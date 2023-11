In een proactieve reactie op de bestaande druk op de AI-hardwaremarkt overweegt de AI-startup OpenAI om zich in de strijd om chips te begeven. Deze stap speelt zich af tegen de achtergrond van aanhoudende beraadslagingen binnen het bedrijf over AI-chipstrategieën sinds vorig jaar, te midden van een toenemend tekort aan hardware die nodig is voor het trainen van AI-modellen.

Het ambitieuze bedrijf overweegt verschillende mogelijke oplossingen om zijn chipambities waar te maken, waaronder de overname van een bestaand bedrijf voor de productie van AI-chips of het opzetten van een initiatief om zelf chips te ontwerpen. De topman van OpenAI, Chief Executive Officer Sam Altman, heeft de noodzaak onderstreept om meer AI-chips aan te schaffen, waardoor dit volgens Reuters een topprioriteit is geworden.

Op dit moment is OpenAI, net als talloze van zijn vijandige tegenhangers, grotendeels afhankelijk van op Graphics Processing Units (GPU's) gebaseerde hardware-infrastructuur voor het creëren van modellen zoals ChatGPT, GPT-4 en DALL-E 3. Het vermogen van de GPU's om Door gelijktijdig een aanzienlijk aantal berekeningen uit te voeren, zijn ze uitzonderlijk geschikt om de meest geavanceerde AI-modellen van vandaag te trainen.

De groeiende groei van generatieve AI, een aanzienlijke zegen voor GPU-fabrikanten als Nvidia, heeft de GPU-toeleveringsketen echter aanzienlijk onder druk gezet. Tech-titan Microsoft kampt met een zo ernstig tekort aan serverhardware die nodig is om AI uit te voeren, dat dit mogelijk tot verstoringen van de dienstverlening kan leiden. Wat deze toch al nijpende situatie nog verder aanwakkert, is het feit dat de hoogwaardige AI-chips van Nvidia naar verluidt tot 2024 uitverkocht zullen zijn.

GPU's staan ​​centraal bij het uitvoeren en bedienen van de modellen van OpenAI en zijn cruciaal voor het uitvoeren van klantwerklasten binnen GPU-clusters in de cloud. Toch heeft deze noodzaak zijn eigen nadelen, aangezien het verwerven van deze hardwarebronnen aanzienlijke uitgaven met zich meebrengt.

Volgens een diepgaande analyse van Bernstein-analist Stacy Rasgon zou, als de ChatGPT-query's zouden toenemen tot zelfs maar een fractie van de schaal van Google Zoeken, de initiële vereiste een exorbitante $48,1 miljard aan GPU's zijn, gevolgd door ongeveer $16 miljard aan chips. jaarlijks voor een soepele werking. Gezien de gevolgen voor de middelen en de kosten is het van cruciaal belang dat OpenAI alternatieve wegen verkent, zoals de ontwikkeling van zijn eigen AI-chips.

Door zich aan te passen aan deze sectorbrede uitdaging werpt OpenAI 's potentiële onderneming op het gebied van hardwareontwerp en -productie ook licht op het evoluerende landschap van AI-tools en -technologieën. Zelfs bedrijven als AppMaster, a leading no-code platform, rely on robust hardware infrastructure to deliver high-performance applications for their users rapidly and cost-effectively. By creating tailored AI chips, OpenAI could define a fresh pathway for AI processing capabilities.