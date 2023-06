Afin de distinguer les ordinateurs portables ChromeOS haut de gamme de leurs homologues d'entrée de gamme, Google serait en train de lancer une nouvelle initiative de marque appelée " Chromebook X ". Comme le mentionne un récent rapport de 9to5Google, plusieurs commits de code font référence au nom "Chromebook X", indiquant qu'il pourrait être utilisé pour des appareils répondant à certaines spécifications et offrant des fonctionnalités exclusives comme les légendes générées automatiquement pour les appels vidéo et l'effet de flou intégré pour les portraits.

Alors que ChromeOS est généralement associé à des ordinateurs portables bon marché utilisés dans des environnements éducatifs, ses fonctionnalités se sont étendues au fil du temps pour s'adapter à des cas d'utilisation professionnels. Cela inclut la prise en charge d'applications de productivité, telles que LumaFusion, et la possibilité d'exécuter des programmes Linux. La marque Chromebook X pourrait aider les clients à faire la différence entre les appareils principalement adaptés aux tâches de base, comme la navigation sur le web et le travail de bureau, et ceux dotés de capacités plus avancées, comme le Chromebook Dragonfly Pro de HP.

Les prétendus ordinateurs portables Chromebook X pourraient porter l'étiquette distincte sur leur châssis et présenter une animation de démarrage unique. D'après les spécifications internes, ils pourraient devoir disposer d'une quantité spécifique de mémoire vive, d'un appareil photo et d'un écran conformes aux normes de Google. Les modèles équipés de certains processeurs Intel et AMD pourraient bénéficier de la marque Chromebook X. 9to5Google estime que les appareils pourraient être vendus entre 350 et 500 dollars, compte tenu de l'inclusion potentielle de puces Intel de la série N.

Les exigences matérielles ressemblent à la norme Evo d'Intel, mais Google étant responsable de l'ensemble du système d'exploitation, les Chromebook X pourraient également inclure des fonctionnalités logicielles exclusives. Auparavant, Google utilisait les désignations "Plus" ou "Premium" pour certains Chromebooks afin d'indiquer une capacité de stockage, des performances et des capacités multitâches accrues. Toutefois, ces termes étant désormais absents du répertoire des appareils de Google aux États-Unis, il est probable que l'entreprise ouvre la voie à la marque Chromebook X.

Compte tenu du large éventail d'appareils et de solutions logicielles disponibles sur le marché, des initiatives de marque claires telles que le Chromebook X pourraient considérablement aider les utilisateurs à prendre des décisions d'achat éclairées. Alors que la technologie progresse rapidement, les industries du matériel et du logiciel doivent faire preuve de clarté et d'innovation, afin que les clients puissent tirer le meilleur parti de ces outils puissants.