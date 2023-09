No mundo em rápida evolução das plataformas no-code e low-code , o AppSheet se destaca como uma ferramenta versátil que permite que indivíduos e organizações criem aplicativos móveis e web personalizados sem exigir amplo conhecimento de codificação. Fundado por Praveen Seshadri em 2014, o AppSheet ganhou força por sua abordagem inovadora ao desenvolvimento de aplicativos. O Google adquiriu a plataforma em 2020, integrando suas capacidades ao ecossistema Google Cloud.

Como funciona o AppSheet?

O AppSheet simplifica o processo de criação de aplicativos, permitindo que os usuários transformem suas fontes de dados, como planilhas e bancos de dados, em aplicativos funcionais. A plataforma oferece uma interface intuitiva que permite aos usuários definir modelos de dados, configurar interfaces de usuário e estabelecer fluxos lógicos por meio de uma combinação de elementos visuais e expressões.

Para criar um aplicativo usando o AppSheet, os usuários começam conectando sua fonte de dados, seja uma planilha do Google, um arquivo Excel, um banco de dados SQL ou outras fontes compatíveis. A plataforma analisa automaticamente a estrutura de dados e sugere um layout inicial do aplicativo. Os usuários podem então personalizar a interface do usuário adicionando e organizando visualizações como formulários, tabelas, gráficos e mapas.

O recurso exclusivo do AppSheet reside na capacidade de gerar aplicativos dinamicamente que se adaptam a diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Isso garante uma experiência de usuário consistente em diversas plataformas, de smartphones a tablets e desktops. A plataforma também suporta acesso offline, permitindo que os usuários trabalhem com seus aplicativos mesmo quando a conectividade é limitada.

Os usuários podem definir o comportamento do aplicativo usando expressões, que são construções de script simples, mas poderosas, que permitem lógica como cálculos, validações e ações condicionais. Além disso, o AppSheet oferece integrações com diversos serviços, permitindo interações com APIs externas, webhooks e muito mais.

Criar e implantar um aplicativo com AppSheet envolve definir funções de usuário e controles de acesso, garantindo segurança e privacidade dos dados. Assim que o aplicativo estiver pronto, ele poderá ser distribuído aos usuários por meio de links diretos, lojas de aplicativos ou dentro de organizações.

Características principais

O AppSheet possui vários recursos importantes que o tornam uma escolha popular para o desenvolvimento de aplicativos sem código :

Integração de fontes de dados: conecte-se perfeitamente a fontes de dados, incluindo planilhas, bancos de dados e serviços em nuvem, para gerar aplicativos em tempo real.

conecte-se perfeitamente a fontes de dados, incluindo planilhas, bancos de dados e serviços em nuvem, para gerar aplicativos em tempo real. Compatibilidade entre plataformas: crie uma vez e implante em diversas plataformas, como iOS, Android e Web, garantindo funcionalidade consistente em todos os dispositivos.

crie uma vez e implante em diversas plataformas, como iOS, Android e Web, garantindo funcionalidade consistente em todos os dispositivos. Geração dinâmica de aplicativos: gere automaticamente layouts e visualizações de aplicativos com base na fonte de dados, agilizando o processo inicial de desenvolvimento.

gere automaticamente layouts e visualizações de aplicativos com base na fonte de dados, agilizando o processo inicial de desenvolvimento. Lógica Expressiva: Use expressões para definir o comportamento do aplicativo, realizar cálculos, validações e ações condicionais, adicionando funcionalidade dinâmica ao aplicativo.

Use expressões para definir o comportamento do aplicativo, realizar cálculos, validações e ações condicionais, adicionando funcionalidade dinâmica ao aplicativo. Acesso offline: permite que os usuários trabalhem com aplicativos mesmo sem conexão com a internet, tornando os aplicativos adequados para diversos ambientes.

permite que os usuários trabalhem com aplicativos mesmo sem conexão com a internet, tornando os aplicativos adequados para diversos ambientes. Recursos de integração: conecte-se a serviços externos e APIs por meio de integrações, expandindo os recursos do aplicativo além da fonte de dados inicial.

conecte-se a serviços externos e APIs por meio de integrações, expandindo os recursos do aplicativo além da fonte de dados inicial. Funções de usuário e controle de acesso: defina funções de usuário, permissões e controles de acesso para garantir a segurança e a privacidade dos dados.

