OpenAI dự tính điều chỉnh chip AI của riêng mình trong bối cảnh thiếu hụt toàn cầu

Để chủ động ứng phó với tình trạng siết chặt thị trường phần cứng AI hiện tại, công ty khởi nghiệp AI nổi tiếng OpenAI được cho là đang xem xét tham gia vào cuộc cạnh tranh sản xuất chip. Động thái này được đặt ra trong bối cảnh công ty đã cân nhắc kỹ lưỡng về chiến lược chip AI kể từ năm ngoái, trong bối cảnh ngày càng thiếu phần cứng cần thiết để đào tạo các mô hình AI.

Công ty đầy tham vọng này đang cân nhắc một số giải pháp tiềm năng để thúc đẩy khát vọng chip của mình, một số trong đó bao gồm mua lại một công ty chế tạo chip AI hiện có hoặc đưa ra sáng kiến ​​​​thiết kế chip nội bộ. Người đứng đầu OpenAI, Giám đốc điều hành Sam Altman, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải mua thêm chip AI, coi đây là ưu tiên kinh doanh hàng đầu theo Reuters.

Hiện tại, OpenAI, giống như vô số đối thủ cạnh tranh của nó, phần lớn phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng phần cứng dựa trên Bộ xử lý đồ họa (GPU) để tạo ra các mô hình như ChatGPT, GPT-4 và DALL-E 3. Khả năng của GPU đồng thời thực hiện một số lượng đáng kể các phép tính khiến chúng đặc biệt phù hợp để đào tạo các mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay.

Tuy nhiên, sự bùng nổ ngày càng tăng của AI sáng tạo, một lợi ích đáng kể cho các nhà sản xuất GPU như Nvidia, đã gây căng thẳng đáng kể cho chuỗi cung ứng GPU. Gã khổng lồ công nghệ Microsoft đang phải vật lộn với tình trạng thiếu phần cứng máy chủ cần thiết để chạy AI đến mức có thể gây ra sự gián đoạn dịch vụ. Đổ thêm dầu vào tình hình vốn đã nghiêm trọng này là việc các chip AI cao cấp nhất của Nvidia được đồn đoán sẽ bán hết cho đến năm 2024.

Là trung tâm của việc chạy và phục vụ các mô hình của OpenAI, GPU rất quan trọng để thực hiện khối lượng công việc của khách hàng trong các cụm GPU trên đám mây. Tuy nhiên, sự cần thiết này cũng có những hạn chế riêng, vì việc mua các tài nguyên phần cứng này đòi hỏi chi phí đáng kể.

Theo phân tích chuyên sâu của nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein, nếu các truy vấn ChatGPT tăng lên thậm chí chỉ bằng một phần nhỏ so với quy mô của Google Tìm kiếm, yêu cầu ban đầu sẽ là GPU trị giá 48,1 tỷ USD, tiếp theo là chip trị giá khoảng 16 tỷ USD. hàng năm để hoạt động diễn ra suôn sẻ. Xem xét các tác động về tài nguyên và chi phí, điều quan trọng đối với OpenAI là khám phá các con đường thay thế, chẳng hạn như phát triển chip AI của riêng mình.

Để thích ứng với thách thức toàn ngành này, liên doanh tiềm năng của OpenAI vào thiết kế và sản xuất phần cứng cũng làm sáng tỏ bối cảnh phát triển của các công cụ và công nghệ AI. Bằng cách tạo ra các chip AI phù hợp, OpenAI có thể xác định một con đường mới cho khả năng xử lý AI.