在快速发展的无代码和低代码平台世界中，AppSheet 作为一种多功能工具脱颖而出，使个人和组织能够创建自定义移动和 Web 应用程序，而无需广泛的编码知识。 AppSheet 由 Praveen Seshadri 于 2014 年创立，因其创新的应用程序开发方法而受到关注。谷歌于 2020 年收购了该平台，将其功能整合到谷歌云生态系统中。

AppSheet 如何工作？

AppSheet 允许用户将电子表格和数据库等数据源转换为功能应用程序，从而简化了构建应用程序的过程。该平台提供直观的界面，允许用户定义数据模型、配置用户界面并通过视觉元素和表达式的组合建立逻辑流。

要使用 AppSheet 创建应用程序，用户首先要连接其数据源，无论是 Google Sheet、Excel 文件、 SQL 数据库还是其他支持的源。该平台自动分析数据结构并建议初始应用程序布局。然后，用户可以通过添加和排列表单、表格、图表和地图等视图来自定义用户界面。

AppSheet的独特之处在于它能够动态生成适应不同设备和屏幕尺寸的应用程序。这确保了从智能手机到平板电脑和台式机的各种平台上一致的用户体验。该平台还支持离线访问，即使连接有限，用户也可以使用他们的应用程序。

用户可以使用表达式定义应用程序行为，表达式是简单但功能强大的脚本结构，可实现计算、验证和条件操作等逻辑。此外，AppSheet 提供与各种服务的集成，支持与外部API 、 webhooks等进行交互。

使用 AppSheet 创建和部署应用程序涉及定义用户角色和访问控制，以确保数据安全和隐私。应用程序准备就绪后，可以通过直接链接、应用程序商店或组织内分发给用户。

主要特征

AppSheet 拥有多项关键功能，使其成为无代码应用程序开发的热门选择：

数据源集成： 无缝连接到数据源，包括电子表格、数据库和云服务，以生成实时应用程序。

无缝连接到数据源，包括电子表格、数据库和云服务，以生成实时应用程序。 跨平台兼容性： 一次构建并部署在多个平台上，例如 iOS、Android 和 Web，确保跨设备的功能一致。

一次构建并部署在多个平台上，例如 iOS、Android 和 Web，确保跨设备的功能一致。 动态应用程序生成： 根据数据源自动生成应用程序布局和视图，简化初始开发流程。

根据数据源自动生成应用程序布局和视图，简化初始开发流程。 表达逻辑： 使用表达式定义应用程序行为，执行计算、验证和条件操作，向应用程序添加动态功能。

使用表达式定义应用程序行为，执行计算、验证和条件操作，向应用程序添加动态功能。 离线访问： 使用户即使没有互联网连接也可以使用应用程序，使应用程序适合各种环境。

使用户即使没有互联网连接也可以使用应用程序，使应用程序适合各种环境。 集成功能： 通过集成与外部服务和 API 连接，将应用程序的功能扩展到初始数据源之外。

通过集成与外部服务和 API 连接，将应用程序的功能扩展到初始数据源之外。 用户角色和访问控制：定义用户角色、权限和访问控制，以确保数据安全和隐私。

谁可以使用 AppSheet？

AppSheet 的用户友好界面和no-code方法使各种个人和组织都可以使用它，无论他们的技术专业知识如何。以下是一些可以从使用 AppSheet 中受益的关键群体：

公民开发人员： 没有丰富编码技能的个人可以使用 AppSheet 的可视化界面和表达逻辑创建功能齐全的应用程序。这使得商业专业人士、教育工作者和爱好者能够将他们的应用创意变为现实。

没有丰富编码技能的个人可以使用 AppSheet 的可视化界面和表达逻辑创建功能齐全的应用程序。这使得商业专业人士、教育工作者和爱好者能够将他们的应用创意变为现实。 中小型企业： AppSheet 通过为库存管理、客户关系管理 (CRM) 和项目跟踪等任务创建自定义应用程序，使小型企业能够简化运营。

AppSheet 通过为库存管理、客户关系管理 (CRM) 和项目跟踪等任务创建自定义应用程序，使小型企业能够简化运营。 企业： 较大的组织可以使用 AppSheet 开发用于数据收集、现场服务管理和员工协作等任务的内部应用程序。它与 Google Cloud 服务的集成增加了可扩展性和安全性。

较大的组织可以使用 AppSheet 开发用于数据收集、现场服务管理和员工协作等任务的内部应用程序。它与 Google Cloud 服务的集成增加了可扩展性和安全性。 教育工作者： AppSheet 的教育潜力巨大，允许教师和教育工作者设计交互式学习应用程序、测验和数据分析工具，而无需进行复杂的编程。

