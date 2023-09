In de snel evoluerende wereld van no-code en low-code platforms onderscheidt AppSheet zich als een veelzijdige tool waarmee individuen en organisaties aangepaste mobiele en webapplicaties kunnen maken zonder dat daarvoor uitgebreide kennis van coderen nodig is. AppSheet, opgericht door Praveen Seshadri in 2014, kreeg grip vanwege zijn innovatieve benadering van applicatieontwikkeling. Google heeft het platform in 2020 overgenomen en de mogelijkheden ervan geïntegreerd in het Google Cloud-ecosysteem.

Hoe werkt AppSheet?

AppSheet vereenvoudigt het proces van het bouwen van applicaties doordat gebruikers hun gegevensbronnen, zoals spreadsheets en databases, kunnen omzetten in functionele applicaties. Het platform biedt een intuïtieve interface waarmee gebruikers datamodellen kunnen definiëren, gebruikersinterfaces kunnen configureren en logische stromen tot stand kunnen brengen via een combinatie van visuele elementen en uitdrukkingen.

Om een ​​app te maken met AppSheet, moeten gebruikers eerst hun gegevensbron verbinden, of dit nu een Google Spreadsheet, Excel-bestand, SQL-database of andere ondersteunde bronnen is. Het platform analyseert automatisch de datastructuur en stelt een eerste app-indeling voor. Gebruikers kunnen vervolgens de gebruikersinterface aanpassen door weergaven zoals formulieren, tabellen, grafieken en kaarten toe te voegen en te rangschikken.

De unieke functie van AppSheet ligt in het vermogen om dynamisch apps te genereren die zich aanpassen aan verschillende apparaten en schermformaten. Dit zorgt voor een consistente gebruikerservaring op verschillende platforms, van smartphones tot tablets en desktops. Het platform ondersteunt ook offline toegang, waardoor gebruikers met hun apps kunnen werken, zelfs als de connectiviteit beperkt is.

Gebruikers kunnen app-gedrag definiëren met behulp van expressies. Dit zijn eenvoudige maar krachtige scriptconstructies die logica mogelijk maken, zoals berekeningen, validaties en voorwaardelijke acties. Bovendien biedt AppSheet integraties met verschillende services, waardoor interacties met externe API's , webhooks en meer mogelijk zijn.

Bij het maken en implementeren van een app met AppSheet gaat het om het definiëren van gebruikersrollen en toegangscontroles, waardoor gegevensbeveiliging en privacy worden gewaarborgd. Zodra de app klaar is, kan deze via directe links, appstores of binnen organisaties onder gebruikers worden gedistribueerd.

Belangrijkste kenmerken

AppSheet beschikt over verschillende belangrijke functies die het tot een populaire keuze maken voor de ontwikkeling van applicaties zonder code :

Integratie van gegevensbronnen: maak naadloos verbinding met gegevensbronnen, waaronder spreadsheets, databases en cloudservices, om realtime toepassingen te genereren.

maak naadloos verbinding met gegevensbronnen, waaronder spreadsheets, databases en cloudservices, om realtime toepassingen te genereren. Compatibiliteit tussen platforms: één keer bouwen en implementeren op meerdere platforms, zoals iOS, Android en internet, waardoor consistente functionaliteit op alle apparaten wordt gegarandeerd.

één keer bouwen en implementeren op meerdere platforms, zoals iOS, Android en internet, waardoor consistente functionaliteit op alle apparaten wordt gegarandeerd. Dynamische app-generatie: Genereer automatisch app-lay-outs en -weergaven op basis van de gegevensbron, waardoor het initiële ontwikkelingsproces wordt gestroomlijnd.

Genereer automatisch app-lay-outs en -weergaven op basis van de gegevensbron, waardoor het initiële ontwikkelingsproces wordt gestroomlijnd. Expressieve logica: gebruik expressies om app-gedrag te definiëren, berekeningen, validaties en voorwaardelijke acties uit te voeren en dynamische functionaliteit aan de app toe te voegen.

gebruik expressies om app-gedrag te definiëren, berekeningen, validaties en voorwaardelijke acties uit te voeren en dynamische functionaliteit aan de app toe te voegen. Offline toegang: Stel gebruikers in staat om zelfs zonder internetverbinding met apps te werken, waardoor de apps geschikt zijn voor verschillende omgevingen.

