi araçları tasarlama olanağı tanır.

AppSheet'in eğitimsel potansiyeli önemlidir; öğretmenlere ve eğitimcilere karmaşık programlamaya ihtiyaç duymadan etkileşimli öğrenme uygulamaları, testler ve veri analizi araçları tasarlama olanağı tanır. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar: Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, veri toplama, gönüllü yönetimi, bağış toplama ve daha fazlasına yönelik uygulamalar oluşturmak ve verimliliklerini ve etkilerini artırmak için AppSheet'i kullanabilir.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, veri toplama, gönüllü yönetimi, bağış toplama ve daha fazlasına yönelik uygulamalar oluşturmak ve verimliliklerini ve etkilerini artırmak için AppSheet'i kullanabilir. Startup'lar: AppSheet, tam ölçekli geliştirmeye yatırım yapmadan önce uygulama fikirlerini hızlı bir şekilde prototip haline getirmek ve test etmek isteyen startup'lar için değerli bir kaynak olabilir.

AppSheet, tam ölçekli geliştirmeye yatırım yapmadan önce uygulama fikirlerini hızlı bir şekilde prototip haline getirmek ve test etmek isteyen startup'lar için değerli bir kaynak olabilir. Profesyonel Geliştiriciler: Deneyimli geliştiriciler bile, geleneksel kod tabanlı geliştirmeye dalmadan önce hızlı prototip oluşturmak ve kavram kanıtlama uygulamaları oluşturmak için AppSheet'ten yararlanabilir.

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AppSheet ve AppMaster karşılaştırması

Hem AppSheet hem de AppMaster no-code ve low-code endüstriye ait olsalar da, uygulama geliştirmenin farklı yönlerini karşılayarak farklı gereksinimlere göre tasarlanmış benzersiz güçlü yönler sunarlar.

AppMaster no-code alanda önde gelen bir oyuncu olarak duruyor ve işletmelere geleneksel kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan çok çeşitli uygulamalar oluşturma olanağı sağlayan çok yönlü bir platform sunuyor. AppMaster diğerlerinden ayıran şey, arka uç, web ve mobil arayüzleri kapsayan uygulama geliştirmeye yönelik kapsamlı yaklaşımıdır.

Arka Uç Uygulamaları: AppMaster müşterilerin sezgisel BP Designer'ı kullanarak veri modellerini (veritabanı şeması) ve iş mantığını görsel olarak tasarlamasına olanak tanır. Bu görsel yaklaşım yalnızca geliştirmeyi hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş ve BT ekipleri arasındaki işbirliğini de güçlendiriyor. REST API ve WebSocket Secure (WSS) Endpoints desteğiyle kullanıcılar, uygulamalarını diğer sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.

müşterilerin sezgisel BP Designer'ı kullanarak veri modellerini (veritabanı şeması) ve iş mantığını görsel olarak tasarlamasına olanak tanır. Bu görsel yaklaşım yalnızca geliştirmeyi hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş ve BT ekipleri arasındaki işbirliğini de güçlendiriyor. REST API ve WebSocket Secure (WSS) Endpoints desteğiyle kullanıcılar, uygulamalarını diğer sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Web Uygulamaları: Web uygulamaları için AppMaster , kullanıcıların drag-and-drop yaklaşımını kullanarak dinamik kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanır. Web BP Designer, kullanıcıların her bileşen için iş mantığını tanımlamasına olanak tanıyarak tam etkileşim sağlar. Bu uygulamalar, güçlü ve duyarlı kullanıcı deneyimlerine olanak tanıyan Vue3 çerçevesi ve JavaScript/TypeScript (JS/TS) kullanılarak oluşturulur.

Web uygulamaları için , kullanıcıların yaklaşımını kullanarak dinamik kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanır. Web BP Designer, kullanıcıların her bileşen için iş mantığını tanımlamasına olanak tanıyarak tam etkileşim sağlar. Bu uygulamalar, güçlü ve duyarlı kullanıcı deneyimlerine olanak tanıyan Vue3 çerçevesi ve JavaScript/TypeScript (JS/TS) kullanılarak oluşturulur. Mobil Uygulamalar: AppMaster yeteneklerini mobil uygulamalara genişleterek kullanıcıların Mobile BP Designer'ı kullanarak kullanıcı arayüzleri tasarlamasına ve iş mantığını tanımlamasına olanak tanır. Platformun Android için Kotlin ve Jetpack Compose yanı sıra iOS için SwiftUI temel alan sunucu odaklı çerçevesi, platformlar arasında tutarlı ve performanslı mobil deneyimler sağlıyor.

yeteneklerini mobil uygulamalara genişleterek kullanıcıların Mobile BP Designer'ı kullanarak kullanıcı arayüzleri tasarlamasına ve iş mantığını tanımlamasına olanak tanır. Platformun Android için Kotlin ve yanı sıra iOS için temel alan sunucu odaklı çerçevesi, platformlar arasında tutarlı ve performanslı mobil deneyimler sağlıyor. Dağıtım ve Ölçeklenebilirlik: 'Yayınla' düğmesine basıldığında AppMaster planları alır ve uygulamalar için gerekli kaynak kodunu oluşturur. Uygulamaları derleyip test eder ve ardından bunları buluta dağıtarak hızlı yineleme ve geliştirmeye olanak tanır. Platformun Go (Golang) ile oluşturulan durum bilgisiz arka uç uygulamaları, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sağlar.

'Yayınla' düğmesine basıldığında planları alır ve uygulamalar için gerekli kaynak kodunu oluşturur. Uygulamaları derleyip test eder ve ardından bunları buluta dağıtarak hızlı yineleme ve geliştirmeye olanak tanır. Platformun Go (Golang) ile oluşturulan durum bilgisiz arka uç uygulamaları, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sağlar. Teknik Dokümantasyon ve Esneklik: AppMaster sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) dokümantasyonu oluşturarak dokümantasyon sürecini kolaylaştırır. AppMaster , her değişiklikte sıfırdan uygulama oluşturma yeteneği sayesinde teknik borç endişelerini ortadan kaldırarak temiz ve verimli kod tabanları sağlar. Ayrıca platform, Postgresql uyumlu veritabanlarını birincil veritabanları olarak destekleyerek uyumluluğu artırır.

Hem AppSheet hem de AppMaster no-code ve low-code alanda değerli çözümler sunar. AppSheet, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından hızlı uygulama geliştirmeye uygundur; AppMaster ise daha geniş bir yetenek yelpazesi sunar ve gelişmiş özelleştirme, ölçeklenebilirlik ve çeşitli uygulama türlerini hedefleyen işletmeleri hedefler. İkisi arasında seçim yapmak projenin karmaşıklığı, teknik uzmanlık ve özel gereksinimler gibi faktörlere bağlıdır.