AppSheet 的教育潜力巨大，允许教师和教育工作者设计交互式学习应用程序、测验和数据分析工具，而无需进行复杂的编程。 非营利组织：非营利 组织可以利用 AppSheet 创建用于数据收集、志愿者管理、筹款等的应用程序，从而提高其效率和影响力。

组织可以利用 AppSheet 创建用于数据收集、志愿者管理、筹款等的应用程序，从而提高其效率和影响力。 初创公司： 对于希望在投资全面开发之前快速制作原型并测试其应用创意的初创公司来说，AppSheet 可以成为宝贵的资源。

对于希望在投资全面开发之前快速制作原型并测试其应用创意的初创公司来说，AppSheet 可以成为宝贵的资源。 专业开发人员：即使是经验丰富的开发人员也可以利用 AppSheet 进行快速原型设计并创建概念验证应用程序，然后再进行传统的基于代码的开发。

AppSheet 与AppMaster

虽然AppSheet和AppMaster都属于no-code和low-code行业，但它们迎合应用程序开发的不同方面，提供针对不同需求量身定制的独特优势。

AppMaster是no-code领域的杰出参与者，它提供了一个多功能平台，使企业能够创建广泛的应用程序，而无需传统的编码技能。 AppMaster独特之处在于其全面的应用程序开发方法，包括后端、Web 和移动界面。

后端应用程序： AppMaster 允许客户使用其直观的 BP Designer 直观地设计数据模型（数据库模式）和业务逻辑。这种可视化方法不仅可以加速开发，还可以增强业务和 IT 团队之间的协作。借助REST API和 WebSocket Secure (WSS) 端点的支持，用户可以将其应用程序与其他系统无缝集成。

允许客户使用其直观的 BP Designer 直观地设计数据模型（数据库模式）和业务逻辑。这种可视化方法不仅可以加速开发，还可以增强业务和 IT 团队之间的协作。借助REST API和 WebSocket Secure (WSS) 端点的支持，用户可以将其应用程序与其他系统无缝集成。 Web 应用程序： 对于 Web 应用程序， AppMaster 使用户能够使用 drag-and-drop 方法创建动态用户界面。 Web BP Designer 允许用户为每个组件定义业务逻辑，确保充分的交互性。这些应用程序是使用Vue3框架和 JavaScript/TypeScript (JS/TS) 生成的，可提供强大且响应迅速的用户体验。

对于 Web 应用程序， 使用户能够使用 方法创建动态用户界面。 Web BP Designer 允许用户为每个组件定义业务逻辑，确保充分的交互性。这些应用程序是使用Vue3框架和 JavaScript/TypeScript (JS/TS) 生成的，可提供强大且响应迅速的用户体验。 移动应用程序： AppMaster 将其功能扩展到移动应用程序，使用户能够使用 Mobile BP Designer 设计用户界面并定义业务逻辑。该平台的服务器驱动框架基于适用于 Android 的Kotlin和 Jetpack Compose 以及适用于 iOS 的 SwiftUI ，可确保跨平台提供一致且高性能的移动体验。

将其功能扩展到移动应用程序，使用户能够使用 Mobile BP Designer 设计用户界面并定义业务逻辑。该平台的服务器驱动框架基于适用于 Android 的Kotlin和 以及适用于 iOS 的 ，可确保跨平台提供一致且高性能的移动体验。 部署和可扩展性： 按下“发布”按钮后， AppMaster 会获取蓝图并为应用程序生成必要的源代码。它编译和测试应用程序，然后将其部署到云端，以便快速迭代和开发。该平台的无状态后端应用程序由 Go (Golang) 生成，可确保企业和高负载用例具有令人印象深刻的可扩展性。

按下“发布”按钮后， 会获取蓝图并为应用程序生成必要的源代码。它编译和测试应用程序，然后将其部署到云端，以便快速迭代和开发。该平台的无状态后端应用程序由 Go (Golang) 生成，可确保企业和高负载用例具有令人印象深刻的可扩展性。 技术文档和灵活性： AppMaster 自动为服务器 endpoints 和数据库架构迁移脚本生成 Swagger (OpenAPI) 文档，从而简化了文档流程。 AppMaster 能够在每次更改时从头开始生成应用程序，从而消除了技术债务问题，确保代码库干净高效。此外，该平台还支持兼容Postgresql的数据库作为主数据库，增强了兼容性。

AppSheet 和AppMaster都在no-code和low-code领域提供了有价值的解决方案。 AppSheet适合非技术用户快速开发应用程序，而AppMaster提供更广泛的功能，并针对旨在实现高级定制、可扩展性和各种应用程序类型的企业。两者之间的选择取决于项目复杂性、技术专长和具体要求等因素。