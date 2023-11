Według doniesień, w ramach proaktywnej odpowiedzi na istniejące zawężenie rynku sprzętu AI, czołowy start-up AI OpenAI rozważa włączenie się do walki o tworzenie chipów. Posunięcie to następuje w kontekście ciągłych dyskusji w firmie na temat strategii chipów AI prowadzonych od zeszłego roku, w obliczu pogłębiających się niedoborów sprzętu wymaganego do szkolenia modeli AI.

Ambitna firma rozważa kilka potencjalnych rozwiązań, które mogłyby zaspokoić jej aspiracje dotyczące chipów, a niektóre z nich obejmują przejęcie istniejącej firmy produkującej chipy AI lub uruchomienie inicjatywy samodzielnego projektowania chipów. Dyrektor naczelny OpenAI, dyrektor generalny Sam Altman, podkreślił konieczność nabycia większej liczby chipów AI, uznając to za główny priorytet biznesowy według Reuters.

Obecnie OpenAI, podobnie jak niezliczone jego wrogie odpowiedniki, w dużej mierze opiera się na infrastrukturze sprzętowej opartej na jednostkach przetwarzania grafiki (GPU) do tworzenia modeli, takich jak ChatGPT, GPT-4 i DALL-E 3. Zdolność procesorów graficznych do jednoczesne wykonywanie znacznej liczby obliczeń sprawia, że ​​są one wyjątkowo odpowiednie do szkolenia najbardziej zaawansowanych współczesnych modeli sztucznej inteligencji.

Jednak rosnący boom na generatywną sztuczną inteligencję, znaczący dobrodziejstwo dla producentów procesorów graficznych, takich jak Nvidia, znacząco nadwyrężył łańcuch dostaw procesorów graficznych. Technologiczny gigant Microsoft zmaga się z tak poważnym niedoborem sprzętu serwerowego wymaganego do obsługi sztucznej inteligencji, że może to potencjalnie powodować zakłócenia w świadczeniu usług. Oliwki do tej i tak już tragicznej sytuacji dodaje fakt, że według plotek najwyższej klasy chipy AI Nvidii będą wyprzedane do 2024 roku.

Procesory graficzne, kluczowe dla uruchamiania i obsługi modeli OpenAI, odgrywają kluczową rolę w wykonywaniu obciążeń klientów w klastrach GPU w chmurze. Konieczność ta ma jednak swoje wady, gdyż pozyskanie zasobów sprzętowych wiąże się ze znacznymi wydatkami.

Według dogłębnej analizy przeprowadzonej przez analityka Bernsteina Stacy Rasgon, gdyby zapytania ChatGPT wzrosły choćby do ułamka skali wyszukiwarki Google, początkowym wymaganiem byłyby procesory graficzne o wartości 48,1 miliarda dolarów, a następnie chipy o wartości około 16 miliardów dolarów rocznie, aby zapewnić płynne działanie. Biorąc pod uwagę wpływ zasobów i kosztów, dla OpenAI kluczowe znaczenie ma zbadanie alternatywnych możliwości, takich jak opracowanie własnych chipów AI.

Dostosowując się do tego wyzwania ogólnosektorowego, potencjalne przedsięwzięcie OpenAI w zakresie projektowania i produkcji sprzętu rzuca również światło na ewoluujący krajobraz narzędzi i technologii sztucznej inteligencji. Nawet firmy AppMaster, a leading no-code platform, rely on robust hardware infrastructure to deliver high-performance applications for their users rapidly and cost-effectively. By creating tailored AI chips, OpenAI could define a fresh pathway for AI processing capabilities.