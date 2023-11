বিদ্যমান AI হার্ডওয়্যার বাজার চাপের একটি সক্রিয় প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ভারী-হিটার AI স্টার্টআপ OpenAI চিপ তৈরির লড়াইয়ে প্রবেশ করার কথা বিবেচনা করছে বলে জানা গেছে। এআই মডেলের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যারের তীব্র ঘাটতির মধ্যে গত বছর থেকে এআই চিপ কৌশল নিয়ে কোম্পানির মধ্যে ক্রমাগত আলোচনার পটভূমিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

উচ্চাভিলাষী সংস্থাটি তার চিপ আকাঙ্খাগুলিকে জ্বালানী দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে চিন্তা করছে, যার মধ্যে কয়েকটির মধ্যে রয়েছে একটি বিদ্যমান এআই চিপ ফ্যাব্রিকেশন কোম্পানি অধিগ্রহণ করা বা ঘরের মধ্যে চিপ ডিজাইন করার উদ্যোগ নেওয়া। রয়টার্সের মতে, OpenAI এর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম অল্টম্যান, আরও এআই চিপ অর্জনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন, এটিকে শীর্ষ ব্যবসায়িক অগ্রাধিকার হিসাবে সিমেন্ট করেছেন।

বর্তমানে, OpenAI, এর অগণিত প্রতিপক্ষের সমতুল্য, মূলত ChatGPT, GPT-4, এবং DALL-E 3 এর মতো মডেল তৈরির জন্য গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট (GPUs)-ভিত্তিক হার্ডওয়্যার অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে। GPU-এর ক্ষমতা একযোগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গণনা চালান যা আজকের সবচেয়ে উন্নত AI মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যতিক্রমীভাবে উপযুক্ত করে তোলে।

যাইহোক, জেনারেটিভ এআই-এর ক্রমবর্ধমান বুম, এনভিডিয়ার মতো জিপিইউ প্রস্তুতকারকদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বর, জিপিইউ সাপ্লাই চেইনকে উল্লেখযোগ্যভাবে জোর দিয়েছে। টেক টাইটান মাইক্রোসফ্ট এআই চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভার হার্ডওয়্যারের এত তীব্র ঘাটতির সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যে এটি পরিষেবাতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। ইতিমধ্যেই এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জ্বালানি যোগ করা হল যে Nvidia-এর শীর্ষ-গ্রেডের AI চিপগুলি 2024 সাল পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যাবে বলে গুজব রয়েছে।

OpenAI এর মডেলগুলি চালানো এবং পরিবেশন করার কেন্দ্রবিন্দু, GPU গুলি ক্লাউড GPU ক্লাস্টারগুলির মধ্যে গ্রাহকের কাজের চাপগুলি সম্পাদন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ৷ তবুও, এই প্রয়োজনীয়তার নিজস্ব ত্রুটি রয়েছে, কারণ এই হার্ডওয়্যার সংস্থানগুলি অর্জনের জন্য যথেষ্ট ব্যয় জড়িত।

বার্নস্টেইনের বিশ্লেষক স্ট্যাসি রাসগনের একটি গভীর বিশ্লেষণ অনুসারে, যদি চ্যাটজিপিটি প্রশ্নগুলি Google অনুসন্ধানের স্কেলের একটি ভগ্নাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তবে প্রাথমিক প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত $48.1 বিলিয়ন মূল্যের জিপিইউ, তারপরে আনুমানিক $16 বিলিয়ন মূল্যের চিপস। মসৃণ অপারেশন জন্য বার্ষিক. সম্পদ এবং খরচের প্রভাব বিবেচনা করে, OpenAI এর জন্য বিকল্প উপায়গুলি অন্বেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন নিজস্ব AI চিপ তৈরি করা।

এই সেক্টর-ওয়াইড চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে, হার্ডওয়্যার ডিজাইন এবং উৎপাদনে OpenAI এর সম্ভাব্য উদ্যোগ AI টুলস এবং প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ল্যান্ডস্কেপের উপর আলোকপাত করে। এমনকি AppMaster, a leading no-code platform, rely on robust hardware infrastructure to deliver high-performance applications for their users rapidly and cost-effectively. By creating tailored AI chips, OpenAI could define a fresh pathway for AI processing capabilities.