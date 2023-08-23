في عالم سريع التطور للأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية ، تبرز AppSheet كأداة متعددة الاستخدامات تمكن الأفراد والمؤسسات من إنشاء تطبيقات مخصصة للجوال والويب دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. اكتسبت AppSheet، التي أسسها برافين سيشادري في عام 2014، قوة جذب كبيرة بسبب نهجها المبتكر في تطوير التطبيقات. استحوذت جوجل على المنصة في عام 2020، حيث قامت بدمج إمكاناتها في النظام البيئي لجوجل كلاود.

كيف يعمل AppSheet؟

يعمل AppSheet على تبسيط عملية إنشاء التطبيقات من خلال السماح للمستخدمين بتحويل مصادر بياناتهم، مثل جداول البيانات وقواعد البيانات، إلى تطبيقات وظيفية. توفر المنصة واجهة بديهية تتيح للمستخدمين تحديد نماذج البيانات وتكوين واجهات المستخدم وإنشاء تدفقات منطقية من خلال مجموعة من العناصر والتعبيرات المرئية.

لإنشاء تطبيق باستخدام AppSheet، يبدأ المستخدمون بربط مصدر بياناتهم، سواء كان ذلك جدول بيانات Google أو ملف Excel أو قاعدة بيانات SQL أو مصادر أخرى مدعومة. يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بتحليل بنية البيانات ويقترح تخطيطًا أوليًا للتطبيق. يمكن للمستخدمين بعد ذلك تخصيص واجهة المستخدم عن طريق إضافة طرق عرض وترتيبها مثل النماذج والجداول والمخططات والخرائط.

تكمن ميزة AppSheet الفريدة في قدرتها على إنشاء تطبيقات تتكيف مع الأجهزة وأحجام الشاشات المختلفة بشكل ديناميكي. وهذا يضمن تجربة مستخدم متسقة عبر منصات مختلفة، من الهواتف الذكية إلى الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. تدعم المنصة أيضًا الوصول دون اتصال بالإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بالعمل مع تطبيقاتهم حتى عندما يكون الاتصال محدودًا.

يمكن للمستخدمين تحديد سلوك التطبيق باستخدام التعبيرات، وهي عبارة عن بنيات نصية بسيطة ولكنها قوية تتيح المنطق مثل العمليات الحسابية وعمليات التحقق من الصحة والإجراءات الشرطية. علاوة على ذلك، يوفر AppSheet عمليات تكامل مع خدمات متنوعة، مما يتيح التفاعلات مع واجهات برمجة التطبيقات الخارجية webhooks والمزيد.

يتضمن إنشاء تطبيق ونشره باستخدام AppSheet تحديد أدوار المستخدم وعناصر التحكم في الوصول، مما يضمن أمان البيانات والخصوصية. بمجرد أن يصبح التطبيق جاهزًا، يمكن توزيعه على المستخدمين عبر الروابط المباشرة أو متاجر التطبيقات أو داخل المؤسسات.

دلائل الميزات

يتميز AppSheet بالعديد من الميزات الرئيسية التي تجعله خيارًا شائعًا لتطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية :

تكامل مصدر البيانات: الاتصال بسلاسة بمصادر البيانات، بما في ذلك جداول البيانات وقواعد البيانات والخدمات السحابية، لإنشاء تطبيقات في الوقت الفعلي.

الاتصال بسلاسة بمصادر البيانات، بما في ذلك جداول البيانات وقواعد البيانات والخدمات السحابية، لإنشاء تطبيقات في الوقت الفعلي. التوافق عبر الأنظمة الأساسية: يمكنك البناء مرة واحدة ونشره على أنظمة أساسية متعددة، مثل iOS وAndroid والويب، مما يضمن وظائف متسقة عبر الأجهزة.

يمكنك البناء مرة واحدة ونشره على أنظمة أساسية متعددة، مثل iOS وAndroid والويب، مما يضمن وظائف متسقة عبر الأجهزة. إنشاء التطبيقات الديناميكية: إنشاء تخطيطات وطرق عرض للتطبيقات تلقائيًا استنادًا إلى مصدر البيانات، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير الأولية.

إنشاء تخطيطات وطرق عرض للتطبيقات تلقائيًا استنادًا إلى مصدر البيانات، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير الأولية. المنطق التعبيري: استخدم التعبيرات لتحديد سلوك التطبيق، وإجراء العمليات الحسابية، وعمليات التحقق من الصحة، والإجراءات الشرطية، وإضافة وظائف ديناميكية إلى التطبيق.

استخدم التعبيرات لتحديد سلوك التطبيق، وإجراء العمليات الحسابية، وعمليات التحقق من الصحة، والإجراءات الشرطية، وإضافة وظائف ديناميكية إلى التطبيق. الوصول دون اتصال: تمكين المستخدمين من العمل مع التطبيقات حتى بدون الاتصال بالإنترنت، مما يجعل التطبيقات مناسبة لبيئات مختلفة.

