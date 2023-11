OpenAI 考虑在全球短缺的情况下定制自己的人工智能芯片

据报道,为了积极应对现有人工智能硬件市场的挤压,重量级人工智能初创公司OpenAI正在考虑加入芯片制造领域。此举是在公司内部自去年以来持续思考AI芯片战略、训练AI模型所需硬件日益短缺的背景下做出的。

这家雄心勃勃的公司正在考虑几种潜在的解决方案来满足其芯片需求,其中包括收购现有的人工智能芯片制造公司或启动内部设计芯片的计划。据路透社报道, OpenAI的首席执行官 Sam Altman 强调了购买更多人工智能芯片的必要性,巩固了其作为首要业务优先事项的地位。

目前, OpenAI与无数的对手一样,很大程度上依赖于基于图形处理单元 (GPU) 的硬件基础设施来创建 ChatGPT、GPT-4 和 DALL-E 3 等模型。GPU 的能力同时执行大量计算使它们非常适合训练当今最先进的人工智能模型。

然而,生成式人工智能的蓬勃发展给 GPU 供应链带来了巨大的福音,这对 Nvidia 等 GPU 制造商来说是一个巨大的福音。科技巨头微软一直在努力解决运行人工智能所需的服务器硬件严重短缺的问题,这可能会导致服务中断。更有传言称 Nvidia 的顶级 AI 芯片将在 2024 年之前售空,这让本已严峻的形势雪上加霜。

GPU 是运行和服务OpenAI模型的核心,对于在云 GPU 集群中执行客户工作负载至关重要。然而,这种必要性也有其自身的缺点,因为获取这些硬件资源需要大量支出。

根据 Bernstein 分析师 Stacy Rasgon 的深入分析,如果 ChatGPT 查询规模扩大到 Google 搜索规模的一小部分,最初的需求将是价值 481 亿美元的 GPU,其次是价值约 160 亿美元的芯片每年一次,以确保顺利运营。考虑到资源和成本影响, OpenAI探索替代途径至关重要,例如开发自己的 AI 芯片。

为了适应这一全行业的挑战, OpenAI在硬件设计和生产方面的潜在冒险也揭示了人工智能工具和技术不断发展的前景。通过创建定制的AI芯片, OpenAI可以为AI处理能力开辟一条新的道路。