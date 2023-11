Sebagai respons proaktif terhadap tekanan pasar perangkat keras AI yang ada, startup AI terkemuka OpenAI dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memasuki dunia pembuatan chip. Langkah ini dilakukan dengan latar belakang pertimbangan yang terus-menerus di dalam perusahaan mengenai strategi chip AI sejak tahun lalu, di tengah semakin meningkatnya kekurangan perangkat keras yang diperlukan untuk melatih model AI.

Perusahaan ambisius ini sedang mempertimbangkan beberapa solusi potensial untuk mendorong aspirasi chipnya, beberapa di antaranya termasuk mengakuisisi perusahaan fabrikasi chip AI yang sudah ada atau memulai inisiatif untuk merancang chip sendiri. Petinggi OpenAI, Chief Executive Officer Sam Altman, telah menggarisbawahi perlunya mengakuisisi lebih banyak chip AI, menjadikannya sebagai prioritas bisnis utama menurut Reuters.

Saat ini, OpenAI, sama seperti pesaingnya yang tak terhitung jumlahnya, sangat bergantung pada infrastruktur perangkat keras berbasis Graphics Processing Unit (GPU) untuk pembuatan model seperti ChatGPT, GPT-4, dan DALL-E 3. Kemampuan GPU untuk mengeksekusi sejumlah besar komputasi secara bersamaan menjadikannya sangat cocok untuk melatih model AI tercanggih saat ini.

Namun, pesatnya perkembangan AI generatif, yang merupakan keuntungan besar bagi produsen GPU seperti Nvidia, telah memberikan tekanan signifikan pada rantai pasokan GPU. Raksasa teknologi Microsoft sedang bergulat dengan kekurangan perangkat keras server yang diperlukan untuk menjalankan AI, sehingga berpotensi menyebabkan gangguan layanan. Yang menambah bahan bakar dalam situasi yang sudah mengerikan ini adalah fakta bahwa chip AI kelas atas Nvidia dikabarkan akan terjual habis hingga tahun 2024.

Penting untuk menjalankan dan melayani model OpenAI, GPU sangat penting untuk menjalankan beban kerja pelanggan dalam cluster GPU cloud. Namun, kebutuhan ini memiliki kekurangannya sendiri, karena perolehan sumber daya perangkat keras ini memerlukan pengeluaran yang besar.

Menurut analisis mendalam yang dilakukan oleh analis Bernstein, Stacy Rasgon, jika kueri ChatGPT membengkak hingga hanya sepersekian dari skala Google Penelusuran, persyaratan awalnya adalah GPU senilai $48,1 miliar, diikuti oleh chip senilai sekitar $16 miliar. setiap tahunnya untuk kelancaran operasional. Mempertimbangkan implikasi sumber daya dan biaya, penting bagi OpenAI untuk mencari cara alternatif, seperti mengembangkan chip AI-nya sendiri.

Dalam beradaptasi dengan tantangan di seluruh sektor ini, potensi usaha OpenAI dalam desain dan produksi perangkat keras juga menyoroti lanskap alat dan teknologi AI yang terus berkembang. Bahkan perusahaan seperti AppMaster, a leading no-code platform, rely on robust hardware infrastructure to deliver high-performance applications for their users rapidly and cost-effectively. By creating tailored AI chips, OpenAI could define a fresh pathway for AI processing capabilities.