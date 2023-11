OpenAI, Küresel Açığın Ortasında Kendi Yapay Zeka Çiplerini Özelleştirmeyi Düşünüyor

Yapay zeka donanım pazarındaki mevcut daralmaya proaktif bir yanıt olarak, güçlü yapay zeka girişimi OpenAI çip oluşturma mücadelesine girmeyi düşündüğü bildiriliyor. Bu hamle, yapay zeka modellerinin eğitimi için gerekli donanım eksikliğinin giderek arttığı bir ortamda, geçen yıldan bu yana şirket içinde yapay zeka çip stratejileriyle ilgili ısrarlı görüşmelerin arka planında gerçekleşti.

İddialı şirket, çip hedeflerini desteklemek için çeşitli potansiyel çözümler üzerinde düşünüyor; bunlardan bazıları mevcut bir yapay zeka çip üretim şirketini satın almak veya şirket içinde çip tasarlama girişimini harekete geçirmek. Reuters'e göre OpenAI üst düzey yöneticilerinden biri olan İcra Kurulu Başkanı Sam Altman, daha fazla AI çipi satın almanın gerekliliğinin altını çizdi ve bunu en önemli iş önceliği olarak pekiştirdi.

Şu anda OpenAI, sayısız rakip benzeri gibi, ChatGPT, GPT-4 ve DALL-E 3 gibi modellerin oluşturulması için büyük ölçüde Grafik İşleme Birimleri (GPU'lar) tabanlı donanım altyapısına dayanmaktadır. Önemli sayıda hesaplamanın aynı anda yürütülmesi, onları günümüzün en gelişmiş yapay zeka modellerini eğitmek için olağanüstü derecede uygun hale getiriyor.

Bununla birlikte, Nvidia gibi GPU üreticileri için önemli bir nimet olan üretken yapay zekada gelişen patlama, GPU tedarik zincirini önemli ölçüde zorladı. Teknoloji devi Microsoft, yapay zekayı çalıştırmak için gereken sunucu donanımı konusunda o kadar ciddi bir eksiklikle boğuşuyor ki, bu durum potansiyel olarak hizmet kesintilerine neden olabilir. Zaten vahim olan bu durumu daha da körükleyen bir diğer nokta ise Nvidia'nın üst sınıf yapay zeka çiplerinin 2024 yılına kadar tükeneceği yönündeki söylentiler.

OpenAI modellerinin çalıştırılması ve sunulmasında merkezi olan GPU'lar, bulut GPU kümeleri içindeki müşteri iş yüklerinin gerçekleştirilmesi açısından çok önemlidir. Ancak bu donanım kaynaklarının elde edilmesi önemli harcamalar gerektirdiğinden, bu zorunluluğun da kendi dezavantajları vardır.

Bernstein analisti Stacy Rasgon tarafından yapılan derinlemesine bir analize göre, eğer ChatGPT sorguları Google Arama ölçeğinin çok küçük bir kısmına kadar büyürse, ilk gereksinim 48,1 milyar dolarlık fahiş GPU ve bunu yaklaşık 16 milyar dolar değerinde çip takip edecek. Sorunsuz operasyonlar için yıllık olarak. Kaynak ve maliyet etkileri göz önüne alındığında, OpenAI kendi AI çiplerini geliştirmek gibi alternatif yolları keşfetmesi çok önemli.

OpenAI donanım tasarımı ve üretimine yönelik potansiyel girişimi, sektör çapındaki bu zorluğa uyum sağlarken aynı zamanda yapay zeka araçları ve teknolojilerinin gelişen ortamına da ışık tutuyor.