تمكين المستخدمين من العمل مع التطبيقات حتى بدون الاتصال بالإنترنت، مما يجعل التطبيقات مناسبة لبيئات مختلفة. قدرات التكامل: تواصل مع الخدمات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات من خلال عمليات التكامل، مما يؤدي إلى توسيع قدرات التطبيق بما يتجاوز مصدر البيانات الأولي.

تواصل مع الخدمات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات من خلال عمليات التكامل، مما يؤدي إلى توسيع قدرات التطبيق بما يتجاوز مصدر البيانات الأولي. أدوار المستخدم والتحكم في الوصول: حدد أدوار المستخدم والأذونات وعناصر التحكم في الوصول لضمان أمان البيانات والخصوصية.

من يمكنه استخدام AppSheet؟

تجعل واجهة AppSheet سهلة الاستخدام والنهج no-code إمكانية الوصول إليه لمجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات، بغض النظر عن خبرتهم الفنية. فيما يلي بعض المجموعات الرئيسية التي يمكنها الاستفادة من استخدام AppSheet:

المطورون المواطنون: يمكن للأفراد الذين ليس لديهم مهارات برمجية واسعة النطاق إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف باستخدام واجهة AppSheet المرئية والمنطق التعبيري. وهذا يمكّن محترفي الأعمال والمعلمين والمتحمسين من إضفاء الحيوية على أفكار تطبيقاتهم.

يمكن للأفراد الذين ليس لديهم مهارات برمجية واسعة النطاق إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف باستخدام واجهة AppSheet المرئية والمنطق التعبيري. وهذا يمكّن محترفي الأعمال والمعلمين والمتحمسين من إضفاء الحيوية على أفكار تطبيقاتهم. الشركات الصغيرة والمتوسطة: يمكّن AppSheet الشركات الصغيرة من تبسيط عملياتها من خلال إنشاء تطبيقات مخصصة لمهام مثل إدارة المخزون وإدارة علاقات العملاء (CRM) وتتبع المشروع.

يمكّن AppSheet الشركات الصغيرة من تبسيط عملياتها من خلال إنشاء تطبيقات مخصصة لمهام مثل إدارة المخزون وإدارة علاقات العملاء (CRM) وتتبع المشروع. المؤسسات: يمكن للمؤسسات الكبيرة استخدام AppSheet لتطوير التطبيقات الداخلية لمهام مثل جمع البيانات وإدارة الخدمة الميدانية وتعاون الموظفين. يضيف تكامله مع خدمات Google Cloud قابلية التوسع والأمان.

يمكن للمؤسسات الكبيرة استخدام AppSheet لتطوير التطبيقات الداخلية لمهام مثل جمع البيانات وإدارة الخدمة الميدانية وتعاون الموظفين. يضيف تكامله مع خدمات Google Cloud قابلية التوسع والأمان. المعلمون: تعد الإمكانات التعليمية لـ AppSheet كبيرة، مما يسمح للمعلمين والمعلمين بتصميم تطبيقات تعليمية تفاعلية، واختبارات، وأدوات تحليل البيانات دون الحاجة إلى برمجة معقدة.

تعد الإمكانات التعليمية لـ AppSheet كبيرة، مما يسمح للمعلمين والمعلمين بتصميم تطبيقات تعليمية تفاعلية، واختبارات، وأدوات تحليل البيانات دون الحاجة إلى برمجة معقدة. المنظمات غير الربحية: يمكن للمؤسسات غير الربحية استخدام AppSheet لإنشاء تطبيقات لجمع البيانات وإدارة المتطوعين وجمع التبرعات وغير ذلك الكثير، مما يعزز كفاءتها وتأثيرها.

يمكن للمؤسسات غير الربحية استخدام AppSheet لإنشاء تطبيقات لجمع البيانات وإدارة المتطوعين وجمع التبرعات وغير ذلك الكثير، مما يعزز كفاءتها وتأثيرها. الشركات الناشئة: يمكن أن يكون AppSheet مصدرًا قيمًا للشركات الناشئة التي تتطلع إلى إنشاء نماذج أولية واختبار أفكار تطبيقاتها بسرعة قبل الاستثمار في التطوير الشامل.

يمكن أن يكون AppSheet مصدرًا قيمًا للشركات الناشئة التي تتطلع إلى إنشاء نماذج أولية واختبار أفكار تطبيقاتها بسرعة قبل الاستثمار في التطوير الشامل. المطورون المحترفون: حتى المطورين ذوي الخبرة يمكنهم الاستفادة من AppSheet لإنشاء نماذج أولية سريعة وإنشاء تطبيقات إثبات المفهوم قبل التعمق في التطوير التقليدي القائم على التعليمات البرمجية.

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AppSheet مقابل AppMaster

على الرغم من أن كلاً من AppSheet و AppMaster ينتميان إلى صناعة no-code low-code ، إلا أنهما يلبيان جوانب متميزة من تطوير التطبيقات، ويقدمان نقاط قوة فريدة مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المختلفة.

