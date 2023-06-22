Birinci sınıf ChromeOS dizüstü bilgisayarları giriş seviyesi emsallerinden ayırmak için Google'ın 'Chromebook X' adlı yeni bir marka girişimi başlattığı bildiriliyor. 9to5Google'ın yakın tarihli bir raporunda bahsedildiği gibi, birkaç kod, "Chromebook X" adına atıfta bulunarak, belirli özellikleri karşılayan ve görüntülü aramalar için otomatik oluşturulan altyazılar ve yerleşik portre bulanıklığı efekti gibi özel özellikler sunan cihazlar için kullanılabileceğini belirtir. .

ChromeOS genellikle eğitim ortamlarında kullanılan bütçeye uygun dizüstü bilgisayarlarla ilişkilendirilirken, özellikleri profesyonel kullanım durumlarını karşılamak için zaman içinde genişledi. Buna, LumaFusion gibi üretkenlik uygulamaları için destek ve Linux programlarını çalıştırma yeteneği dahildir. Chromebook X markası, müşterilerin öncelikle web'de gezinme ve ofis işleri gibi temel görevler için uygun olan cihazlar ile HP'nin Dragonfly Pro Chromebook'u gibi daha gelişmiş yeteneklere sahip cihazlar arasında ayrım yapmasına yardımcı olabilir.

Sözde Chromebook X dizüstü bilgisayarlar, kasalarında farklı bir etiket taşıyabilir ve benzersiz bir önyükleme animasyonu sergileyebilir. Dahili spesifikasyonlara göre, Google'ın standartlarına uygun belirli miktarda RAM, kamera ve ekrana sahip olmaları gerekebilir. Belirli Intel ve AMD CPU'lara sahip modeller, Chromebook X markasına hak kazanabilir; 9to5Google, Intel N-serisi yongaların potansiyel dahil edilmesi göz önüne alındığında, cihazların yaklaşık 350 ila 500 ABD Doları arasında perakende satış yapabileceğini tahmin ediyor.

Donanım gereksinimleri Intel'in Evo standardına benzer, ancak tüm işletim sisteminden Google sorumlu olduğundan, Chromebook X cihazları özel yazılım özellikleri de içerebilir. Daha önce Google, bazı Chromebook'larda artan depolama, performans ve çoklu görev yeteneklerini belirtmek için "Artı" veya "Premium" tanımlamalarını kullanıyordu. Ancak, bu terimler artık Google'ın ABD'deki cihaz dizininde bulunmadığından, şirketin Chromebook X markasının yolunu açması muhtemeldir.

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Piyasada bulunan geniş cihaz ve yazılım çözümleri yelpazesiyle, Chromebook X gibi net marka bilinci oluşturma girişimlerine sahip olmak, kullanıcıların bilinçli satın alma kararları vermelerine önemli ölçüde yardımcı olabilir. Teknoloji hızla gelişirken, hem donanım hem de yazılım endüstrileri, müşterilerin bu güçlü araçlardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlayarak netlik ve yenilik sağlamalıdır.