Quem pode usar o AppSheet?

A interface amigável e a abordagem no-code do AppSheet o tornam acessível a uma ampla variedade de indivíduos e organizações, independentemente de seu conhecimento técnico. Aqui estão alguns dos principais grupos que podem se beneficiar do uso do AppSheet:

Desenvolvedores cidadãos: Indivíduos sem grandes habilidades de codificação podem criar aplicativos totalmente funcionais usando a interface visual e a lógica expressiva do AppSheet. Isso capacita profissionais de negócios, educadores e entusiastas a dar vida às suas ideias de aplicativos.

Indivíduos sem grandes habilidades de codificação podem criar aplicativos totalmente funcionais usando a interface visual e a lógica expressiva do AppSheet. Isso capacita profissionais de negócios, educadores e entusiastas a dar vida às suas ideias de aplicativos. Pequenas e médias empresas: o AppSheet permite que pequenas empresas simplifiquem suas operações criando aplicativos personalizados para tarefas como gerenciamento de estoque, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e rastreamento de projetos.

o AppSheet permite que pequenas empresas simplifiquem suas operações criando aplicativos personalizados para tarefas como gerenciamento de estoque, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e rastreamento de projetos. Empresas: organizações maiores podem usar o AppSheet para desenvolver aplicativos internos para tarefas como coleta de dados, gerenciamento de serviços de campo e colaboração de funcionários. Sua integração com os serviços do Google Cloud agrega escalabilidade e segurança.

organizações maiores podem usar o AppSheet para desenvolver aplicativos internos para tarefas como coleta de dados, gerenciamento de serviços de campo e colaboração de funcionários. Sua integração com os serviços do Google Cloud agrega escalabilidade e segurança. Educadores: o potencial educacional do AppSheet é significativo, permitindo que professores e educadores criem aplicativos de aprendizagem interativos, questionários e ferramentas de análise de dados sem a necessidade de programação complexa.

o potencial educacional do AppSheet é significativo, permitindo que professores e educadores criem aplicativos de aprendizagem interativos, questionários e ferramentas de análise de dados sem a necessidade de programação complexa. Organizações sem fins lucrativos: organizações sem fins lucrativos podem utilizar o AppSheet para criar aplicativos para coleta de dados, gerenciamento de voluntários, arrecadação de fundos e muito mais, aumentando sua eficiência e impacto.

organizações sem fins lucrativos podem utilizar o AppSheet para criar aplicativos para coleta de dados, gerenciamento de voluntários, arrecadação de fundos e muito mais, aumentando sua eficiência e impacto. Startups: o AppSheet pode ser um recurso valioso para startups que buscam criar protótipos e testar rapidamente suas ideias de aplicativos antes de investir no desenvolvimento em grande escala.

o AppSheet pode ser um recurso valioso para startups que buscam criar protótipos e testar rapidamente suas ideias de aplicativos antes de investir no desenvolvimento em grande escala. Desenvolvedores profissionais: até mesmo desenvolvedores experientes podem aproveitar o AppSheet para prototipagem rápida e criação de aplicativos de prova de conceito antes de mergulhar no desenvolvimento tradicional baseado em código.

AppSheet x AppMaster

Embora o AppSheet e o AppMaster pertençam à indústria no-code e low-code, eles atendem a aspectos distintos do desenvolvimento de aplicativos, oferecendo pontos fortes exclusivos, adaptados a diferentes requisitos.

AppMaster se destaca como um player proeminente na esfera no-code, oferecendo uma plataforma versátil que capacita as empresas a criar uma ampla gama de aplicativos sem a necessidade de habilidades tradicionais de codificação. O que diferencia AppMaster é sua abordagem abrangente para o desenvolvimento de aplicativos, abrangendo backend, web e interfaces móveis.