تقف AppMaster كلاعب بارز في مجال no-code ، حيث تقدم منصة متعددة الاستخدامات تمكن الشركات من إنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة التقليدية. ما يميز AppMaster هو نهجها الشامل في تطوير التطبيقات، بما في ذلك واجهات الواجهة الخلفية والويب والجوال.

تطبيقات الواجهة الخلفية: يسمح AppMaster للعملاء بتصميم نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال بشكل مرئي باستخدام مصمم BP البديهي. لا يعمل هذا النهج المرئي على تسريع عملية التطوير فحسب، بل يعزز أيضًا التعاون بين فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وبدعم من REST API وWebSocket Secure (WSS) Endpoints، يمكن للمستخدمين دمج تطبيقاتهم مع الأنظمة الأخرى بسلاسة.

يسمح للعملاء بتصميم نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال بشكل مرئي باستخدام مصمم BP البديهي. لا يعمل هذا النهج المرئي على تسريع عملية التطوير فحسب، بل يعزز أيضًا التعاون بين فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وبدعم من REST API وWebSocket Secure (WSS) Endpoints، يمكن للمستخدمين دمج تطبيقاتهم مع الأنظمة الأخرى بسلاسة. تطبيقات الويب: بالنسبة لتطبيقات الويب، يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء واجهات مستخدم ديناميكية باستخدام أسلوب drag-and-drop . يتيح Web BP Designer للمستخدمين تحديد منطق الأعمال لكل مكون، مما يضمن التفاعل الكامل. يتم إنشاء هذه التطبيقات باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript (JS/TS)، مما يتيح تجارب مستخدم قوية وسريعة الاستجابة.

بالنسبة لتطبيقات الويب، يمكّن المستخدمين من إنشاء واجهات مستخدم ديناميكية باستخدام أسلوب . يتيح Web BP Designer للمستخدمين تحديد منطق الأعمال لكل مكون، مما يضمن التفاعل الكامل. يتم إنشاء هذه التطبيقات باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript (JS/TS)، مما يتيح تجارب مستخدم قوية وسريعة الاستجابة. تطبيقات الهاتف المحمول: يقوم AppMaster بتوسيع قدراته لتشمل تطبيقات الهاتف المحمول، مما يتيح للمستخدمين تصميم واجهات المستخدم وتحديد منطق الأعمال باستخدام Mobile BP Designer. يضمن إطار عمل النظام الأساسي القائم على الخادم، والمعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام التشغيل iOS، تجارب متنقلة متسقة وفعالة عبر الأنظمة الأساسية.

يقوم بتوسيع قدراته لتشمل تطبيقات الهاتف المحمول، مما يتيح للمستخدمين تصميم واجهات المستخدم وتحديد منطق الأعمال باستخدام Mobile BP Designer. يضمن إطار عمل النظام الأساسي القائم على الخادم، والمعتمد على Kotlin و لنظام Android، بالإضافة إلى لنظام التشغيل iOS، تجارب متنقلة متسقة وفعالة عبر الأنظمة الأساسية. النشر وقابلية التوسع: عند الضغط على زر "نشر"، يأخذ AppMaster المخططات وينشئ كود المصدر الضروري للتطبيقات. فهو يجمع التطبيقات ويختبرها، ثم ينشرها على السحابة، مما يسمح بالتكرار والتطوير السريع. تضمن تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة الخاصة بالمنصة، والتي تم إنشاؤها باستخدام Go (Golang)، قابلية تطوير مذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

عند الضغط على زر "نشر"، يأخذ المخططات وينشئ كود المصدر الضروري للتطبيقات. فهو يجمع التطبيقات ويختبرها، ثم ينشرها على السحابة، مما يسمح بالتكرار والتطوير السريع. تضمن تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة الخاصة بالمنصة، والتي تم إنشاؤها باستخدام Go (Golang)، قابلية تطوير مذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. التوثيق الفني والمرونة: يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التوثيق. بفضل قدرته على إنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تغيير، يزيل AppMaster المخاوف الفنية المتعلقة بالديون، مما يضمن قواعد تعليمات برمجية نظيفة وفعالة. علاوة على ذلك، تدعم المنصة قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقواعد بيانات أساسية، مما يعزز التوافق.

يقدم كل من AppSheet و AppMaster حلولاً قيمة في مجال no-code أو low-code. يعد AppSheet مناسبًا للتطوير السريع للتطبيقات بواسطة المستخدمين غير التقنيين، بينما يوفر AppMaster نطاقًا أوسع من الإمكانات ويستهدف الشركات التي تهدف إلى التخصيص المتقدم وقابلية التوسع وأنواع التطبيقات المختلفة. يعتمد الاختيار بين الاثنين على عوامل مثل تعقيد المشروع، والخبرة الفنية، والمتطلبات المحددة.