Stel gebruikers in staat om zelfs zonder internetverbinding met apps te werken, waardoor de apps geschikt zijn voor verschillende omgevingen. Integratiemogelijkheden: maak verbinding met externe services en API's via integraties, waardoor de mogelijkheden van de app worden uitgebreid tot buiten de oorspronkelijke gegevensbron.

maak verbinding met externe services en API's via integraties, waardoor de mogelijkheden van de app worden uitgebreid tot buiten de oorspronkelijke gegevensbron. Gebruikersrollen en toegangscontrole: Definieer gebruikersrollen, machtigingen en toegangscontroles om gegevensbeveiliging en privacy te garanderen.

Wie kan AppSheet gebruiken?

De gebruiksvriendelijke interface en de no-code aanpak van AppSheet maken het toegankelijk voor een breed scala aan individuen en organisaties, ongeacht hun technische expertise. Hier volgen enkele van de belangrijkste groepen die baat kunnen hebben bij het gebruik van AppSheet:

Burgerontwikkelaars: Individuen zonder uitgebreide codeervaardigheden kunnen volledig functionele applicaties maken met behulp van de visuele interface en expressieve logica van AppSheet. Hierdoor kunnen zakelijke professionals, docenten en enthousiastelingen hun app-ideeën tot leven brengen.

Individuen zonder uitgebreide codeervaardigheden kunnen volledig functionele applicaties maken met behulp van de visuele interface en expressieve logica van AppSheet. Hierdoor kunnen zakelijke professionals, docenten en enthousiastelingen hun app-ideeën tot leven brengen. Kleine en middelgrote bedrijven: AppSheet stelt kleinere bedrijven in staat hun activiteiten te stroomlijnen door aangepaste applicaties te maken voor taken zoals voorraadbeheer, klantrelatiebeheer (CRM) en projecttracking.

AppSheet stelt kleinere bedrijven in staat hun activiteiten te stroomlijnen door aangepaste applicaties te maken voor taken zoals voorraadbeheer, klantrelatiebeheer (CRM) en projecttracking. Bedrijven: Grotere organisaties kunnen AppSheet gebruiken om interne apps te ontwikkelen voor taken zoals gegevensverzameling, buitendienstbeheer en samenwerking tussen medewerkers. De integratie met Google Cloud-services zorgt voor schaalbaarheid en beveiliging.

Grotere organisaties kunnen AppSheet gebruiken om interne apps te ontwikkelen voor taken zoals gegevensverzameling, buitendienstbeheer en samenwerking tussen medewerkers. De integratie met Google Cloud-services zorgt voor schaalbaarheid en beveiliging. Docenten: Het educatieve potentieel van AppSheet is aanzienlijk, waardoor docenten en docenten interactieve leerapps, quizzen en tools voor gegevensanalyse kunnen ontwerpen zonder de noodzaak van complexe programmering.

Het educatieve potentieel van AppSheet is aanzienlijk, waardoor docenten en docenten interactieve leerapps, quizzen en tools voor gegevensanalyse kunnen ontwerpen zonder de noodzaak van complexe programmering. Non-profitorganisaties: non-profitorganisaties kunnen AppSheet gebruiken om apps te maken voor gegevensverzameling, vrijwilligersbeheer, fondsenwerving en meer, waardoor hun efficiëntie en impact worden vergroot.

non-profitorganisaties kunnen AppSheet gebruiken om apps te maken voor gegevensverzameling, vrijwilligersbeheer, fondsenwerving en meer, waardoor hun efficiëntie en impact worden vergroot. Startups: AppSheet kan een waardevolle hulpbron zijn voor startups die snel hun app-ideeën willen prototypen en testen voordat ze investeren in volledige ontwikkeling.

AppSheet kan een waardevolle hulpbron zijn voor startups die snel hun app-ideeën willen prototypen en testen voordat ze investeren in volledige ontwikkeling. Professionele ontwikkelaars: Zelfs ervaren ontwikkelaars kunnen AppSheet gebruiken voor snelle prototyping en het creëren van proof-of-concept-applicaties voordat ze zich verdiepen in traditionele, op code gebaseerde ontwikkeling.

AppSheet versus AppMaster

Hoewel zowel AppSheet als AppMaster tot de no-code en low-code industrie behoren, richten ze zich op verschillende aspecten van applicatieontwikkeling en bieden ze unieke sterke punten die zijn afgestemd op verschillende vereisten.

AppMaster is een prominente speler op het gebied van no-code en biedt een veelzijdig platform waarmee bedrijven een breed scala aan applicaties kunnen creëren zonder de noodzaak van traditionele codeervaardigheden. Wat AppMaster onderscheidt is de alomvattende benadering van applicatieontwikkeling, die backend-, web- en mobiele interfaces omvat.