Aplicativos de back-end: AppMaster permite que os clientes projetem visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados) e lógica de negócios usando seu intuitivo BP Designer. Essa abordagem visual não apenas acelera o desenvolvimento, mas também melhora a colaboração entre as equipes de negócios e de TI. Com o suporte de REST API e WebSocket Secure (WSS) Endpoints, os usuários podem integrar perfeitamente seus aplicativos com outros sistemas.

permite que os clientes projetem visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados) e lógica de negócios usando seu intuitivo BP Designer. Essa abordagem visual não apenas acelera o desenvolvimento, mas também melhora a colaboração entre as equipes de negócios e de TI. Com o suporte de REST API e WebSocket Secure (WSS) Endpoints, os usuários podem integrar perfeitamente seus aplicativos com outros sistemas. Aplicativos da Web: Para aplicativos da Web, AppMaster permite que os usuários criem interfaces de usuário dinâmicas usando uma abordagem drag-and-drop . O Web BP Designer permite que os usuários definam a lógica de negócios para cada componente, garantindo total interatividade. Esses aplicativos são gerados usando a estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript (JS/TS), permitindo experiências de usuário poderosas e responsivas.

Para aplicativos da Web, permite que os usuários criem interfaces de usuário dinâmicas usando uma abordagem . O Web BP Designer permite que os usuários definam a lógica de negócios para cada componente, garantindo total interatividade. Esses aplicativos são gerados usando a estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript (JS/TS), permitindo experiências de usuário poderosas e responsivas. Aplicativos Móveis: AppMaster estende seus recursos para aplicativos móveis, permitindo que os usuários projetem interfaces de usuário e definam a lógica de negócios usando o Mobile BP Designer. A estrutura orientada por servidor da plataforma, baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android, bem como SwiftUI para iOS, garante experiências móveis consistentes e de alto desempenho em todas as plataformas.

estende seus recursos para aplicativos móveis, permitindo que os usuários projetem interfaces de usuário e definam a lógica de negócios usando o Mobile BP Designer. A estrutura orientada por servidor da plataforma, baseada em Kotlin e para Android, bem como para iOS, garante experiências móveis consistentes e de alto desempenho em todas as plataformas. Implantação e escalabilidade: Ao pressionar o botão 'Publicar', AppMaster pega os projetos e gera o código-fonte necessário para as aplicações. Ele compila e testa os aplicativos e, em seguida, os implanta na nuvem, permitindo iteração e desenvolvimento rápidos. Os aplicativos de back-end sem estado da plataforma, gerados com Go (Golang), garantem escalabilidade impressionante para casos de uso corporativos e de alta carga.

Ao pressionar o botão 'Publicar', pega os projetos e gera o código-fonte necessário para as aplicações. Ele compila e testa os aplicativos e, em seguida, os implanta na nuvem, permitindo iteração e desenvolvimento rápidos. Os aplicativos de back-end sem estado da plataforma, gerados com Go (Golang), garantem escalabilidade impressionante para casos de uso corporativos e de alta carga. Documentação técnica e flexibilidade: AppMaster gera automaticamente documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, agilizando o processo de documentação. Com sua capacidade de gerar aplicativos do zero a cada alteração, AppMaster elimina preocupações com dívidas técnicas, garantindo bases de código limpas e eficientes. Além disso, a plataforma suporta bancos de dados compatíveis com Postgresql como bancos de dados primários, melhorando a compatibilidade.

Tanto o AppSheet quanto AppMaster oferecem soluções valiosas no domínio no-code e low-code. O AppSheet é adequado para desenvolvimento rápido de aplicativos por usuários não técnicos, enquanto AppMaster oferece um espectro mais amplo de recursos e é direcionado a empresas que buscam personalização avançada, escalabilidade e vários tipos de aplicativos. A escolha entre os dois depende de fatores como complexidade do projeto, conhecimento técnico e requisitos específicos.