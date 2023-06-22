据报道，为了将优质的ChromeOS笔记本电脑与入门级的同类产品区分开来，谷歌正在推出一项新的品牌计划，名为 "Chromebook X"。正如9to5Google最近的一份报告中提到的，一些代码提交提到了 "Chromebook X "的名字，表明它可能被用于满足某些规格的设备，并提供独家功能，如视频通话自动生成的字幕和内置的肖像模糊效果。

虽然ChromeOS通常与教育环境中使用的经济型笔记本电脑有关，但随着时间的推移，其功能已经扩大，以适应专业的使用情况。这包括对生产力应用程序的支持，如LumaFusion，以及运行Linux程序的能力。Chromebook X品牌可以帮助客户区分主要适用于基本任务的设备，如网络浏览和办公室工作，以及那些具有更先进功能的设备，如惠普的Dragonfly Pro Chromebook。

据称的Chromebook X笔记本电脑可能会在其底盘上贴上独特的标签，并展示一个独特的启动动画。根据内部规格，它们可能被要求配备特定数量的内存、摄像头和符合谷歌标准的显示屏。9to5Google推测，鉴于可能包含英特尔N系列芯片，这些设备的零售价可能在350美元至500美元左右。

硬件要求类似于英特尔的Evo标准，但由于谷歌负责整个操作系统，Chromebook X设备可能还包括独家软件功能。以前，谷歌对一些Chromebooks使用了 "Plus "或 "Premium "的称号，以表示增加存储、性能和多任务处理能力。然而，随着这些术语现在从谷歌在美国的设备目录中消失，该公司可能正在为Chromebook X品牌铺平道路。

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由于市场上有广泛的设备和软件解决方案，拥有像Chromebook X这样明确的品牌举措可以大大帮助用户做出明智的购买决定。随着技术的快速发展，硬件和软件行业都必须提供清晰和创新，确保客户能够最大限度地利用这些强大的工具。