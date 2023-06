Numa tentativa de distinguir os portáteis ChromeOS premium dos seus equivalentes de nível básico, a Google está alegadamente a lançar uma nova iniciativa de marca chamada 'Chromebook X'. Como mencionado num relatório recente do 9to5Google, vários códigos fazem referência ao nome 'Chromebook X', indicando que poderá ser utilizado para dispositivos que cumpram determinadas especificações e que ofereçam funcionalidades exclusivas, como legendas geradas automaticamente para videochamadas e efeito de desfoque de retrato incorporado.

Embora o ChromeOS esteja normalmente associado a computadores portáteis económicos utilizados em ambientes educativos, as suas funcionalidades expandiram-se ao longo do tempo para se adaptarem a casos de utilização profissional. Isto inclui o suporte para aplicações de produtividade, como o LumaFusion, e a capacidade de executar programas Linux. A marca Chromebook X poderá ajudar os clientes a distinguir entre dispositivos adequados principalmente para tarefas básicas, como navegação na Web e trabalho de escritório, e aqueles com capacidades mais avançadas, como o Chromebook Dragonfly Pro da HP.

Os supostos computadores portáteis Chromebook X podem ostentar a etiqueta distinta no seu chassis e apresentar uma animação de arranque única. Com base nas especificações internas, poderão ser obrigados a apresentar uma quantidade específica de RAM, câmara e ecrã que cumpram as normas da Google. Os modelos com CPUs Intel e AMD seleccionadas poderão qualificar-se para a marca Chromebook X, com o 9to5Google a especular que os dispositivos poderão ser vendidos a retalho por cerca de 350 a 500 dólares, dada a potencial inclusão de chips Intel N-series.

Os requisitos de hardware assemelham-se ao padrão Evo da Intel, mas como a Google é responsável por todo o sistema operativo, os dispositivos Chromebook X podem também incluir funcionalidades de software exclusivas. Anteriormente, a Google utilizava as designações "Plus" ou "Premium" para alguns Chromebooks para indicar um maior armazenamento, desempenho e capacidades multitarefa. No entanto, com estes termos agora ausentes do diretório de dispositivos da Google nos EUA, é provável que a empresa esteja a preparar o caminho para a marca Chromebook X.

Com o vasto espetro de dispositivos e soluções de software disponíveis no mercado, a existência de iniciativas de marca claras como o Chromebook X pode ajudar significativamente os utilizadores a tomar decisões de compra informadas. À medida que a tecnologia avança rapidamente, os sectores do hardware e do software têm de proporcionar clareza e inovação, garantindo que os clientes podem tirar o máximo partido destas poderosas ferramentas.