Backend-applicaties: AppMaster stelt klanten in staat datamodellen (databaseschema) en bedrijfslogica visueel te ontwerpen met behulp van de intuïtieve BP Designer. Deze visuele aanpak versnelt niet alleen de ontwikkeling, maar verbetert ook de samenwerking tussen business- en IT-teams. Met de ondersteuning van REST API en WebSocket Secure (WSS) Endpoints kunnen gebruikers hun applicaties naadloos integreren met andere systemen.

stelt klanten in staat datamodellen (databaseschema) en bedrijfslogica visueel te ontwerpen met behulp van de intuïtieve BP Designer. Deze visuele aanpak versnelt niet alleen de ontwikkeling, maar verbetert ook de samenwerking tussen business- en IT-teams. Met de ondersteuning van REST API en WebSocket Secure (WSS) Endpoints kunnen gebruikers hun applicaties naadloos integreren met andere systemen. Webapplicaties: Voor webapplicaties stelt AppMaster gebruikers in staat dynamische gebruikersinterfaces te creëren met behulp van drag-and-drop . Met de Web BP Designer kunnen gebruikers bedrijfslogica voor elk onderdeel definiëren, waardoor volledige interactiviteit wordt gegarandeerd. Deze applicaties worden gegenereerd met behulp van het Vue3- framework en JavaScript/TypeScript (JS/TS), waardoor krachtige en responsieve gebruikerservaringen mogelijk zijn.

Voor webapplicaties stelt gebruikers in staat dynamische gebruikersinterfaces te creëren met behulp van . Met de Web BP Designer kunnen gebruikers bedrijfslogica voor elk onderdeel definiëren, waardoor volledige interactiviteit wordt gegarandeerd. Deze applicaties worden gegenereerd met behulp van het Vue3- framework en JavaScript/TypeScript (JS/TS), waardoor krachtige en responsieve gebruikerservaringen mogelijk zijn. Mobiele applicaties: AppMaster breidt zijn mogelijkheden uit naar mobiele applicaties, waardoor gebruikers gebruikersinterfaces kunnen ontwerpen en bedrijfslogica kunnen definiëren met behulp van de Mobile BP Designer. Het servergestuurde raamwerk van het platform, gebaseerd op Kotlin en Jetpack Compose voor Android, evenals SwiftUI voor iOS, zorgt voor consistente en performante mobiele ervaringen op verschillende platforms.

breidt zijn mogelijkheden uit naar mobiele applicaties, waardoor gebruikers gebruikersinterfaces kunnen ontwerpen en bedrijfslogica kunnen definiëren met behulp van de Mobile BP Designer. Het servergestuurde raamwerk van het platform, gebaseerd op Kotlin en voor Android, evenals voor iOS, zorgt voor consistente en performante mobiele ervaringen op verschillende platforms. Implementatie en schaalbaarheid: Door op de knop 'Publiceren' te drukken, neemt AppMaster de blauwdrukken en genereert de benodigde broncode voor de applicaties. Het compileert en test de applicaties en implementeert ze vervolgens in de cloud, waardoor snelle iteratie en ontwikkeling mogelijk is. De staatloze backend-applicaties van het platform, gegenereerd met Go (Golang), zorgen voor indrukwekkende schaalbaarheid voor zakelijke toepassingen en toepassingen met hoge belasting.

Door op de knop 'Publiceren' te drukken, neemt de blauwdrukken en genereert de benodigde broncode voor de applicaties. Het compileert en test de applicaties en implementeert ze vervolgens in de cloud, waardoor snelle iteratie en ontwikkeling mogelijk is. De staatloze backend-applicaties van het platform, gegenereerd met Go (Golang), zorgen voor indrukwekkende schaalbaarheid voor zakelijke toepassingen en toepassingen met hoge belasting. Technische documentatie en flexibiliteit: AppMaster genereert automatisch Swagger-documentatie (OpenAPI) voor endpoints en migratiescripts voor databaseschema's, waardoor het documentatieproces wordt gestroomlijnd. Met de mogelijkheid om bij elke wijziging vanaf het begin applicaties te genereren, elimineert AppMaster problemen met technische schulden, waardoor schone en efficiënte codebases worden gegarandeerd. Bovendien ondersteunt het platform Postgresql-compatibele databases als primaire databases, waardoor de compatibiliteit wordt verbeterd.

Zowel AppSheet als AppMaster bieden waardevolle oplossingen binnen het no-code en low-code domein. AppSheet is geschikt voor snelle app-ontwikkeling door niet-technische gebruikers, terwijl AppMaster een breder spectrum aan mogelijkheden biedt en gericht is op bedrijven die streven naar geavanceerde aanpassingen, schaalbaarheid en verschillende applicatietypen. De keuze tussen de twee hangt af van factoren zoals de complexiteit van het project, technische expertise en specifieke vereisten.