في خطوة لتمييز أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ChromeOS عن نظيراتها ذات المستوى المبتدئ ، يقال إن Google تطلق مبادرة جديدة للعلامة التجارية تسمى "Chromebook X". كما هو مذكور في تقرير حديث صادر عن 9to5Google ، تشير العديد من التزامات التعليمات البرمجية إلى اسم "Chromebook X" ، مما يشير إلى أنه يمكن استخدامه للأجهزة التي تفي بمواصفات معينة وتقدم ميزات حصرية مثل التسميات التوضيحية التي تم إنشاؤها تلقائيًا لمكالمات الفيديو وتأثير التمويه الرأسي المدمج .

بينما يرتبط ChromeOS عادةً بأجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الميزانية المحدودة المستخدمة في البيئات التعليمية ، فقد توسعت ميزاته بمرور الوقت لاستيعاب حالات الاستخدام الاحترافية. يتضمن ذلك دعم تطبيقات الإنتاجية ، مثل LumaFusion ، والقدرة على تشغيل برامج Linux. يمكن أن تساعد العلامة التجارية Chromebook X العملاء على التمييز بين الأجهزة المناسبة بشكل أساسي للمهام الأساسية ، مثل تصفح الويب والعمل المكتبي ، وتلك التي تتمتع بإمكانيات أكثر تقدمًا ، مثل جهاز HP Dragonfly Pro Chromebook.

قد تحمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة Chromebook X المزعومة علامة مميزة على هيكلها وتعرض رسمًا متحركًا فريدًا للتمهيد. بناءً على المواصفات الداخلية ، قد يُطلب منهم توفير قدر معين من ذاكرة الوصول العشوائي والكاميرا والشاشة التي تتوافق مع معايير Google. قد تتأهل النماذج التي تحتوي على وحدات معالجة مركزية مختارة من Intel و AMD للعلامة التجارية Chromebook X ، مع توقع 9to5Google أن الأجهزة قد تباع بسعر 350 دولارًا إلى 500 دولار ، نظرًا للتضمين المحتمل لرقائق Intel N-series.

تشبه متطلبات الأجهزة معيار Intel Evo ، ولكن مع وجود Google المسؤول عن نظام التشغيل بالكامل ، قد تتضمن أجهزة Chromebook X أيضًا ميزات برامج حصرية. في السابق ، استخدمت Google التعيينات "Plus" أو "Premium" لبعض أجهزة Chromebook للإشارة إلى زيادة التخزين والأداء وإمكانيات تعدد المهام. ومع ذلك ، مع غياب هذه المصطلحات الآن من دليل أجهزة Google في الولايات المتحدة ، فمن المحتمل أن الشركة تمهد الطريق لعلامة Chromebook X التجارية.

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مع مجموعة واسعة من الأجهزة والحلول البرمجية المتاحة في السوق ، فإن وجود مبادرات واضحة للعلامة التجارية مثل Chromebook X يمكن أن يساعد المستخدمين بشكل كبير في اتخاذ قرارات شراء مستنيرة. مع تقدم التكنولوجيا بسرعة ، يجب أن توفر كل من صناعات الأجهزة والبرمجيات الوضوح والابتكار ، مما يضمن للعملاء إمكانية تحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات القوية.